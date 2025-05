Los bares donde ir a brindar por el Día de la Piscola 2020

Piscola OK

Este sábado 8 de febrero se celebra el Día de la Piscola 2020, el tradicional combinado nacional en base a pisco, bebida cola y mucho hielo.

En las barras chilenas es uno de los favoritos y por eso, hace algunos años, de forma espontánea se decidió homenajearlo con todo un día.

Hay varios lugares donde ir a beberlo, desde los que son famosos por esta preparación, hasta otras barras que tendrántragos gratis y 2x1.

Aquí, nuestros recomendados para ir a brindar en el Día de la Piscola 2020.

Bar de René

bar-de-rené-listo.jpg la-tercera

Foto: Loreto Gatica

El Bar de René abrió hace 24 años en Av. Santa Isabel y es un icónico en Barrio Italia.

Un bar con música en vivo en un escenario totalmente insonorizado ubicado al final del bar y una barra larga donde encuentras una de las mejores piscolas de Santiago.

De hecho, comparte el sitial del trono honor a la mejor con el Bar Rapanui, ubicado en José Manuel Infante con los Jesuitas, una maravilla de fuente de soda que no sumamos a este listado porque está cerrado por vacaciones.

En el Bar de René los precios de la piscola varían entre los $ 3.000 y $ 4.300, dependiendo del pisco que elijas.

Lo que no cambia es la manera de servirlo: más de tres tercios de puro pisco y un toque de bebida cola, solo un toque. De hecho, puedes pedir otro vaso para compartirlo.

¿La mejor? Para nuestro gusto la "piscola con Control C" ($ 4.000), que es un pisco seco, por lo que queda perfecto y, en serio, alcanza para dos o tres vasos. Así de generoso.

Acompáñalo con una "mechada italiana" ($ 4.500), que son en marraqueta completa, es decir las dos mitades, con una buena cantidad de palta y tomate. Una delicia.

Estación Condell Piscola la-tercera

Foto: Estación Condell

Estación Condell es un bar en Providencia especialista en all you can drink, es decir, tomas todo lo que quieras del trago del día por $ 10.000.

Una promoción ganadora y que este sábado estará disponible para el Día de la Piscola 2020.

Así, hasta las 11 PM podrás pedir todas las que quieras por ese precio, que incluye un wrap de pollo o veggie si no comes carne.

Además, la primera piscola será por cortesía de la casa y estarán sorteando botellas de Alto del Carmen Reserva.

Ramblas-11-OK.jpg la-tercera

Fotos: Valentina Miranda Vega

A estas alturas, el Bar Ramblas es un clásico de Av. Manuel Montt, donde abrió hace 14 años.

¿No lo conoces? Entonces te has perdido el trago que hizo famosa a este local, la "piscolabis" ($ 3.900), un piscola de medio litro, con la proporción justa de destilado, bebida y hielo.

Toda una maravilla en formato XL que puedes ir a probar este sábado, que en el Día de la Piscola 2020 esa y todas las piscolas tendrán un 30% de descuento.

Ahí, la puedes probar junta a algunas de las hamburguesas caseras del Ramblas, como la "London Burguer", con mozzarella, berros, tomates cherry, mostaza, cebolla caramelizada y un toque de pimienta.

Y si quieres hacer una ruta por el barrio, en la fuente de soda Martuca (Av. Manuel Montt 282), ese sábado las piscolas las encontrarás a precio 2x1.

La-Fuente-Reina-1-ok.jpg la-tercera

Foto: La Fuente Reina

Es uno de los restaurantes más visitados en La Reina. Un local espacioso, con juegos para niños y famoso por sus sánguches en tamaño XL.

También porque siempre están sumando a diferentes festejos, como la del Día de la Piscola 2020, este sábado 8.

¿Cómo lo celebrarán en la Fuente Reina? Con dos promociones tentadoras, que estarán disponibles durante todo el día.

Una es las de dospiscolas hechas con Pisco Sagrado de Corazón por $ 4.990 que, afírmense, son de medio litro.

La otra, en tanto, es la de las piscolas preparadas con Diablo, un nuevo pisco de 35° del Valle del Elqui y que se guarda en barricas. Podrás pedir a dos por $ 5.990.

El local "hermano" de La Fuente Reina, Mattarello, también tendrán promociones con pisco ese día.

piscola-lista.jpg la-tercera

Foto: Vinoteca

Bar Catedral, el clásico bar de Santiago centro, ubicado en el segundo piso del edificio de Merced con José Miguel de la Barra, es otro donde encontrará piscola con precio especial este viernes y sábado, entre las 6.30 PM y 4 AM.

Ahí, la "sagrada piscola", el más popular de los tragos chilenos, se hace con pisco Sagrado Corazón y mucho hielo y las podrás pedir a $ 2.500.

Acompáñala con la “tabla de la casa” ($ 13.600), una maravilla que viene con churrascas, queso de cabeza casero, malaya, arrollado de chancho, salsa de ají verde y pasta de ají ahumado.

Social Bar & Cocinas

Piscola-Social.jpg la-tercera

Foto: Gentileza Social Bar & Cocinas

Lleva poco tiempo abierta, pero esta terraza ya es una de las más favoritas de Vitacura. Ahí, el espíritu "piscolero" es indudable, porque siempre tienen promociones con el combinado nacional como protagonista.

Este sábado 8 de febrero tendrán una promoción con dos piscolas por $ 2.500, para todos quieren celebrar este día.

Para acompañar, las hamburguesas de Virginia's Burger son una buena opción. Ojo con la “Social caribeña”, que además de la carne de vacuno, lleva coulis (salsa espesa) de mangos, camarones apanados en panko, queso azul y mayonesa de cilantro ($ 8.990). Un festín de sabores.