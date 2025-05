Los nuevos bares donde probar el Moscow mule

Por Loreto Gatica

Olvídese del Aperol Spritz. Esta primavera el cóctel de moda es el Moscow Mule, una preparación inspirada en un trago del EE.UU. de la década del 40 y hecho con vodka, limón y ginger beer. Lo reconocerá porque se sirve en un mug metálico y bien frío.

En gran tacho de cobre, en La Mar

Mule La Mar la-tercera

La Mar, la cebichería peruana de Nueva Costanera aprovechó el lanzamiento de su carta de primavera para sacar su “moscow mule” ($ 7.400), uno que en pocas semanas ya se ha convertido en uno de los más pedidos de la temporada, por lo novedoso y fresco que es. Viene en un gran tacho de cobre -que permite conservarlo helado-, con su clásica mezcla: vodka, menta, soda, limón y ginger beer, ese jarabe casero de jengibre que le da un toque más picante. Queda muy bien con la “causa de alcachofa” ($ 12.800), que lleva centolla, huancaína, palta e ikura, los huevos de salmón. También, con el “tiradito bachiche”, que es con la pesca del día, más láminas de pulpo, crema de ají amarillo ahumado, queso parmesano, salsa al olivo, pesto y alcaparras fritas ($ 13.800).

DÓNDE: Nva.Costanera 4076 TELÉFONO: 222067839 HORARIO: Lu. a mi., 1 PM a 3 PM y 8 PM a 11 PM. Ju. a sá., 1 PM a 3 PM y 8 PM a 12 AM. Do., 1 PM a 1 AM ESTACIONAMIENTO: Con valet parking, con propina.

En un nuevo local del Drugstore

Mule 7 la-tercera

En el 17º56º Cocina & Bar, el restaurante de comida vegetariana pero flexible que acaba de abrir en toda la esquina del Pasaje Drugstore con Andrés de Fuenzalida, sirven, además de muy buenos menús, un “pisco mule” ($ 5.900), que es una variación de “moscow mule”, pero con pisco en vez de vodka y mucho hielo frappé. ¿Por qué pisco? Porque es la especialidad del lugar a cargo del chef que trabajó en Boragó, Luis Garay. Para acompañar el trago, quedan muy bien las “prietas nogadas” ($ 6.900) -con papas doradas en mantequilla con cilantro y salsa de nuez- o algunos de los sánguches como el de “cabrito” ($ 7.900), que viene con un cremoso queso de cabra y limón, puré de cebolla caramelizada, berros y ají verde en pan baguette.

DÓNDE: Andrés de Fuenzalida 48 TELÉFONO: 232451820 HORARIO: Lu. a sá., 1 PM a 1 AM. Do., 1 PM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: Subt., por Av. Providencia 2049, $ 47 el min.

Con comida thai

Siam Thai-5 la-tercera

En otro lugar, también abierto recientemente, pero en barrio Italia, tienen este trago que será muy demandado en los meses que se vienen. En la misma casona donde está Siam Thai, abrió hace una semana Siam Bar, de los mismos dueños, pero cuyo énfasis está puesto en la coctelería clásica, con un giro más especiado, tal como dictan los patrones de esa comida asiática. Su “moscow mule” ($ 3.900) viene en el clásico tachito de cobre, con vodka, ginger beer y un jarabe de goma casero, al que se le agregan especias como pimienta y clavo de olor, y naranja deshidratada para resaltar el cítrico. Son las especias las que le dan el toque extra de picante. Acompáñelo con alguno de los nuevos sándwiches, como el “pollo satay” ($ 7.300), con mantequilla de maní casera, aritos de cebolla, palta, cilantro y papas fritas, que le vienen perfecto.

DÓNDE: Av. Italia 1139 TELÉFONO: 222696710 HORARIO: Ma. y mi., 11 AM a 12 AM. Ju. a sá., 11 AM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.

El "mule" de un bar de gin

mule baobar la-tercera

De los mismos dueños de Ruca Bar, del barrio Italia, es el Bao Bar. Al igual que la carta de cocteles del primero, su fuerte está en el gin, con más de 12 tragos de autor preparados con este destilado. El “moscow mule” ($ 5.900) de Bao Bar, eso sí, se sirve al modo clásico, con vodka, jugo de limón de Pica y ginger beer. Queda perfecto con las estrellas de la carta, los “bao”, esos panes suaves, de textura aterciopelada, hechos al vapor y que vienen rellenos con “osobuco de wagyú mechado” -además de salsa bearnesa, de yemas de huevo, jugo de limón, vinagre y mantequilla ($ 2.500)- o “pulled pork” ($ 2.500), con chancho, jalapeño y tomate deshidratado.

DÓNDE: Av. Manuel Montt 925 TELÉFONO: 232674334 HORARIO: Ma. a ju., 12.30 PM a 1 AM. Vi. y sá., 12.30 PM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.