Los 5 vinos chilenos elegidos por el mejor sommelier del mundo

Josep Roca es el sommelier de el Celler de Can Roca, el restaurante con tres estrellas Michelin ubicado en Girona, España, y que ha sido elegido en 2013 y 2015 como el mejor restaurante del mundo, de acuerdo a la lista The World’s 50 Best Restaurants.

Una historia de la cual es parte junto a sus dos hermanos, Jordi y Joan (puedes leer más de Joan Roca, el mejor chef del mundo aquí), y que lo ha llevado a ser reconocido como el mejor sommelier del mundo, por condecoraciones como el Premio de la Academia Internacional de Gastronomía al Mejor Sumiller (2005 y 2011), por nombrar algunos.

Aunque en realidad, él mismo se define como un "camarero del vino".

De hecho, es autor de varios libros, entre ellos "Tras las viñas", en el que cuenta y vincula la historia de 12 bodegueros del mundo, con los vinos de su autoría.

A Chile ha venido en varias ocasiones, la última fue para el festival Ñam, en abril de este año.

Ahí, además de charlas en las que abordó temas como el arte detrás de la hospitalidad, o el servicio, de lo cual es experto, dio una cata privada para una veintena de afortunados, en la que contó cuáles son sus vinos chilenos favoritosy por qué.

Aquí te damos el listado.

“Me gusta apostar por los valientes”, describe Josep Roca, resumiendo su gusto en vinos. En otras palabras, vinos honestos y que transparenten su filosofía, las manos y el terruño detrás de su elaboración.

En su bodega, en el Celler de Can Roca, uno de los restaurantes más famosos y premiados del mundo, guarda cerca de 4.000 botellas, ordenadas en distintos espacios o cubos, cada una ligada a una "experiencia", en la que acerca a los visitantes a su concepción del vino, contraria a la noción de éste como lujo, sofisticación o exclusividad.

La idea es explicar cada vino a través de música, palabras, ideas, o simplemente experiencias táctiles. "Para poder mostrar que los vinos se huelen, se beben y se pueden llegar a sentir", explica Josep Roca.

En el cubo o espacio destinado al champán, por ejemplo, hay bolas de acero que simbolizan las burbujas de éste, y muestran así la sonoridad de estas botellas, la idea de dinamismo, chispeza y diversión.

Aquí un viaje por el vino chileno, a través de la sensibilidad, sentido y mirada de Josep Roca.

1. DeMartino Viejas Tinajas Muscat Moscatel ($ 38.000 aproximado en www.vinoswine.cl). "El moscatel es una variedad una uva frágil, generosa con mucho ímpetu aromático. Este vino evoca flor, incluso las rosas y es de los pocos que huele y sabe a uva", explica Josep Roca.

Además, se trata de un vino del enólogo Marcelo Retamal, quien rescata la antigua tradición de vinificar en tinajas de arcilla. "Y con ello, se acerca a la idea del inicio, es un reencuentro con el pasado, que hace que el vino gane textura y sabor en boca", explica Josep Roca.

2. Bouchon País Salvaje ($ 9.900 en La Vinoteca). "Me parece fascinante, porque nos da una lección. La vendimia se hace sólo una vez año, y se cosecha entre árboles y arbustos, son parras de más de 100 años sin ninguna intervención", explica Roca.

De hecho, para cosechar este vino, es necesario subirse en escaleras entre árboles añosos. "Es salvaje y trascendente, es una lección de humildad, una evidencia de que la naturaleza no necesita del ser humano para existir. Y el resultado, es de una belleza vibrante, fruta negra, ligera, fresca, muy agradable y accesible, fácil de tomar ", señala Josep Roca.

3. Miguel Torres Empedrado Pinot Noir ($ 99.000 aproximado en www.vinoswine.cl) "Lo que tenemos en este vino es un terreno que se modificó, al que se le agregó calcio para cambiar su PH. Es viticultura heroica. Se trata de un vino que en boca tiene toda la elegancia del pinot noir, esa nota a cereza ácida, con un efecto ligeramente amargo", explica Josep Roca.

4. Montes Purple ($ 80.000 aproximado www.vinoswine.cl). "Aquí se muestra la nueva realidad de los años '90, hablamos de vinos icónicos, históricos con todo el atrevimiento que esto conlleva. De una elegancia, frescura, profundidad y tacto, que demuestra que está plantado en el mejor lugar de Chile para la uva carménère", señala Josep Roca.

5. Huaso de Sauzal ($ 16.900 en La Vinoteca). Para explicar este vino, Josep Roca, habla de "territorio embotellado", de una versión de calidad que no es meramente gustativa, sino emocional.

Y que al probarlo, cuenta la historia de un territorio, de cuatro ó cinco generaciones de hombres de campo que lo trabajan desde la tradición. "Y por tanto no buscan la perfección. De hecho, este es un vino imperfecto, un poco turbio pero cargado de verdad", explica Roca.