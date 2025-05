Los conciertos más refrescantes que trae esta primavera

Apenas llega la primavera y las temperaturas se vuelven más agradables, se comienzan a multiplicar los conciertos al aire libre.

Parques, plazas y hasta patios bien sombreados se convierten en los espacios ideales para disfrutar música en vivo en esta estación del año tan esperada.

Si quieres ponerte a tono con la temporada, aquí tienes una guía de conciertos y festivales para escuchar en manga corta.

Campo Abierto

Los parques son el espacio natural de Campo Abierto, el festival itinerante organizado por la productora Fauna.

Partió el verano de 2016 en Parque Cachagua, luego se trasladó al santiaguino Parque Araucano y esta primavera llegará a otro pulmón verde capitalino, el Parque Fluvial Renato Poblete.

Ahí, en la ribera sur del río Mapocho, se montará el sábado 6 de octubre la cuarta de edición de este festival que mezcla conciertos de bandas indie y gastronomía.

Lleva tu manta para disfrutar tendido sobre el pasto del pop multicolor de los estadounidenses Of Montreal, la melancolía de los chilenos Prehistöricos (en la foto) y de las nuevas canciones de Mariana Montenegro, la ex integrante de Dënver.

El cantautor Francisco Victoria y el proyecto de música para niños El Barco Volador también serán parte de esta versión primaveral de Campo Abierto.

Ojo con las preparaciones que podrás comer acá, que estarán a cargo de chefs reconocidos, como Carolina Bazán, de Ambrosía, y Carlos Labrín, de La Mar.

Las entradas están en venta

Ciclo Acústica

Si te gustan los conciertos en pequeño formato, esta primavera date una vuelta por el Ciclo Acústica, organizado por el escuadrón cultural Capitán Cobalto.

Son tocatas desenchufadas que se arman, un tarde de domingo al mes, en el agradable patio de los Estudios Triana, en una casa de Providencia.

Partieron en septiembre con las presentaciones de Niña Tormenta y Chini and The Technicians, y seguirán el domingo 7 de octubre, desde las 5 PM, con tocatas de Diego Lorenzini y la cantautora Rosario Alfonso.

En tanto, la tercera y última fecha de este ciclo será el domingo 18 de noviembre, jornada en la que tocarán los penquistas Arranquemos del Invierno y los uruguayos Mux.

Además, en cada una de las jornadas escucharás también a Boraj, banda formada por algunos de los encargados de Estudios Triana.

Lleva a los niños si quieres, que el ambiente es relajado y con puestos de cervezas artesanales y pastas caseras instalados en este patio melómano.

El precio de la entrada por cada día es de $ 3.000

Red Bull Music Festival

A fines de octubre, se hará por primera vez la versión chilena del Red Bull Music Festival, un evento que ha pasado por más de 15 ciudades del mundo.

Entre el 24 y el 28 de octubre próximo se tomará Santiago con conciertos en diferentes barrios capitalinos.

Electrónica, hip hop, música urbana y ritmos latinos tendrá el debut de este festival en el que se han presentado músicos como Robyn y Fever Rey.

Tendrá varias jornadas, entre ellas una muy primaveral en el Parque Renato Poblete, el domingo 28 de octubre, desde las 3 PM.

Sonidos latinos se llama esta última jornada, que tendrá un par de hitos, como la reuninón de Señor Coconut -el proyecto tropical de Atom- y la vuelta a Chile de los mexicanos Plastilina Mosh.

Los brasileños Baianasystem y el chileno Pedropiedra también serán parte de este encuentro a la orilla del Mapocho.

Las entradas cuestan $ 15.000. Ojo, que los niños menores de 10 años entran gratis.

Vívela Festival

Aunque son pocos los conciertos que se montan en el tradicional Parque Quinta Normal, esta primavera servirá de escenario a un festival nuevo y de gran formato.

Se trata de Vívela Festival, un encuentro que tendrá conciertos, pero también rutinas de stand up comedy, cine al aire libre, teatro itinerante y food trucks. ¿Cuándo? El próximo sábado 26 de octubre.

Compra tu entrada, que ahí podrás ver y escuchar a una treintena de bandas extranjeras y chilenas, que se repartirán por cuatro escenarios

Nombres como Cultura Profética, Cuarteto de Nos, Celso Piña, Joe Vasconcellos, Tiro de Gracia (en la foto), Mariel Mariel, Juanito Ayala y muchos más serán parte de este nuevo festival.

Las entradas para Vívela cuestan desde $ 25.000

Fauna Primavera

El festival chileno más primaveral es éste, uno de los imperdibles de la temporada.

El sábado 10 de noviembre estará de regreso en Espacio Broadway, su ubicación habitual, con su octava edición y con uno de los mejores carteles de su historia.

Si te gusta la música alternativa en su sentido más amplio, asegura una entrada, que ahí podrás a bandas de culto y a estrellas del pop, como la neozelandesa Lorde, quien regresa a Chile luego de su debut en 2014 en Lollapalooza.

Los seguidores del indie rock tendrán para regodearse en Primavera Fauna, con grupos como Death Cab For Cutie, At The Drive In, Deerhunter y Built To Spill, todas alabadas en EE.UU., su país natal.

¿Eres amante de la electrónica? Fauna también será toda una fiesta al aire libre, gracias a los beatos de nombres como los de los djs Paul Kalkbrenner y Nina Kraviz y el electro pop futurista de Javiera Mena.

La oferta gastronómica de Fauna Primavera también será de lujo, porque estará a cargo de chefs de moda, como el argentino Lele Cristóbal, de Café San Juan, y Benjamin Nast, de De Patio.

¿El precio de los tickets? Desde $ 65.000

