Los camarones que probo Peter Hook

Desde hace casi medio siglo que el Galindo está en la esquina norponiente de Dardignac con Constitución. En Bellavista, muchos son los restaurantes que han abierto y cerrado sus puertas, pero éste permanece incólume y como uno de los lugares obligados en el barrio si busca comida casera y sin pretensiones.

En sus mesas no sólo los chilenos degustan sus prietas y su vino pipeño, sino también los extranjeros. El inglés Peter Hook, ex bajista de los influyentes New Order, fue uno de ellos. Hace dos semanas vino a Santiago para tocar en el Teatro Italia y aprovechó el viaje para probar la gastronomía del Galindo. ¿Qué pidió? Camarones al pil pil ($ 5.400) y una contundente plateada con puré picante ($ 5.600).