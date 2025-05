Los 7 espectáculos que hay que ver sí o sí en Santiago a Mil 2019

De la pergola 2 OK

A pocos días de que comience Santiago a Mil 2019 —el 3 de enero—, los fanáticos del teatro y las artes escénicas en general se soban las manos preparándose para ir a ver montajes que marcarán la cartelera de enero.

Si aún no has comprado tus entradas, Finde seleccionó un puñado de siete espectáculos recomendables en esta edición número 26 del festival, presentado por BHP/Escondida.

Las entradas para todas las funciones del evento están en la web de Santiago a Mil).

1. The New Colossus

OK-Zirko-Petkovic-and-Pierre-Adeli-photo-by-Ashley-Randall-1.jpg la-tercera

Foto: Ashley Randall

Cinéfilos y fans del teatro conocen por igual al estadounidense Tim Robbins, figura consular en ambos ámbitos, como actor y director. El ganador de un Oscar por su rol en el filme Río Místico, llegará a Chile para presentar The New Colossus, una obra que construyó en conjunto con la compañía teatral The Actor's Gang.

Los protagonistas del montaje, intenso y emotivo en iguales dosis, son 12 refugiados, que hablan idiomas distintos. Ellos van narrando las historias de sus antepasados inmigrantes, viajeros de orígenes diversos, pero unidos por el sueño de encontrar una mejor vida en otro país.

Se trata, en definitiva, de una obra de gran contingencia que se hace cargo, con poesía y música en vivo, de la crisis humanitaria que desató la guerra en Siria y homenajea a los inmigrantes que arriesgan sus vidas por un futuro mejor.

Después de cada función (12 y 13 de enero en el Teatro Municipal de San Joaquín, 15 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes y 19 de enero en el Teatro del Biobío), habrá un conversatorio con el público liderado por Robbins, quien, además, dará una entrevista abierta en el GAM (más detalles, en esta nota).

2. De La Pérgola a La Negra

De-la-pergola-OK.jpg la-tercera

La Regia Orquesta Sexteto y el maestro Valentín Trujillo aunaron sus talentos para presentar un viaje musical por dos clásicos del teatro musical chileno: La Pérgola de las Flores (1960), de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo, y La Negra Ester (1988), de Roberto Parra, dirigida por Andrés Pérez y con música de La Regia Orquesta.

Canciones tan conocidas como Yo vengo de San Rosendo y Japonesitaformarán parte de este entretenido repertorio que unifica dos piezas teatrales que dignificaron la marginalidad y construyeron identidad nacional.

El espectáculo se presentará el 3 de enero en el Municipal de Santiago y el 20 de enero, gratis, en en el centro de la capital (lugar exacto por definir). Un imperdible en esta fiesta teatral.

3. Swan Lake

SwanLake_DadaMasilo-OK.jpg la-tercera

No te imagines una nueva versión, clásica y preciosista, del ballet El lago de los cisnes, porque ésta, la apuesta de la coreógrafa sudafricana Dada Masilo, subvierte la norma para crear un Swan Lake sumamente rupturista.

Masilo —una de las artistas jóvenes más renombradas de la danza contemporánea mundial— reinventó la pieza de principio a fin.

Así, invierte los géneros de los protagonistas y viste a sus 12 bailarines —todos de origen sudafricano— con plumas y tutús, dándole nueva vida, actual y atrevida, a este ballet que se presentará del 18 al 20 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes.

A través de su mirada, pone sobre la mesa temas como la homofobia, las raíces africanas y las huellas de la colonización europea en su país, claro que sin perder una gota de la belleza de la obra original.

4. La Iguana de Alessandra

La-Iguana101-OK.jpg la-tercera

El solo hecho de que ésta sea la primera comedia escrita y dirigida por Ramón Griffero —ícono entre los dramaturgos y directores de teatro nacionales— y que, además, la creara especialmente para la actriz Paulina Urrutia, hace de ésta una obra imperdible.

Tuvo una exitosa temporada en el Teatro Nacional Chileno y ahora vuelve a ese mismo escenario, entre el 14 y el 19 de enero.

Se trata de un montaje musical que nos conduce a un viaje por el tiempo y el espacio, para recorrer grandes momentos del siglo XX.

Alessandra (interpretada por Paulina Urrutia) es la esposa de un destacado astrónomo que emprende una exótica travesía por la China de Mao y la España de Lorca y Franco, entre otros lugares.

Un viaje que comienza en Venecia durante la II Guerra Mundial, donde rescata a una iguana llamada Jazmín, mascota que la acompañará y la hará descubrir emociones ocultas.

Ojo con esta puesta en escena, en que un elenco de 10 actores canta y baila. Una entretenida comedia que nos recuerda que, en un mundo lleno de tragedias, hay lugar para la risa.

5. Mantova Lectures–Alessandro Magno. Sulla Narrazione

Baricco-OK-®-Yasuko-Kageyama.jpg la-tercera

Foto: Yasuko Kageyama

Otra "super estrella" teatral llamará la atención en esta edición del festival, porque 10 años después de su primera visita a Santiago a Mil, vuelve el aclamado escritor y dramaturgo italiano Alessandro Baricco (Seda, Tierras de Cristal).

Llega con la obra Mantova Lectures–Alessandro Magno. Sulla Narrazione (Alejandro Magno, sobre la narración), espectáculo que él define como un "viaje de la mente".

En éste reúne algunas de sus obsesiones y rescata la figura de Alejandro Magno para indagar en el arte de la narración, utilizando, por ejemplo, la conquista de Persia como metáfora de cualquier travesía creativa.

Baricco lleva a escena un monólogo ágil y conmovedor para contarle al público cómo la narración es un instinto que todo ser humano posee para explicar y darle sentido a la vida.

Otro imperdible que estará el 10 de enero en el Municipal de Las Condes y el 12 en el Teatro Municipal de Arica.

6. Nachlass–Pièces Sans Personnes

OK-NACHLASS-28-BR_c_samuel_rubio_.jpg la-tercera

Foto: Samuel Rubio

Si lo que buscas es ver algo original e inquietante, ojo aquí.

La palabra alemana "nachlass" hace referencia a los bienes (materiales e inmateriales) que deja una persona al morir. A partir de ese concepto, el director suizo/alemán Stefan Kaegi acompañó a ocho personas que decidieron preparar sus despedidas, resultando de ahí una instalación compuesta por ocho espacios inmersivos, dispuestos para que la gente entre y se involucre.

A través de voces, objetos e imágenes, personas ausentes cuentan qué quedará de ellos cuando mueran. Como un banquero alemán que reflexiona sobre su papel en la época nazi, o una empleada de 90 años que se pregunta qué historia contarán sus fotos.

¿Dónde y cuándo ir a ver este montaje? Del 4 al 18 de enero en Centro Nave.

7. Mucho ruido por nada

Mucho-ruido-OK.jpg la-tercera

Desde Perú llega esta obra que comprueba que, por más que pasen los siglos, William Shakespeare sigue siendo un autor inagotable y actual.

Se trata de una original adaptación de la comedia romántica del inglés, que llega a Santiago a Mil de la mano de la directora peruana Chela De Ferrari.

En el teatro isabelino los papeles de mujeres los hacían hombres y eso aquí se respeta, pero sin el uso de pelucas ni maquillaje. Además, y tal como en esa época, el montaje ubica al público en el escenario, mientras los actores forman una banda que toca música de Los Beatles en ritmo de salsa.

Una audaz propuesta, que trata temas como la igualdad de género y la homofobia, y que estará en Matucana 100 entre el 14 y el 16 de enero.