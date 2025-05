Los nuevos horarios al Parque Metropolitano dependerán de la fase de las comunas

El Parque Metropolitano se ha adaptado a todo los horarios posibles para permitir el ingreso del público que va a pasear o a hacer ejercicios. Así lo hizo cuando se anunció la banda horaria deportiva y, también, con el cambio de fase de algunas comunas en el Plan Paso a Paso.

Este jueves 29 pasarán a transición Alhué, Melipilla, Independencia, Las Condes, Talagante, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa. Y es por eso que este pulmón verde de más 700 hectáreas modificará sus horarios, el que dependerá de si sus entradas a los cerros están, o no, en comunas en cuarentena.

Parque Metropolitano la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Por esa razón, la entrada ubicada en Av. Pedro de Valdivia Norte, en Providencia, reabrirá sus puertas durante el día completo de lunes a viernes: de 6 AM a 8.30 AM, por la franja de Elige Vivir Sano, y luego seguirá así hasta 7 PM. Lo mismo para La Pirámide, en Vitacura.

No obstante, el resto de los ingresos solo serán respetando la banda horaria deportiva, que en el caso de esta institución va de lunes a viernes, desde las 6 AM y hasta las 8.30 AM.

Ese será el caso de las entradas de Pío Nono y Zapadores, en Recoleta, y de su red de parques urbanos, eso que están en distintas comunas de la región Metropolitana, como el Bernardo Leighton, en Estación Central, o el de La Familia, en Quinta Normal.

Ojo, los fines de semana todos los ingresos del parque abrirán de 6 AM a 9.30 AM, incluso las de fase 2, porque hay que recordar que los sábado y domingo se vuelve a la cuarentena.