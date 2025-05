Los espectáculos imperdibles con descuento este CiberDay

Teatro Hoy

Este jueves 31 de mayo comienza una nueva versión de Teatro Hoy, el ciclo organizado desde 2011 por Fundación Teatro a Mil que busca potenciar y difundir el teatro chileno contemporáneo.

Serán seis las obras —tres estrenos y tres reposiciones— las que formarán parte del encuentro este año (que durará hasta el 11 de agosto), todas con 50 % de descuento durante este CiberDay.

El primer montaje del ciclo será El Golpe, un relato de memoria (31 de mayo al 23 de junio en el GAM), escrita por Roberto Parra en formato de décimas y adaptada para el teatro por la dramaturga Florencia Martínez y la directora Soledad Cruz.

Después de su estreno en la Biblioteca Nacional en 2013, la obra vuelve para narrar los horrores de la dictadura, rescatando el habla, la cultura los lugares de Chile

Luego será el turno de Representar (7 de junio al 1 de julio en Matucana 100), el último trabajo de Sebastián Squella y su compañía Perro Muerto (Pinochet, la obra censurada en dictadura).

Es una obra ágil, cargada de ironía y humor que reflexiona acerca de la democracia y la mirada generacional sobre el actual sistema electoral.

El último montaje del ciclo será Democracia (2 al 11 de agosto en Matucana 100), dirigida por el destacado cineasta brasileño Felipe Hirsch que fue parte de la última versión del Festival Santiago a Mil.

Inspirada en el libro Facsímil del escritor chileno Alejandro Zambra, la obra usa la lógica de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para cuestionar los diversos aspectos que han marcado la transición democrática en los últimos 30 años.

Si quieres comprar tu entrada con descuento en el CiberDay haz click acá. Además, puedes revisar la programación completa de este ciclo en este link (Teatro Hoy).

Cirque du Soleil: Amaluna

AMA_9520_Waterbowl_Photo-Martin-Girardshootstudio.jpg la-tercera

Este jueves 31 de mayo en la gran carpa instalada en Ciudad Empresarial comienzan las funciones de Amaluna, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil en Chile.

Aunque las diez primeras funciones están completamente agotadas, aún quedan entradas para la mayoría de los shows que se extenderán hasta el domingo 1 de julio.

Si no te quieres perder este espectáculo que te transportará a una misteriosa isla gobernada por Diosas y guiada por los ciclos de la luna, aprovecha el 30 % de descuento que tienen los tickets durante este CiberDay.

Para comprar tus entradas haz click acá.

Fauna Primavera

¡Imperdible! Así, tal cual.

Y es que desde el momento en que anunciaron el cartel de la próxima edición del Festival Fauna Primavera este se convirtió en unos de los grande eventos de año.

Lorde, MGMT, Death cab for a cutie y Javiera Mena son solo algunos de los nombres de los músicos que el sábado 10 de noviembre harán sonar sus mejores canciones en Espacio Broadway.

Si aún no compras tu entrada y no quieres quedarte fuera, aprovecha el 15 % de descuento que tienen los tickets este CiberDay.

Haz click acá para comprar.

KC & The Sunshine Band

Cuando hablamos de buenos grupos de música disco y funky de la década de los 70 y 80, hay dos que no pueden faltar en la lista: KC & The Sunshine Band y Earth, Wind and Fire.

Serán esas dos legendarias bandas las que animarán la noche del 20 de octubre en el Movistar Arena.

Con más de 25 años sobre los escenarios, llegan con un set list plagado de éxitos, como Boogie Shoes y Get Down Tonight, por el lado de KC, y Fantasy y September, a manos de Earth Wind and Fire.

Si no quieres perderte este concierto, compra tus entradas ahora (hay solo 1.000 disponibles), porque tienen 30 % de descuento durante el CiberDay.

Para compar haz click acá.

LEGO Fun Fest

Hay un panorama imperdibles para las niñas y niños estas vacaciones de invierno: el LEGO Fun Fest Chile.

Este año será entre el 13 y el 29 de julio en Espacio Riesco, donde estarán las más de 20 estaciones con entretenidas instalaciones hechas con LEGO, donde destacan la de desafíos de Star Wars, y la piscina gigante llena de estos bloques para construir figuritas.

Las entradas van desde los $ 8.700 para adultos, pero durante el CiberDay estarán con 40 % de descuento.

Si quieres comprar tus tickets haz click acá.