Los 80 años de Paul McCartney se festejarán con un concierto tributo gratuito y al aire libre

El 18 de junio de 1942 nació en Liverpool, Inglaterra, James Paul McCartney, uno de los músicos vivos más influyentes de la historia de la música popular.

El mismo que se convirtió en leyenda al ser el bajista y uno de los cantantes de The Beatles, la popular banda que lideró junto a John Lennon.

De sus cuatro integrantes, solo siguen vivos Ringo Starr y Paul McCartney. De hecho, este último cumplirá 80 años el próximo sábado 18 de junio, día que será todo un acontecimiento para sus fanáticos.

Lo más probable es que en esa fecha se multipliquen los homenajes en todo el mundo al autor de Band on the run, incluso en Chile, donde ya se anunciaron actividades por su cumpleaños.

Como la que organizó la Corporación Cultural de Las Condes, que justo ese mismo día, el sádado 18 de junio, a las 4 PM, ofrecerá un concierto tributo para celebrar a Paul McCartney.

Se realizará al aire libre, en el antejardín del Centro Cultural Las Condes (Apoquindo 6570), y con entrada liberada.

Foto: Cavern Band

Ahí, el encargado de homenajear al cumpleañero es Cavern Band, grupo que lleva más de siete año tributando a la famosa banda de Liverpool.

En esta ocasión tocará canciones emblemáticas de Paul en los Beatles, como All my loving, Yesterday y Get back, además de algunos temas de su carrera solista, como Band on the run y Live and let die.

¿No te quieres perder esta celebración de cumpleaños de Paul McCartney? Canjea desde ya tus entradas liberadas, que están disponibles en la web de la corporación cultural.

