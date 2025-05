Los asesinos de la luna: Scorsese retorna con una pieza monumental basada en un pasaje histórico

Aunque son dos de los actores símbolo de su filmografía, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio no habían coincidido nunca en una cinta de Martin Scorsese, hasta Los asesinos de la luna.

La película número 26 del famoso realizador italoestadounidense que además marca el reencuentro en pantalla de De Niro y DiCaprio tras haber trabajado juntos hace exactos 30 años.

Cuando co-protagonizaron el drama Mi vida como hijo, de Michael Caton-Jones, en los roles del niño llamado Toby y el abusivo nuevo marido de su madre, el mecánico Dwight.

Los asesinos de la luna | Andes Films

Para ahora encabezar la cinta en que Scorsese revive la historia real ya plasmada por David Grann en su libro Killers of the flower moon: the Osage murders and the birth of the FBI.

La cual tiene fecha de estreno en Chile el jueves 19 de octubre en salas tradicionales e IMAX®, en colaboración con Paramount Pictures y antes de su emisión global por Apple TV+.

Un filme monumental en extensión -206 minutos- y por la forma en que muestra en pantalla los sospechosos asesinatos de varios miembros de la Nación Osage ocurridos en los años 20.

La impactante historia real

Los asesinos de la luna | Andes Films

Los mismos crímenes que Grann, escritor y periodista, describe en su novela true crime de 2017, que se puede encontrar en su versión en español con el título de Los asesinos de la luna.

Donde muestra una de las conspiraciones más brutales contra la comunidad indígena de Estados Unidos, en este caso los miembros del pueblo Osage en Oklahoma.

Los que gracias al petróleo que yacía bajo sus propiedades se habían hecho millonarios, viviendo en mansiones, teniendo autos con chofer y enviando a sus hijos a estudiar a Europa.

Los asesinos de la luna | Andes Films

Pero varios de sus integrantes empezaron a morir y desaparecer, como las tres hermanas de Mollie Burkhart, las que fueron asesinadas de manera violenta y desalmada.

Una escalada de horror que sólo llamó la atención de las autoridades cuando el número de víctimas llegó a 24, momento en que intervino el recién inaugurado FBI al mando de J. Edgar Hoover.

Los mismos sucesos del drama dirigido por Scorsese, donde el amor real se cruza con la traición, teniendo a Ernest Burkhart (DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone) como figuras centrales.

La cinta también está protagonizada por De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow y Brendan Fraser, y posee un guión escrito por el mismo cineasta junto a Eric Roth.