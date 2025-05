Los conciertos y festivales que no te puedes perder este 2019

Ya partió la temporada de conciertos Chile 2019. La inauguraron los históricos New Order, el miércoles 9 de enero, en el Teatro Caupolicán.

Para lo que queda de 2019, hay una cartelera tentadora de conciertos y festivales. Aquí una guía con los imperdibles del año.

Patti Smith

18 de noviembre, Teatro Caupolicán

Patti Smith en Chile la-tercera

Foto: Promocional.

Después de varios intentos por traerla a Chile, por fin se pudo concretar. Patti Smith y su banda se presentarán el próximo 18 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

Ahí repasará los éxitos de su discografía, entre ellos Because the night, ese de 1978 coescrito con el músico Bruce Springsteen, y Gloria, de su álbum debut de 1975, Horses, que fusiona punk, rock y poesía.

Este imperdible del año tendrá entradas que van desde los $ 39.100 hasta los $ 126.500.

Erykah Badu

18 de noviembre, Movistar Arena

Erykah-Badu-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

De seguro eran muchos los que esperaban ver a alguna vez en Chile a una de las más grandes artistas afroamericanas de hoy, Erykah Badu.

¿Eres uno de esos? Entonces, tu sueño se cumplirá pronto, porque la cantante y compositora de Dallas, Texas, acaba de agendar su primer concierto en el país.

Es la misma que a fines de los 90 se convirtió en una de las renovadoras de la música negra, con una propuesta potente y magnética en la que se juntan el soul, el R&B, el hip hop y el jazz.

Dos décadas después de la publicación de su primer álbum, Baduizm (1997), Erykah Badu debutará en Santiago en el marco de una gira que la paseará por Sudamérica.

A Chile llegará el lunes 18 de noviembre, para tocar en el Movistar Arena.

Interpol

21 de noviembre, Teatro Caupolicán

Interpol-by-Jamie-James-Medina-ok.jpg la-tercera

Foto: Jamie James Medina

Estuvieron en la última edición de Lollapalooza y ahora confirmaron su regreso a Chile para el 21 de noviembre.

Te hablamos de Interpol, la banda de rock oscuro de Nueva York que volverá a Santiago para tocar en el mismo escenario en el que debutaron acá en 2008, el Teatro Caupolicán.

Este vez llegan con Marauder Tour, la que gira que los paseará por Sudamérica y que lleva el nombre su disco largo más reciente.

Joe Vasconcellos

24 de noviembre, Movistar Arena

Joe.jpg la-tercera

Foto: Archivo La Tercera.

El próximo 24 de noviembre el músico chileno brasileño, Joe Vasconcellos, celebrará los 20 años de su exitoso disco Vivo de 1999. Seguro lo conoces, porque en este se oía fuerte las canciones Ciudad Traicionera, Sólo por esta noche y Las Seis.

El recital se llamará Qué buena onda y se hará en el Movistar Arena, donde el también compositor interpretará temas de toda su carrera, como Póngale bueno y El Regalito.

Asimismo, tendrá varios invitados que se sumarán al recital, para hacer de este una gran experiencia.

Norah Jones

6 de diciembre, Teatro Caupolicán

Norah-Jones-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

El viernes 6 será Norah Jones quien llegará al Teatro Caupolicán. Allá mostrará su último álbum de estudio, ese llamado Begin Again, una compilación de singles con colaboraciones de músicos como Jeff Tweedy (Wilco) y Tomas Barlett (Doveman).

También interpretará algunos clásicos, como Don’t Know Why,Sunrise y Come Away With Me.

Las entradas para el concierto cuestan desde $ 48.300 y las puedes adquirir a través de Puntoticket.

J Balvin

13 de diciembre, Movistar Arena

J-Balvin-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Hace pocó se convirtió en el primer latino en tocar como cabeza de cartel en la versión gringa de Lollapalooza, la orginal.

Eso demostró el nivel que hoy tiene J Balvín, la estrella colombiana del pop urbano que parece no tener techo.

Justo cuando está en el momento más alto de su carrera -y con dos discos bajo el brazo, uno de ellos firmado a medias con Bad Bunny- el autor de Ginza regresa a Chile.

Llegará el viernes 13 de diciembre, para tocar en el Movistar Arena, en un concierto que es parte de su Arcoíris Tour, la gira que lo paseará por el mundo.

La Matria Fest

21 de diciembre, Estadio Juan Antonio Ríos

Mariel-Mariel-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Partió en 2017 como una fonda, pero hoy está convertido en un festival hecho y derecho.

Es La Matria Fest, el evento feminista gestionado por la música chilena Mariel Mariel y que le da protagonismo a los proyectos liderado por mujeres.

El sábado 21 de diciembre regresará con su primera versión en el Estadio Juan Antonio Ríos, en Independencia, con una jornada de conciertos al aire libre y de ambiente familiar.

Ana Tijoux, Princesa Alba, Pascuala Ilabaca, Consuelo Schuster y Mariel Mariel, su creadora, son las mujeres que tocarán en el próximo La Matria.

Los que ya se hicieron

New Order

12 de enero, Teatro Caupolicán

New-Order-Nick-Wilson-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Después del inesperado cambio de fecha de su cuarto concierto en Chile, el miércoles 12 de enero llega New Order al Teatro Caupolicán.

En el evento, esta leyenda de Manchester hará un recorrido por toda su carrera: tocará desde los clásicos como Your silent faith, Temptation y Blue Monday, hasta sus lanzamientos más recientes como Tutti Frutti y Crystal. Si aún no tienes tus entradas, puedes adquirirlas a través de PuntoTicket.

SM Town Live

18 y 19 de enero, Estadio Nacional

Red-Velvet-promo-SMTown.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Una de las sorpresas de la temporada de conciertos Chile 2019 es el debut de este mega festival.

Como un sueño cumplido para los fanáticos del pop coreano, el 18 y 19 de enero llega al Estadio Nacional el SM Town Live, el festival de k-pop más grande del mundo.

A cargo de la compañía surcoreana SM Entertainment, este mega evento aterrizará en Chile con la participación de grandes referentes del estilo: Red Velvet, Super Junior, SHINee, Girls’ Generation, NCT, BoA, EXO y Amber.

Festival Campo Abierto

19 de enero, Parque Araucano

Campo Abierto en Parque Renato Poblete la-tercera

Foto: Campo Abierto

José González, Kimbra y Kinética son algunos de los artistas que le pondrán ritmo a la próxima edición del Festival Campo Abierto.

El evento será el próximo 19 de enero en la explanada de Vida Parque, en el Parque Araucano de Las Condes.

La jornada veraniega tendrá conciertos, picnic, food trucks y actividades para los niños.

Colors Night Lights Summer Edition

24 de enero, Velódromo Estadio Nacional

wiz-khalifa-dos-e1546892283995.jpg la-tercera

Foto: Promocional

El Velódromo del Estadio Nacional es el lugar elegido para la próxima edición del festival Colors Night Lights Summer Edition.

Esta es la tercera edición local del evento, y tendrá la participación de grandes artistas como Wiz Khalifa, Sticky Fingers, Donavon Frankenreiter y Gondwana.

Las entradas van desde los $36.800 y puedes comprarlas en TicketPlus.

Luis Miguel

19, 20, 22 y 23 de febrero, Movistar Arena

Luis Miguel en Chile la-tercera

Foto: Promocional

Luis Miguel llega con un consuelo para todos sus fanáticos: aunque no será parte del próximo Festival de Viña del Mar, agendó 4 conciertos en Santiago durante febrero.

El Sol de México llegará presentando su gira ¡México Por Siempre! en el Movistar Arena, un show con más de dos horas de música que harán bailar a todos los asistentes.

Zerokill

9 de marzo, Teatro Nescafé de las Artes

22.jpg la-tercera

Foto: Promocional

¿La conoces? ¿No? Entonces, debería saber que Zerokill es la banda de Benito Cerati, el hijo del ex líder de Soda Stereo.

Ya tienen tres discos publicados y el 9 de marzo en el Teatro Nescafé llegan a Chile para mostrar el último, Unisex, en el que vuelven a mostrar su faceta de proyecto libre y sin ataduras de ningún tipo.

Además, en el show tendrán como invitados especiales a la argentina Lara Pedrosa y al chileno Francisco Victoria.

The Cardigans

15 de marzo, Teatro La Cúpula

the-cardigans-.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Siempre es un placer escuchar pop hecho en Suecia, más si el de esta banda que tiene un talento especial para crear grandes melodías.

Debutaron en Chile en 2015, en el Festival Fauna Primavera, y este año estarán de vuelta para tocar el viernes 15 de marzo en el Teatro La Cúpula.

Lo mejor de todo es que será un show de puros grandes éxitos, así que ya te puedes ir preparando para corear hits como Carnival, Erase/Rewind o Been it.

Rock en Conce

16 y 17 de marzo, Parque Bicentenario Concepción

Babasónicos-2048x1024-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional

En marzo llega el festival gratuito REC: Rock en Conce, que reúne a artistas internacionales y nacionales en el Parque Bicentenario de Concepción.

El cartel de esta edición incluye nombres como The Cardigans, Babasónicos (en al foto), Aterciopelados, Francisca Valenzuela, Cami y Ana Tijoux.

Paul McCartney

20 de marzo, Estadio Nacional

Paul-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Aquí una de las fechas más esperadas de la temporada de conciertos Chile 2019: Paul McCartney en el Estadio Nacional.

En la que será su cuarta visita a Chile, el ex Beatle promete un concierto inolvidable con más de 30 canciones, en el que hará un repaso por su carrera como solista y los clásicos de The Beatles.

El show está enmarcado en la gira Freshen Up, con la que recorrerá varios países del mundo, incluyendo Brasil y Argentina. Puedes comprar tus entradas a través de PuntoTicket, pero ojo, que quedan pocas.

The Jacksons

23 de marzo, Teatro Caupolicán

The-Jacksons-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

¿Quieres bailar al ritmo de los más grandes hits de la familia Jackson? Entonces, no te puedes perder el primer concierto en Chile de The Jacksons, el legendario grupo de los hermanos del histórico Michael Jackson.

El concierto, que traerá la formación original de la banda formada en 1968, tendrá lugar en el Teatro Caupolicán el próximo 23 de marzo.

Lollapalooza

29, 30 y 31 de marzo, Parque O'Higgins

Artic Monkeys Lollapalooza Chile 2019 la-tercera

Foto: Promocional

Lollapalooza es el festival más importante en Chile. En su novena versión en el país, llega con un cartel cargado de pop, rock y rap.

Esta imperdible versión tendrá a grandes artistas internacionales como el rapero Kendrick Lamar, los rockeros Tweenty One Pilots y los ya clásicos Arctic Monckeys.

Entre los chilenos, destacan Américo, Gepe, Ases Falsos, Ana Tijoux, Tomasa del Real, entre otros.

Pussy Riot

17 de abril, Blondie

Pussy-Riot-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Uno de los anuncios sorpresivos de la temporada de conciertos Chile 2019 es la de este colectivo ruso, que se hizo conocido en todo el mundo tras irrumpir en la Catedral de Cristo Salvador, en Moscú.

Gracias a su primera gira por Sudamérica, podrás verlas en Chile, el miércoles 17 de abril, en la Blondie.

A ese escenario, las Pussy Riot llegarán con sus mejores armas: su punk pop electrónico, sus letras feministas y con conciencia social y su actitud desenfada y aguerrida.

Todo un imperdible de cartelera de la primera mitad del año.

Fauna Otoño

4 de mayo, Movistar Arena

Lauryn-Hill-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Después del éxito que tuvo el Fauna Primavera 2018, llega a Chile el Festival Fauna Otoño 2019 en el Movistar Arena.

El plato fuerte es el de Ms. Lauryn Hill, la cantante y compositora americana que llegará celebrando el aniversario N°20 de su disco más emblemático: The Miseducation of Lauryn Hill.

Además de Ms. Lauryn, otros nombres potentes llegarán a ponerle el sello de los ritmos negros a esta edición: los increíbles The Internet, los ingleses Jungle y el rapero de culto Madlib, entre otros.

Life Concert

4 y 5 de mayo, Parque Araucano

Los-Jaivas-Leonardo-Rubilar-Agencia-Uno.jpg la-tercera

Foto: Leonardo Rubilar/Agencia Uno

Life Concert son dos recitales bien particulares. Esto, porque en vez de escuchar a todo volumen a las dos bandas que se presentarán ahí, Los Jaivas y Los Tres, tendrás que hacerlo con audífonos puestos.

Tal como lees, son conciertos silenciosos (similar al que dio Metallica en 2013 en la Antártica) que podrás oír sólo cuando compres el pase para ambos días y descargues una aplicación para IPhone y Android hecha especialmente para el evento.

Ojo, Los Jaivas tocarán el 4 de mayo y Los Tres al día siguiente.

Inti Illimani

18 de mayo, Teatro Coliseo

INTI-2.jpg la-tercera

Foto: facebook Inti Illimani.

Con la sonrisa ancha… Inti Illimani canta a Víctor Jara, ese es el nombre de este recital en el que famoso grupo nacional homenajeará al autor de Te recuerdo Amanda.

Se hará el próximo sábado 18 de mayo en el céntrico Teatro Coliseo, donde interpretarán varias de las canciones del músico y actor asesinado en dictadura, como Vientos del Pueblo y Angelita Huenuman.

Por supuesto que también repasarán los clásicos de la banda formada en 1967 en U. Técnica del Estado, actualmente Usach, entre ellos El Surco y Malagueña.

Las entradas van desde los $ 8.900 y las puedes comprar en PuntoTicket.

Orquesta Sinfónica de Londres

22 y 23 de mayo, CorpArtes

LSO_Rattle_Barbican-©-Mark-Allan_1-OK.jpg la-tercera

Foto: Mark Allan

Es el el debut de la Orquesta Sinfónica de Londres en Chile, una de las agrupaciones musicales más importantes del mundo e intérprete de las bandas sonoras de las películas Star Wars y Harry Potter.

Se presentará en el teatro de CorpArtes el miércoles 22 y jueves 23 de mayo, y la dirigirá Sir Simon Rattle, el ex director de la Filarmónica de Berlín y actualmente director de los 95 músicos de la Sinfónica de Londres.

¿Qué interpretará? La Sinfonía N° 5 del austriaco Gustav Mahler, Danzas eslavas, de Antonin Dvorák, entre otras.

Urban Trap Fest

1 de junio, Teatro Caupolicán

Urban Trap Fest la-tercera

Foto: Promocional

Con una noche llena de baile y ritmo, llega el Urban Trap Fest al Teatro Caupolicán. El evento, agendado para el 1 de junio, presentará en su cartel a algunos de los más grandes referentes del trap latino.

Paloma Mami, Cazzú, Ceaese, Drefquila y Gianluca son los artistas confirmados hasta el momento para este festival que promete coronar el éxito inminente del estilo en Chile. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek y van desde los $14.000.

Hall & Oates

8 de junio, Movistar Arena

Hall-Oates-ok.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

¿Quién no ha tarareado una canción de Hall & Oates? Pocos, porque este dúo de Filadelfia es uno de los más exitosos y vendidos de la historia del pop.

Cuando están a punto de cumplir 50 años de carrera, Daryl Hall y John Oates agendaron la que será su primera gira por Sudamérica, la que a mediados de 2019 pasará por Argentina, Brasil y Chile.

Acá su concierto será el 8 de junio en Movistar Arena, un debut esperado y una oportunidad irrepetible para corear clásicos del pop soul como Maneater y I can't go for that.

Ana Tijoux

8 de junio, Teatro Caupolicán

Ana Tijoux Teatro Caupolicán la-tercera

Foto: Inti Gajardo/ Facebook Anita Tijoux.

El próximo sábado 8 de junio la cantautora nacional Ana Tijoux se subirá al escenario del Teatro Caupolicán, para celebrar sus 22 años de carrera.

Ahí, desde las 9 PM, repasará las canciones de sus cuatro álbumes solistas, entre ellos 1977 (2009) y La Bala (2011). Así también, canciones clásicas del grupo de hip hop que la dio a conocer, Makiza.

Las entradas van desde los $ 12.000 y las puedes adquirir en Ticketek.

Charly García

13 de junio, Movistar Arena

Charly-García-Culto-La-Tercera.jpg la-tercera

Foto: Culto

El ídolo del rock argentino, Charly García, anunció que hará un concierto en Chile el próximo 13 de junio.

El escenario elegido para eso es el Movistar Arena, donde presentará un recital llamado La torres de Tesla, donde repasará los éxitos de su carrera de 50 años en la música, como Yendo de la cama al living y Demoliendo hoteles

Ojo, Los precios de las entradas van desde los $ 21.900

Mel C

27 de junio, Blondie

Mel C en Blondie la-tercera

Foto: Facebook Melanie C.

La chica deportiva de las Spice Girls, Mel C, llegará a Chile el próximo jueves 27 de junio, para dar un concierto en la Blondie.

Desde las 9 PM de ese día, Melanie Chisholm se subirá al escenario acompañada de cuatro Drag queens, superestrellas del pop, bailarines y diseñadores a presentar su espectáculo Sink The Pink, donde celebra a la comunidad LGTB.

En el show interpretará los temas más conocidos de sus seis discos solistas, como también los hits que la hicieron conocida junto al quinteto creador de las populares Wannabe y Spice up your life.

Inti Illimani Histórico + Quilapayún

29 y 30 de junio, Teatro Caupolicán

Inti-Quila.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

A Víctor Jara Justicia se llama este concierto que reunirá en el Teatro Caupolicán a Inti Illimani Histórico y Quilapayún.

Ambas bandas perteneciente a la Nueva Canción Chilena interpretarán 26 canciones del compositor de Te recuerdo Amanda, para tributarlo y, a la vez, pedir justicia.

Este espectáculo dirigido por el actor Patricio Pimienta, también incorporará una dosis de teatro para mostrar la perspectiva humana de Víctor Jara y, para eso, invitarán al escenario a Daniel Alcaíno.

Sin duda un show imperdible que se hará el 29 y 30 de junio, desde las 8.30 PM.

Festival Antena

29 y 30 de junio, Teatro Coliseo

The-Jesus-and-Mary-Chain-ok.jpg la-tercera

¿Quién dijo que en invierno no hay buenos festivales? Hay uno nuevo en la cartelera chilena, que apostó por este época del año, el Festival Antena.

Y lo hace debutando con un cartel que tiene como plato principal a un emblema del rock británico, la banda The Jesus and Mary Chain (en la foto), que regresa a Chile.

Durante dos días, el 29 y 30 de junio, este festival se tomará el céntrico Teatro Coliseo, con un line up que también incluye a nombres potentes del indie latino como El Mató a un Policía Motorizado y Marineros.

Carlos Cabezas

10 de agosto, Blondie

Carlos Cabezas en Blondie la-tercera

Foto: Promocional.

Muchos lo catalogan como un disco de culto. Y es que El Resplandor, el primer álbum solista de Carlos Cabezas, ex líder de la banda de rock experimental Electrodomésticos, dejó varias canciones reproduciéndose en la radios, pero sin ninguno a la venta.

Sin embargo, desde el año pasado que este reconocido músico lo está presentando en Chile, la primera vez fue en Concepción y, ahora, será en la Blondie en Santiago, el próximo 10 de agosto.

Es un imperdible donde se escucharán las canciones Lo mejor de ti y Bailando en silencio. Las estarán costarán $ 12.000.

Technotronic

23 de agosto, Club Chocolate

Technotronic en Club Chocolate la-tercera

Foto. Promocional.

Las canciones electrónicas que han hecho bailar a muchos, volverán de la mano de Technotronic, el grupo belga considerado los fundadores del house, ese ideal para bailar toda la noche.

Se presentarán el 23 de agosto, desde las 10 PM, en el Club Chocolate, donde tocarán todos sus éxitos, entre ellos los inigualables Pum up the jam o Move This.

¿Por qué verlos? Porque en ningún momento podrás parar de moverte al ritmo de sus hit que se han transformado en clásicos desde la década de los 90.

Cigarettes After Sex

23 de agosto, Cine Arte Normandie

Cigarettes-After-Sex-Ebru-Yildiz-ok.jpg la-tercera

Foto: Ebru Yildiz

No es primera vez que la banda texana Cigarettes After Sex se presenta en Chile. Hace dos años estuvo en el Festival Órbita que se hizo en el Planetario, y el próximo 23 de agosto volverán al país, pero esta vez al escenario del Cine Arte Normandie.

En este recital, el grupo liderado por Greg Gonzalez, interpretará sus temas más conocidos, como Affection y EachTime You Fall in Love.

Además de canciones nuevas como Crush y el cover New Moon,

Las entradas cuestan desde $ 28.750 y las podrás comprar en Puntoticket.

Congreso

24 de agosto, Teatro Caupolicán

Congreso en el Caupolicán la-tercera

Foto: Promocional.

No fue al azar la selección de la fecha para este concierto que se hará el 24 de agosto. No, porque el grupo Congreso quiso hacerlo el mismo día que dieron su primer recital, hace 50 años.

Es por eso que el próximo sábado 24, el Teatro Caupolicán recibirá a la agrupación liderada por Sergio “Tilo” González y Francisco Sazo, en un recital de larga duración en que tocarán 50 temas, uno por cada año de trayectoria.

Yorka

28 de agosto, Teatro Nescafé de las Artes

Yorka-por-Pilar-Castro-ok.jpg la-tercera

Foto: Pilar Castro

La banda liderada por las hermanas Yorka y Daniela Pastenes es una de las más sólidas de la escena independiente chilena.

Tras publicar el año pasado su muy recomendable tercer disco, Humo, dieron un salto que hoy las tiene en su mejor momento, que quieren celebrar con el concierto más importante de su carrera.

El Teatro Nescafé de las Artes fue el que escogieron para este show, que será el miércoles 28 de agosto.

Por si fuera poco, tendrán unos invitados de lujo para abrir la jornada, el dúo peruano Alejandro y María Laura.

Bad Bunny

6 de septiembre, Movistar Arena

Bad-Bunny-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

No, Benito no se va Chile. Estuvo en el Festival de Viña, arrasó con todo y lo tendremos de vuelta muy pronto.

¿Cuándo? El 6 de septiembre, en el show que traerá de regreso a Chile a Bad Bunny, el rey del trap latino.

Razones para verlo de nuevo hay muchos, pero sobre todo están las bondades de X 100pre, el disco que lo convirtió en una estrella planetaria y que amplió su público más allá de la escena trap.

Mon Laferte

13 de septiembre, Movistar Arena

Mon-Laferte-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Es la chilena más exitosa en el extranjero y una de las mujeres latinas más escuchadas en Spotify.

Nada detiene a Mon Laferte y eso lo demuestra el éxito que ha tenido su último disco, Norma.

Es el mismo trabajo que viene a mostrar a Santiago el 13 de septiembre en Movistar Arena, en el concierto que trae de vuelta a Chile a la autora de Amárrame.

FAM Víctor Jara

24 a 29 de septiembre, Estadio Víctor Jara

unnamed-3.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Desde el año pasado que el natalicio y activista Víctor Jara, asesinado por la dictadura, se conmemora con un festival en el estadio que lleva su nombre.

Este segunda versión del FAM Víctor Jara, el festival de arte y memoria, se hará desde el 22 al 29 septiembre, toda una semana con más de 30 conciertos.

Pedro Aznar junto Manuel García, Pascuala Ilabaca, Los Jaivas, Inti Illimani, Sol y Lluvia, Santiago del Nuevo Extremo, Fiskales Ad-Hok, Los miserables, Mauricio Redolés, Los Vásquez y SantaFeria, son algunos de los nombres que tendrá este festival.

Weezer

24 de septiembre, Movistar Arena

Weezer-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

¿Eres de los que esperaba con ansías ver a esta banda ícono de la escena alternativa? Entonces ya debe estar celebrando el anuncio de su primer concierto en Chile.

Por fin, Weezer debutará en el país, en un concierto que dará el jueves 24 de septiembre en Movistar Arena.

La banda liderada por Rivers Cuomo llega en un momento prolífico, porque a Chile traerá no uno, sino dos discos nuevos, ambos publicados este año.

Eso, además de una lista larga de éxitos guitarreros, como Say It Ain't So, Budy Holly, Island in the Sun, o su cover de Africa, de Toto.

Caetano Veloso e hijos

26 de septiembre, Teatro Coliseo

Caetano Veloso en Chile la-tercera

Foto: Promocional.

Luego de su paso por Lollapalooza, Caetano, Tom, Zeca y Moreno Veloso vuelven a Chile a hacer un concierto en conjunto, pero esta vez en el Teatro Coliseo, el recinto que está frente al Palacio de La Moneda.

Será el 26 de septiembre, desde las 9 PM, y destacará por show mucho más íntimo en que repasarán conocidos temas de Caetano Veloso, como Alegría, alegría, u O seu amor, como también algunos creados en conjunto y otros de manera individual.

Las entradas ya están a la venta a través de PuntoTicket y los precios van desde los $ 25.000 a los $ 65.000 (los niños pagan desde los dos años).

El Cuarteto de Nos

9 de octubre, Teatro Nescafé de las Artes

Cuarteto de Nos en Chile la-tercera

Foto: Promocional.

La conocida banda uruguaya El Cuarteto de Nos regresa a Chile para presentarse en el Teatro Nescafé de las Artes.

El concierto se hará el 9 de octubre y en este repasarán algunos de los hits de sus 16 discos, como también las canciones de su nuevo álbum Jueves, que lanzarán a fines de agosto y del que ya se conoce el single Punta Cana.

El grupo liderado por Roberto Musso seguro interpretará, también, los temas Lo malo de ser bueno y Yo no sé que hacer conmigo. Las entradas estarán a la venta a través de ticketek.

King Crimson

12 y 13 de octubre, Movistar Arena

King-Crimson-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Bastó una hora para que los fans de King Crimson agotaran las entradas para el primer concierto en Chile de esta legendaria banda de rock progresivo.

Era algo que se podía preveer, si se considera que su show era una de las deudas pendientes de la cartelera nacional.

Para tranquilidad de quienes se quedaron sin entradas, se agendó un segundo concierto en Movistar Arena, para el domingo 13 de octubre.

De seguro también será sold out, así que si quieres asegurarte un ticket, corre ahora mismo por uno.

Muse

13 de octubre, Pista Atlética del Estadio Nacional

Muse en Chile la-tercera

Foto: Promocional

La banda británica Muse pisará escenarios chilenos por cuarta vez este 13 de octubre.

Con un show que tiene conmocionada a la crítica internacional, llegarán a la Pista Atlética del Estadio Nacional a presentar Simulation Theory, el disco más reciente de la banda.

El concierto será toda una fiesta ochentera, porque tendrá la estética y el ritmo de esa época. Será todo un espectáculo visual, porque incluirá juegos de realidad virtual sobre el escenario.

Iron Maiden

15 de octubre, Estadio Nacional

IronMaiden.jpg la-tercera

Foto: Promocional

¿Te gusta el heavy metal? Si tu respuesta es sí, no te puedes perder el concierto de Iron Maiden en Chile.

Los clásicos aterrizarán el 15 de octubre en un Estadio Nacional probablemente lleno. Y es que esta vez llegan con un espectáculo que mezcla los más grandes éxitos de la banda con su historia.

Acá van a destacar los efectos visuales, porque habrá lanzadores de fuego, pirotecnia, luces y figuras gigantes.

10 Años de Fauna

9 de noviembre, Parque Maihudahue

Hot-Chip-Steve-Gullick-ok.jpg la-tercera

Foto: Steve Gullick

Uno de los eventos que extrañaremos esta temporada es el festival Fauna Primavera, que este 2019 no se realizará.

Pero como un consuelo de lujo, los fans de los sonidos alternativos tendrán la celebración de los 10 de Fauna, que se hará el sábado 9 de noviembre, en el Parque Maihuidahue, del cerro San Cristóbal.

Hasta ahí llegará con un día de conciertos y Djs al aire libre y un line-up de primera nivel que incluye a Hot Chip, The Whitest Boy Alive, BadBadNot Good y Little Simz, entre otros.