Los 14 estrenos imperdibles de mayo en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Star+ y HBO Max

Comienza un nuevo mes y también se reactivan los estrenos en las diferentes plataformas de streaming, impulsado por la época estival y las vacaciones para los habitantes del hemisferio norte del planeta.

Lo que potencia el debut de heterogéneas producciones hechas principalmente en Estados Unidos, que incluyen largometrajes, series, miniseries y cortometrajes animados.

Entre las que se destacan películas como La madre de Netflix, con Jennifer Lopez en el rol de una sicaria; la segunda temporada de Star Wars: visions en Disney+, que incluye un corto animado chileno de los mismos realizadores de Historia de un oso; la nueva entrega de Bridgerton, La Reina Charlotte (foto principal), y FUBAR, el primer espacio serial con el famoso Arnold Schwarzenegger como protagonista.

Algunos de los estrenos mayo 2023 que destacamos a continuación, con sus fechas de estreno y también los principales detalles sobre sus tramas y elencos.

Los plomeros de la Casa Blanca

1 de mayo | HBO Max

Los-plomeros-de-la-Casa-Blanca.jpg la-tercera

Los plomeros de la Casa Blanca | HBO Max

Una vez más la realidad inspira a una serie, en este caso al espacio que en cinco capítulos reimagina la verdadera historia de E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy, integrantes de Los Plomeros de la Casa Blanca.

La manera informal de denominar a la Unidad de Investigaciones Especiales de la residencia y centro operativo del presidente de EE.UU., que en los 70 investigó y trató de detener la filtración de información confidencial.

Un hecho que, como se ve en pantalla, podría afectar la reelección de Richard Nixon, por lo que Hunt (encarnado por Woody Harrelson) y Liddy (Theroux), ex agentes de la CIA y del FBI, respectivamente, tratan de evitarla.

Para lo que realizan varias operaciones encubiertas, entre ellas la colocación de micrófonos en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate, que conduciría a uno de los mayores escándalos políticos.

A small light

2 de mayo | Disney+ y Star+

A-small-light.jpeg la-tercera

A small light | Disney+ y Star+

ABC Signature y Keshet Studios son los productores de la miniserie realizada para el canal de National Geographic, que tras el estreno en dicha señal estará disponible en el streaming a través de Disney+ y Star+.

La cual a través de ocho episodios, inspirados en la vida real, muestra la historia de Miep Gies (Bel Powley), una joven despreocupada y obstinada que vivió en una época en que el ser testaruda podría matarte.

Una valiente mujer que cuando Otto Frank (Liev Schreiber) le pidió ayuda para ocultar a su familia de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, aceptó sin dudarlo y lo llevó a cabo durante los dos años siguientes.

Tiempo durante el cual, ella y su esposo Jan (Joe Cole), junto a varios compañeros de trabajo, cuidaron a las familias Frank, Van Pels y Pfeffer, mientras permanecían escondidos en un anexo secreto de la empresa Opekta.

La Reina Charlotte

4 de mayo | Netflix

La-Reina-Charlotte-2.jpg NICK WALL/NETFLIX

La Reina Charlotte | Netflix

Para los cientos de seguidores de la exitosa serie Bridgerton, que ya ha ofrecido dos temporadas inspiradas en las novelas de Julia Quinn, llega a Netflix una nueva y diferente entrega de su saga de época.

Una precuela que no solo expande el universo de chismes, enredos y romances en la Inglaterra de la Regencia, sino que esencialmente permite conocer la historia de cómo Lady Charlotte llegó a ser la Reina Charlotte.

Lo que realiza a través de seis episodios donde el público se reencontrará con la soberana que ya conocen -encarnada por Golda Rosheuvel- y sus compañeras de cotilleo, Lady Violet (Ruth Gemmell) y Lady Danbury (Adjoa Andoh).

Pero también con la historia de cómo siendo una jovencita (India Amarteifio) ella llegó a la corte sin conocer a su futuro marido, el Rey George (Corey Mylchreest), y se enamoró de él, pero también enfrentó varias dificultades.

Star Wars: visions 2

4 de mayo | Disney+

Star-Wars-visions-2.jpeg la-tercera

Star Wars: visions 2 | Disney+

En septiembre de 2021 debutó en Disney+ la serie antológica que vino a darle un nuevo aire al mundo de Star Wars, a través de nueve cortos animados realizados por diferentes estudios japoneses, como Studio Colorido y Trigger.

Los que llevaron a la pantalla su interpretación de los mundos y tipos de personajes que son parte del universo creado por George Lucas, ofreciendo singulares historias sobre robots, caballeros jedi y peligrosos siths.

Un despliegue de imaginación que también forma parte del segundo ciclo de la serie, que ahora reúne el trabajo de estudios de India, España, Irlanda, Reino Unido, Corea del Sur, Francia, Japón, EE.UU. y Sudáfrica.

Además de Chile, ya que esta entrega de Star Wars: visions incluye un corto realizado por Punkrobot (Historia de un oso) que, bajo el título de In the stars, muestra la historia de dos hermanas que se enfrentan a la invasión del Imperio.

Silo

5 de mayo | Apple TV+

Silo.jpg la-tercera

Silo | Apple TV+

El guionista Graham Yost (Band of brothers) está detrás de la adaptación para la pantalla de la trilogía de novelas distópicas del estadounidense Hugh Howey, como creador y showrunner de sus 10 episodios.

Los que mezclando drama y ciencia ficción llevan al espectador al refugio de las 10 mil personas que quedan en la Tierra postapocalíptica, en una ciudad subterránea que se extiende bajo su superficie.

La cual protege a la humanidad del mundo tóxico y mortal del exterior, pero hasta el momento nadie tiene claro cuándo se construyó ni cuál era el objetivo de hacerlo, poniendo en riesgo a quien intente averiguarlo.

Y además es hogar de Juliette (Rebecca Ferguson), una ingeniera que busca respuestas sobre el asesinato de un ser querido y se encuentra con un misterio que va mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado.

Planners

5 de mayo | Star+

Planners.jpg la-tercera

Planners | Star+

Como comedia dramática es definida la nueva serie original de Star+, que lleva de nuevo a una producción argentina al actor nacional Gonzalo Valenzuela, esta vez como el ex marido de su protagonista: Malena Carregal (Celeste Cid).

Una mujer que tras 17 años de matrimonio decide divorciarse de su esposo, Marcos Gutiérrez (Valenzuela), debiendo dejar su trabajo en la agencia de organización de eventos corporativos que ambos crearon.

Un gran cambio en su vida que coincide con el reencuentro de Malena y Cali Portman (Leticia Siciliani), su antigua y enérgica amiga que la convence de asociarse y encabezar juntas una nueva agencia de eventos.

A la que pronto se une Andy Garrison (Guillermo Pfening), como director de arte, sumándose al entorno de Malena que también incluye a su hermana Clara (Camila Peralta) y su gran amigo Ray (Marcos Montes).

Muppets Mayhem: Confusión Eléctrica

10 de mayo | Disney+

Electric-Mayhem.jpeg la-tercera

Muppets Mayhem: Confusión Eléctrica | Disney+

Desde que fueron adquiridos por Disney en 2004, los Muppets se convirtieron en protagonistas de diferentes producciones para la pantalla chica y grande, entre las que se destacan las hechas especialmente para el streaming.

Donde los muñecos creados por Jim Henson son parte del catálogo exclusivo de Disney+ con el espacio de comedia de improvisación Muppets ahora y el especial Muppets haunted mansion: La mansión hechizada.

Para ahora sumar a Muppets Mayhem: Confusión Eléctrica, la serie que se centra en las aventuras de los integrantes del grupo musical The Electric Mayhem Band, luego de que deciden grabar el primer álbum de su carrera.

Una decisión que llevará a sus integrantes, Dr. Dientes, Animal, Floyd Pepper, Janice, Zoot y Lips, a una alocada aventura junto a Nora (Lilly Singh), donde compartirán con colegas como Lil Nas X, Zedd, Steve Aoki y Tommy Lee.

La madre

12 de mayo | Netflix

La-madre.jpg Eric Milner/NETFLIX

La madre | Netflix

Luego de enfrentar al grupo de mercenarios que atacó su boda en el papel de Darcy Rivera en Bodas de plomo, Jennifer Lopez vuelve literalmente a la acción, como también al streaming como la máxima protagonista de La madre.

La nueva película original de Netflix que la actriz produce y protagoniza en el rol de una ex asesina que está dispuesta a todo con tal de proteger a la hija que tuvo que dejar algunos años debido a su mortal ocupación.

Pero la aparición de viejos enemigos que descubren que el lado débil de la sicaria es precisamente la niña, obligan al personaje de Lopez a poner en práctica sus habilidades con las armas y las peleas cuerpo a cuerpo.

En el corazón de una cinta marcada por la violencia y el suspenso, que dirige la neozelandesa Niki Caro (Jinete de ballenas, Mulan), e incluye en su elenco a Joseph Fiennes y Gael García Bernal.

Still: a Michael J. Fox movie

12 de mayo | Apple TV+

Still.jpg la-tercera

Still: a Michael J. Fox movie | Apple TV+

En las décadas de los 80 y los 90, Michael J. Fox era el actor juvenil más exitoso de Hollywood, gracias a películas como la trilogía de Volver al futuro, Pecados de guerra y Doctor Hollywood, por nombrar algunas.

Pero su buen momento profesional se vio ensombrecido desde 1998, cuando hizo público que padecía Parkinson, enfermedad que con el paso de los años hizo que redujera sus papeles en cine y TV, sin dejar la actuación hasta 2021.

Algunos de los pasajes esenciales de Still: a Michael J. Fox movie, el documental dirigido por Davis Guggenheim, que revive la vida de Fox por medio de elementos documentales, de archivo y guionizados.

Además de las palabras del propio actor, ofreciendo una mirada exclusiva a los años que siguieron a su diagnóstico, explorando “qué sucede cuando un optimista incurable se enfrenta a una enfermedad incurable”.

Black Knight

12 de mayo | Netflix

El-caballero-negro.jpg Kim Jin-young/Netflix

Black Knight | Netflix

El catálogo coreano de Netflix continúa aumentado de manera exponencial y ahora da la bienvenida a la nueva serie dirigida por Cho Ui-seok (Master), que se ambienta en un mundo postapocalíptico.

Específicamente en la Corea del Sur del año 2071, azotada por la contaminación atmosférica extrema, donde el repartidor 5-8 (Kim Woo-bin) se mueve con su camión a través de la arena y los paisajes desérticos.

Su misión: repartir oxígeno y los elementos necesarios para que la población sobreviva, arriesgando su propia existencia. Una labor que admira Sa Wol (Kang You-seok), un refugiado que también desea combatir al Grupo Chun Myung.

La organización que trata de dominar al mundo y cuyo heredero, Ryu Seok (Song Seung-heon), es el máximo villano de este espacio, que en seis capítulos lleva a la pantalla el webcómic Delivery knight, de Lee Yun-gyun.

High Desert

17 de mayo | Apple TV+

High-Desert.jpg la-tercera

High desert | Apple TV+

Luego de trabajar como actriz y director, respectivamente, en Severance -sin olvidar su trabajo conjunto en Escape at Dannemora, de Showtime-, Patricia Arquette y Ben Stiller vuelven a coincidir en otra serie para Apple TV+.

La que crearon Nancy Fichman, Katie Ford y Jennifer Hoppe, y cuenta con la producción ejecutiva de Stiller y con Arquette como su protagonista en el rol de Peggy Newman, quien siempre recae en la adicción.

Sin embargo, la muerte de su madre Rosalyn (Bernadette Peters), con la que vivía en el desértico Yucca Valley, en California, la hace tomar la decisión de recomenzar su vida, empezando con conseguir un nuevo trabajo.

Así, se convierte en la asistente de Bruce Harvey (Brad Garrett), el investigador privado local, y se transforma en detective a tiempo completo, mientras comparte sus días con su ex pareja, su hermana y su mejor amiga.

White men can't jump

19 de mayo | Star+

White-men-cant-jump-.jpg la-tercera

White men can't jump | Star+

El haber sido jugador de las ligas menores de béisbol marcó definitivamente la carrera del guionista y realizador estadounidense Ron Shelton, llevando su conocimiento y pasión por diferentes deportes a muchas de sus películas.

Entre ellas la aplaudida La bella y el campeón (1988), con Kevin Costner y Susan Sarandon, y Los blancos no saben saltar (1992), la comedia con Woody Harrelson y Wesley Snipes como jugadores callejeros de baloncesto.

Los que fueron el eje de una trama que retorna a la pantalla, vía streaming, en una nueva versión dirigida por Calmatic (House party), que tiene como protagonista al rapero Jack Harlow en compañía de Sinqua Walls.

Quienes en el remake interpretan a Jeremy, una antigua figura del básquetbol que debió dejarlo por sus lesiones, y Kamal, un jugador muy prometedor que desaprovechó su talento para este mismo deporte.

FUBAR

25 de mayo | Netflix

FUBAR.jpg CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

FUBAR | Netflix

A lo largo de una carrera de más de cinco décadas, Arnold Schwarzenegger ha sido parte de decenas de películas, muchas de ellas éxitos de taquilla que lo han hecho moverse entre los géneros de la acción, la comedia y el suspenso.

Sin embargo, hasta el momento no había protagonizado ninguna serie, reservando su paso por la pantalla chica a cameos y un telefilme. Pero la deuda se salda con FUBAR, el espacio creado por Nick Santora para Netflix.

Cuyo título es el acrónimo de Fucked up Beyond all Repair/Recognition, o jodido más allá de toda reparación/reconocimiento, y muestra al actor como Luke Brunner, un agente de la CIA que está a punto de jubilarse.

Pero descubre un secreto relacionado con la verdadera labor de su hija Emma (Monica Barbaro) que lo hace volver literalmente a la acción para realizar un último trabajo, mientras recompone los lazos familiares.

The Gryphon

26 de mayo | Prime Video

The-Gryphon.jpg Gordon Timpen

The Gryphon | Prime Video

Las productoras W&B TV y Dog Haus, que también fueron parte de la realización del famoso espacio Dark, están detrás de la serie alemana de Prime Video que lleva a la pantalla la novela de Wolfgang y Heike Hohlbein.

En la que la fantasía guía la historia de tres jóvenes, los inadaptados Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) y Becky (Lea Drinda), luego de que descubren un lugar más allá de su imaginación, conocido como La Torre Negra.

Donde el Grifo, un monstruo devorador de mundos, lleva centurias subyugando sin piedad a todos los seres vivos que lo habitan. Pero hay alguien que puede derrotarlo: Mark, aunque en un comienzo él reniegue de su destino.

Sin embargo, cuando su hermano Thomas (Theo Trebs) desaparece, al muchacho y sus amigos solo les queda como alternativa adentrarse en ese increíble mundo y enfrentarse a su nuevo y poderoso enemigo.