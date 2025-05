Los legendarios Echo & The Bunnymen aterrizan en el Teatro Cariola

Nunca alcanzaron lo fama de The Smiths ni la de The Cure. Pero la influencia de Echo & The Bunnymen es tan grande como las de esas otras bandas de pop inglés romántico y oscuro. El disco debut de Coldplay, por ejemplo, le debe mucho a la banda de Ian McCulloch. Basta escuchar Don’t panic, su primer tema, para darse cuenta. En Chile, los segudidores de los Bunnymen son muchos, pero nunca antes habían tenido el placer de verlos tocar acá. Ahora, vienen a saldar una deuda con el primer concierto que ofrecerán en Santiago. Será el miércoles 12 de noviembre en el Cariola, el teatro de San Diego famoso en los años 50 por sus espectáculos picarescos y que ahora acoge tocatas de grupos como Devo y Dënver.

La banda de Liverpool viene a presentar su nuevo disco, el estupendo Meteorites, que lanzaron hace algunos meses. Lo que escuchará será esas últimas canciones, pero también las antiguas, las clásicas, porque harán un repaso de toda su carrera. Será un lujo de concierto, porque la discografía de Echo & The Bunnymen es una de las más exquisitas del pop inglés.

El romanticismo y la elegancia de álbumes como Cocodriles, Heaven up here y Ocean Rain, todavía emocionan, pese a que han pasado más de 30 años desde su publicación.

De seguro, los momentos más aplaudidos serán aquellos cuando toquen sus canciones más conocidas, Lips like sugar y esa The killing moon que todavía suena eterna.