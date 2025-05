Los mejores datos para desintoxicarse después del 18

Por C. Rubio, L. Gatica y D. Torres

Después de mesas regadas de vino y desbordadas de carne, embutidos y empanadas, bien vale someterse a un período de limpieza. Acá, varias alternativas que no apuntan sólo al estómago, sino que a todo el cuerpo.

Boa Restorán

Boa-18 la-tercera

Está ubicado en la azotea de un edificio antiguo, cerca del mall Costanera Center, y su apuesta es la cocina saludable, con carnes naturales -de animales libres de antibióticos y hormonas- y preparaciones hechas con semillas, brotes, encurtidos caseros y verduras de temporada, perfectas para desintoxicarse. Vaya a poner en práctica su plan detox y pida el “veggie invernal” ($ 5.900), un bowl que trae un mix de quínoa salteada, zanahorias asadas, endivias, rabanitos, mandarina, queso de cabra y almendras tostadas con merkén, más dressing de betarraga y sésamo. En el lugar hay una barra con café de especialidad y distintos tipos de “lattes”, además de bebidas calientes con ingredientes energéticos, nutritivos y sanos, como “beetroot latte” ($ 2.500) -un shot de jugo de betarraga con perfecta espuma de leche ($ 2.500)-y el “golden latte”, con cúrcuma y pimienta ($ 2.300). Para los fanáticos del té matcha, está el “matcha latte” ($ 2.500), con todas las propiedades antioxidantes.

DÓNDE: Tajamar 287 TELÉFONO: 9.722530177 HORARIO: Lu. a vi., 8.30 AM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: Subt. por Av. Andrés Bello 2425, $ 1.200.

Hotel Bidasoa

Hotel Bidasoa-21 la-tercera

Es uno de los secretos mejor guardados de Vitacura. Lo que encuentra en este hotel que está cerca de Av. Vespucio es una terraza calefaccionada, con vista al jardín y la piscina, que recientemente incorporó en su carta más de 10 opciones veganas. Platos sanos, pero bien sabrosos y novedosos, como la “pasta de zucchini” ($ 7.900), un plato frío que no es de pasta, sino de hebras de zucchini con pesto de albahaca, nueces y tomates cherry. Especial para empezar a bajar la carga de tantas empanadas y carne asada. Otro muy bueno son los “canelones de zapallo italiano” ($ 7.900), rellenos con una mezcla de berenjenas, tomates y un toque de ají amarillo.

DÓNDE: Av. Vitacura 4873 TELÉFONO: 222421525 HORARIO: Lu. a do., 7 AM a 11 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

MercadoBar

El camino hacia la comida saludable no tiene por qué ser sólo sacrificio. Mercado Bar combina preparaciones vegetarianas con ingredientes del mar en su cocina “flexitariana”, una alternativa flexible al vegetarianismo puro. Hay buena variedad de jugos para depurar los excesos del Dieciocho, como el “purity” -con manzana, espinaca, acelga, piña, pepino y limón, ($ 3.590)- y la tan de moda “kombucha”, bebida a base de té fermentado con propiedades digestivas y vitamina B ($ 3.590). Para seguir depurando el cuerpo pida el “bowl Buda”, con verduras, quínoa, palta y su aderezo thai ($ 6.990) y si quiere agregar un poco de proteína está el “tataki de atún”, sellado en sésamo y con salsa hoisin de maracuyá ($ 10.990). Ojo, que la carta de postres está íntegramente endulzada con tagatosa.

DÓNDE: Vitacura 4089 TELÉFONO: 9.722530178 HORARIO: Lu. a sá., 1 PM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: Valet parking, $ 1.650 la hora.

El kimchi del Varanasi

Varanasi-22 la-tercera

Pronto este restaurante de Paseo El Mañío estrenará nueva carta de primavera, una buena excusa para ir a probar sus originales recetas con opciones vegetarianas, veganas y también pescados y mariscos. Instálese en la terraza a disfrutar un “sour con rica-rica”, una hierba aromática del altiplano con propiedades medicinales ($ 4.700) acompañado de unas “bruschettas” (tostadas) con huevos pochados y verduras ($ 7.800), ideales para el aperitivo. De fondo, atrévase con una “hamburguesa de kimchi”, la legendaria receta coreana de verduras fermentadas con propiedades saludables, preparada con camote y aderezo de zanahoria ($ 7.200). Siguiendo la línea, sus postres y cócteles son endulzados con ágave, además de jugos sin azúcar, como el detox que lleva manzana verde, pepino, espinaca y apio ($ 3.200).

DÓNDE: Paseo El Mañío 1632 TELÉFONO: 229427618 HORARIO: Lu. a sá., 1 PM a 5 PM y 7 PM a 11.45 PM. Do., 1 PM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: Por Isidora Goyenechea,$ 2.100 la hora.

Comer, bailar y practicar yoga

Hay un pequeño oasis en el barrio de Espoz y sus alrededores, en Vitacura. El café y escuela de danza Rita Roux -que tiene un bello jardín secreto, con mesas al aire libre- va a cumplir seis años en calle Francisco de Riveros, y por estos días ofrece ahí un “plan detox” de dos días -el 23 y 24 de septiembre- que incluye baile, meditación y desintoxicación para ayudar a limpiar el organismo. Cada jornada empieza con una clase de “yoga booty ballet” -práctica que fusiona yoga, baile y meditación para aliviar el cuerpo y el espíritu- y termina con un desayuno rico en vitamina, fibra y antioxidantes, orientado a desintoxicar el organismo, generar oxigenación sanguínea y ayudar a perder grasa acumulada.

Entre los alimentos que probará ahí están un batido hecho con manzana, piña, apio, pepino, jengibre y limón, y un bowl con yogur descremado, avena orgánica, arándanos, frambuesas, berries deshidratados, linaza, semillas de chía, de maravilla, sésamo y miel orgánica tibia. Eso, además de un queque de calabaza y té verde con especias. Aproveche de recorrer bien la casa; ahí funcionan tiendas de artesanías nativas, joyas y productos orgánicos.

DÓNDE: Francisco de Riveros 4375 TELÉFONO: 223217624 HORARIO: Sá. 23 y do. 24, 9 AM a 10.30 AM PRECIO: $ 24.000 ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis. en calle Francisco de Riveros.

Cajita feliz detox

Seguro ya ha oído hablar de los jugos prensados en frío, un método de extracción que saca todas las propiedades de frutas y verduras sin agua ni azúcar añadida. Beberlos es una excelente manera de desintoxicarse. En Av. Apoquindo hay un local, el Primal Foods, que ofrece una gran variedad de estos jugos, que se pueden beber ahí o se pueden pedir como delivery por internet. Venden cajas de seis unidades, el “plan simple”, que trae las dosis necesarias para beber durante un día ($ 19.990). Cada una tiene propiedades distintas, como el “amazona”, con kale, piña, manzana, espinaca y menta. Los despachos a La Reina, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Ñuñoa cuestan $ 2.500, y a Santiago, Recoleta, Conchalí, Huechuraba e Independencia, $ 3.500.

DÓNDE: Av. Apoquindo 7064 TELÉFONO: 232690209 HORARIO: Lu. a vi., 9 AM a 8 PM. Sá., 10 AM a 3 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Taller fotográfico + trekking

Subir senderos es una forma de someter el cuerpo a ejercicios de “cardio”, lo que elimina toxinas a través de la transpiración y, de paso, quema calorías. A eso, la empresa Compass Photo y Trekking Weekend Chile le suma una cámara y lo que organizaron este sábado 23 es un trekking fotográfico al Parque Natural Quebrada de Macul, en Peñalolén. Parte a las 9 AM y lo que ahí se hará es aprender conceptos básicos de fotografía y luego aplicarlos en un entorno natural. Hay que llevar ropa deportiva, zapatillas de trekking, comida liviana y un litro de agua (allá dan snacks de frutos secos). La inscripción se hace a través del Facebook TrekkingWeekendChile.

DÓNDE: Parque Natural Quebrada de Macul, Diagonal Las Torres TELÉFONO: 9.90889889 HORARIO: Sá. 23, 9 AM a 5 PM PRECIO: $ 20.000 p/p EDAD: Mayores de 13 años ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Entrenamiento para una trail running

©KKortebein-7195 la-tercera

Esto está pensando para quienes les gusta correr y tuvieron un “18” que los hizo sentir culpables. Para los que se están preparando para el trail running de The North Face Endurence Challenge, que será por los cerros de la Región Metropolitana el 14 de octubre, la Trail Academy está haciendo entrenamientos. El del próximo sábado 30 de septiembre es gratis y será por el Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo. Tiene que gustarle el trote, porque después del calentamiento de media hora que hacen preparadores físicos, el recorrido por los senderos del cerro dura cerca de tres horas. Pasarán por las mismas huellas que contempla la competencia.

DÓNDE: Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo (ingreso por costado de las canchas de futbolito) TELÉFONO: 229530379 HORARIO: Sá. 30, 8 AM a 11 AM EDAD: Mayores de 18 años ESTACIONAMIENTO: En el Complejo San Carlos de Apoquindo.

Maratón de yoga

IMG_8299 - copia la-tercera

Otra buena forma de sacarse las fiestas de encima es volcarse a la práctica del yoga. Este 23 de septiembre hay una jornada maratónica en el Hindustan Palace -un centro cultural y de eventos ubicado en una casona patrimonial en Av. España con Domeyko y que desde 2015 está dedicado a la meditación y práctica de la disciplina india- habrá clases de yoga, meditación y cantos sagrados desde las 9 AM hasta las 5 PM. Los módulos de las clases duran una hora y media y parten a las 9.30 AM, con un break a las 11 AM. Luego, a la 1.30 PM, hay un espacio para almorzar un menú al más puro estilo indio y que está incluido en el precio. Simultáneamente, hay clases de yoga y charlas enfocadas en la sanación.

DÓNDE: Av. España 701 TELÉFONO: 9.94627862 HORARIO: Sá. 23, 9 AM a 5 PM INSCRIPCIÓN: A almayogachile@gmail.com hasta el viernes 22 PRECIO: $ 38.000 la jornada ESTACIONAMIENTO: Grajales 2040, $ 1.000 la hora.

Spa en Hotel Plaza San Francisco

Al Fitness Club del Hotel Plaza San Francisco, que está en el nivel -3 de este lugar céntrico, pueden acceder no sólo pasajeros. Ahí tienen ocho planes de “spa day”, desde uno que incluye 30 minutos de masaje con aromaterapia+ snack light (ensalada de frutas de la estación + yogur + jugo) + piscina temperada y sauna húmedo ($ 32.900), hasta otro de una hora de masaje con aromaterapia + sesión de peluquería + piscina temperada + sauna húmedo + cena en Restaurante Bristol, que incluye aperitivo, entrada, plato de fondo, postre, y vino o bebida ($ 68.900). Si prefiere desintoxicarse entre dos, hay un plan, el “spa day en pareja”, con masajes de relajación simultáneos por 30 minutos ($ 54.900) o de 60 minutos ($ 77.900), además de piscina, sauna con libre acceso y ensalada de frutas de la estación con helado, espumante y chocolates.

Si se queda a almorzar en el Fitness Club podrá pedir un menú especial fitness bajo en calorías, con sándwiches vegetarianos (como el de palmitos, tomate y lechuga) o ensaladas como la “César” ($ 6.490). Acompáñelo con un jugo de maqui, el rey de los antioxidantes ($ 1.500), y disfrute.

DÓNDE: Alameda 816 TELÉFONO: 223604454 HORARIO: Lu. a vi., 9 AM a 8 PM. Sá., 9 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: Gratis, en el parking del hotel.

Taller verde

La Vega Delivery, la empresa de pedidos que lleva a las casas las frutas y verduras directamente de La Vega, lleva dos talleres de cocina detox este año, y este sábado 23 será el tercero. Ahí, en el décimo piso de un edificio en Las Condes, entre las 11 AM y las 2 PM, aprenderá de la mano de la nutricionista Camila Hernández a preparar recetas elaboradas con frutas y verduras. Eso, y a consumirlas cuándo y cómo debe.

En esta clase, la experta enseñará distintos tipos de sopas, como una que es energizante y que lleva -entre otros productos- betarragas, berenjenas, cebolla morada y almendras, ideal para tomar a la hora de almuerzo o a la de comida. La preparación tiene propiedades que ayudan a combatir el cansancio gracias a su alta fuente de hierro y vitamina C.

Otra de las recetas es un snack saludable, con frutas y verduras deshidratadas, además de las porciones exactas para comer como colación de las 5 PM. Ojo, el taller es con inscripción hasta este viernes 22, a las 12 PM.

DÓNDE: Rosario Sur 91 TELÉFONO: 9.66540811 HORARIO: Sá. 23, 11 AM a 2 PM INSCRIPCIÓN: Hasta el vi. 22, en www.lavegadelivery.clPRECIO: $ 25.000; dos personas, $ 40.000 EDAD: Mayores de 16 años ESTACIONAMIENTO: En la calle, con parquímetro.