Los Caballeros: El buen retorno de Guy Ritchie a las calles de Londres

Aunque en un primer momento se pensó que la primera incursión de Guy Ritchie en el cine familiar sería un fracaso, el director inglés superó las expectativas que muchos tenían de su versión de Aladdín (2019), recaudando más de US$ 1.000 millones en taquilla. No obstante, la crítica no fue tan receptiva a su audaz cambio de género.

Por esto último no es de extrañar que su más reciente proyecto lleve al realizador británico de vuelta a lo que él mejor sabe hacer: películas de acción con grandes dosis de comedia. Y es precisamente con esos dos ingredientes como eje, que Los Caballeros presenta una imparable historia que se inicia cuando Fletcher (Hugh Grant) visita en su casa a Raymond Smith (Charlie Hunnam).

La idea del primero, un deslenguado periodista, es llegar a un trato que le procure una gran cantidad de dinero a cambio de no publicar el reportaje investigativo en que trabaja. Una nota que revelaría los oscuros tratos del jefe de Raymond, el capo del tráfico de marihuana Mickey Pearson (Matthew McConaughey).

Así, con Fletcher como narrador de esta parte de la cinta, se conoce a Pearson, un estadounidense que logró colarse en la aristocracia británica gracias a su marihuana y sus millones, y también a sus enemigos. Entre ellos el editor del tabloide Daily Print, Big Dave (Eddie Marsan), el mafioso chino Lord George (Tom Wu) y Dry Eye (Harry Golding), el joven ayudante de este último.

Pero hay otro nombre clave en el relato: Matthew Berger (Jeremy Strong), un multimillonario estadounidense que ofrece a Pearson comprar su lucrativo negocio por varios millones, tras escuchar que desea de retirarse del narcotráfico para disfrutar del tiempo libre en compañía de su esposa Rosalind (Michelle Dockery).

Ritchie de vuelta a lo que mejor sabe hacer

https://www.youtube.com/watch?v=Ln2JKzmBBbg&feature=youtu.be

Con todos estos nombres, Ritchie va armando un puzzle criminal que, como es habitual en sus películas, ofrece varios saltos en el tiempo e incorpora a varios personajes secundarios, entre los que se destaca Entrenador (Colin Farrell), un veterano boxeador que accidentalmente se ve involucrado en el juego después de que sus pupilos roban una de las plantaciones de Pearson.

A lo que se suman sus también acostumbradas cuotas de absurdo, persecuciones y varios disparos, además de algunas muertes. Sin embargo, teniendo en cuenta los tiempos actuales, en su nueva cinta sobran referencias al origen asiático de algunos de sus protagonistas, que están al filo de lo políticamente correcto.

Y aunque con Los Caballeros no alcanza el ritmo de Snatch: Cerdos y Diamantes (2000) o la clase de El Agente de C.I.P.O.L., la cinta trae de vuelta a Ritchie a su mejor forma. Una que deja atrás la industria de Hollywood y apuesta por las calles de Londres y sus criminales de fuerte y complicado acento, donde él se siente más a gusto.

DIRECCIÓN: Guy Ritchie

PROTAGONISTAS: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Michelle Dockery, Henry Golding

GÉNERO: Acción/Comedia

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años