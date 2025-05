Los observatorios astronómicos de Santiago donde podrás mirar las estrellas

1. Túnel Universo del MIM

Museo-Interactivo-Mirador-9.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Hace un año el Museo Interactivo Mirador (MIM) recuperó un antiguo edificio que usaba como bodega, para hacer ahí la exposición permanente de astronomía más grande de América Latina: Túnel Universo.

Se trata de 40 módulos interactivos distribuidos en dos pisos, que responden a las preguntas ¿Cómo entendemos el Universo hoy? y ¿Cómo observamos el cielo?

Y lo hace a través de juegos, lentes y pantallas touch que se pueden usar libremente, como sumergirte en un “Viaje Interplanetario” a través de realidad virtual, o ir a un espacio inmersivo de 200 m2 donde se proyecta la Vía Láctea.

Ojo con los telescopios que apuntan hacia un muro con imágenes reales y gigantes del Universo.

Ojo, la muestra se puede visitar de martes a domingo hasta las 6.30 PM.

Este espacio de divulgación es el primero que destaca la nueva Ruta Astroturística de Santiago, que se inauguró el lunes 14 de enero.

2. Planetario Chile

Planetario-5-1-1.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha.

De un tiempo a esta parte el Planetario se ha puesto cada vez más entretenido. Y cómo no, si ahí organizan charlas inmersivas en las que se toma champaña, o se hacen conciertos en vivo, mientras se ven imágenes del Universo en resolución 4k y en 360°.

Para qué hablar de las actividades para los niños. De hecho, la misma institución ha creado películas animadas para hacer que ellos se entusiasmen con la materia, como Bot y Lu, el escape del agujero negro, sobre un robot y una chinita que emprenden una aventura en el Sistema Solar, o 3, 2, 1 ¡Despeguen!, acerca de Laura Estrella, una niña que en un sueño recorre el Universo.

Si todo lo que te contamos arriba te gustó, lo mejor es que asegures una entrada inmediatamente para la jornada "Estrellas & Burbujas" que se hará el próximo viernes 3 de mayo. Ahí, a las 8 PM, en la Sala Einstein te recibirán con una copa de espumante, para luego pasar a ver la película 360 inmersiva “Luces del Infinito: develando los colores del Universo”.

Es una proyección HD, con sonido fidedigno, que se hace junto al tradicional "Show de constelaciones" y la charla “Santiago bajo las estrellas”, con el clásico proyector óptico Carl Zeiss en la única sala en 360° de Chile.

Cuesta $ 6.000.

3. Observatorio Cerro Pochoco

cerro-pochoco.jpg la-tercera

Foto: Facebook Achaya, Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica.

Hace 62 años abrió el Observatorio Cerro Pochoco, ubicado en el cerro que le da el nombre, en Lo Barnechea. Lo formó un grupo de 12 aficionado a la astronomía que actualmente se agrupan en la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica (Achaya).

Ahí no sólo hay connotados astrónomos, como José Maza, sino que ingenieros, médicos y geólogos, entre otros, que se entusiasman por el Universo.

Pero como su objetivo es que más personas vibren con esta ciencia, hacen todos los viernes del año (si las condiciones climáticas lo permiten) visitas guiadas al observatorio que duran dos horas, desde las 8.30 PM a las 10.30 PM, y para máximo 40 personas.

Cuesta $ 4.000 para los adultos y $ 3.000 para los estudiantes (los menores de cuatro años no pagan), y en ella les harán una charla astronómica introductoria, y una observación en tres telescopios y un binocular gigante. Antes de ir, eso sí, tienes que inscribirte llamando al número telefónico del observatorio. Se paga al llegar.

Ojo, durante el año hacen cursos básicos y avanzados de astronomía, además de uno de astrofotografía.

4. Observatorio Roan-Jasé

Roan-Jasé.jpg la-tercera

Foto: Facebook Observatorio Turístico y Educativo Roan Jasé

Desde el 2009 que funciona en El Melocotón, en San José de Maipo, el Observatorio Astronómico Turístico Educativo Roan Jasé, que formó el emprendedor turístico Leopoldo Hoffmann.

Fue el primero de su estilo que se construyó en esta zona de la Región Metropolitana, y ahí todos los días del año (dependiendo de las condiciones climáticas: si está nublado o llueve no se realiza), hacen tour astronómicos nocturnos, entre las 9 PM y 11.30 PM (en verano) y 8 PM y 10.30 PM (en las otras temporadas).

Para ir tienes que inscribirte en el formulario de contacto y pagar $ 9.000 los adultos y $ 6.000 los niños hasta los 14 años.

Sólo así te esperarán los guías de este espacio para, primero, darte una charla introductoria de, al menos 25 minutos, sobre distintos temas, entre ellos cosmovisión mapuche o historia de la astronomía en Chile.

Luego, te enseñarán sobre orientación estelar, que consiste en ubicarse geográficamente con las estrellas siguiendo un láser.

Sólo después de eso te llevarán a mirar los planetas en los telescopios que tienen en sus jardines durante una hora. Los verás bien, porque este lugar está alejado de la contaminación lumínica

Si no tienes cómo volver a casa después de esta experiencia, debes saber que ahí tienen una zona de camping y cabañas para que puedas alojar. Además de una cafetería con sándwiches y café por si te da hambre.

5. Obs. Astronómico Nacional Cerro Calán

Clase-en-cerro-calán-OK.jpg la-tercera

Foto: Carro Calán.

Sin duda este es uno de los más conocidos de los espacios de este tipo. El Observatorio Nacional Cerro Calán (OAN), se encuentra en la comunas de Las Condes y lo dirige el Departamento de Astronomía de la U. de Chile.

Fue inaugurado en 1960 y, ahí, se hacen visitas nocturnas todos los jueves, a las 7.30 PM, para que en dos horas recorras las instalaciones de este espacio, entre ellas los telescopios históricos, donde podrás entender el funcionamiento de dos de ellos, Hayde y Goto; además de los avances tecnológicos en la materia.

Quienes realizan las guías son los estudiantes de postgrado (capacitados para atención de público) de esa casa de estudios, quienes también te harán una charla de astronomía básica, para que así salgas a los telescopios a ver cúmulos estelares, planetas y nebulosas, con un poco más de experiencia.

¿Lo mejor? Podrás hacerles todas las preguntas que quieras a los guías, porque ellos las resolverán en el momento. Para saber si quedan cupos y ver otros detalles puedes revisar esta web llamar al 229771091.

La actividad cuesta $ 3.500 por persona (los menores de 15 años deben ir con un adulto a cargo).

6. Observatorio Astronómico Andino

Observatorio-Astronómico-Andino.jpg la-tercera

Foto: Observatorio Astronómico Andino.

En el km 8 del Camino a Farellones, está este observatorio privado dedicado al turismo y que tiene tecnología de punta, como potentes binoculares y telescopios para ver estrellas, cúmulos, nebulosas y galaxias a 1250 metros de altura y sin contaminación lumínica que interfiera, porque está en medio de la Cordillera de los Andes.

La gracia de esta visita es que se hace para grupos pequeños de mínimo tres, y de eso dependerá el precio que se cobre, el que variará entre US 125 y US 150 p/p. Los niños entre 7 y 15 años pagan US 110.

Como todos los observatorios anteriores, la disponibilidad dependerá de las condiciones meteorológicas, pero las excursiones se hacen jueves, viernes o sábado, entre las 9.30 PM u 11 PM (dependiendo de las posibilidades del público) y dura más de dos horas.

Te recibe el astrónomo de turno con una copa de vino, espumante, jugo o agua, para darte una charla introductoria que se acompañará de un video con todo lo necesario para partir conociendo el Universo.

Después irán pasando por distintas estaciones de observación. Primero, mirarán sin más ayuda que los propios ojos, los cielos chilenos. Luego, seguirán con binoculares para ver algunos objetos brillantes.

Y por último, se pasa a los telescopios para observar los mismos objetos, pero cada vez más cerca.

Al finalizar los esperarán en una cómoda sala con sofás, en la que les darán una charla sobre los observatorios chilenos, como el Cerro Calán y Alma, en pleno desierto de Atacama. Lo harán con un picoteo con empanaditas, frutos secos, galletas y distintos bebestibles.

7. Observatorio Docente UC

ObservatorioUC.jpg la-tercera

Foto: Observatorio UC.

Al interior de la Hacienda Santa Martina, de Lo Barnechea, esa que está por Av. La Dehesa, se instaló en 2005 el Observatorio Docente UC que, justamente, lo mantiene el Instituto de Astrofísica de esa casa de estudios.

Ahí los estudiantes de astronomía hacen sus primera visitas, pero también tienen un programa diseñado para que los colegios vayan a entusiasmarse con esta ciencia con observaciones durante el día.

¿Lo mejor? Ellos podrán compartir y hacerles las preguntas que gusten a los expertos y mirar los astros a través de cuatro telescopios -tres en su interior y uno en su explanada que funciona a control remoto-, de 40 y hasta 50 centímetros de diámetro.

8. Observatorio Foster

Foster_2.jpg la-tercera

Foto: Web Instituto de Astrofísica UC.

Fue en 1903 que el Observatorio Lick de la Universidad de California, en EE.UU., instaló en el cerro San Cristóbal, el moderno Observatorio Manuel Foster, en honor al político nacional Manuel Foster Recabarren, quien en 1928 lo donó a la UC.

La idea era conocer -durante sólo tres años- los cielos del hemisferio sur. Esto, porque hasta esa época sólo habían telescopios de gran tamaño en el norte, pero los resultados científicos fueron sorprendentes, por lo tanto se aumentó gradualmente la cantidad de años en el país.

Ir a conocer este observatorio declarado Monumento Nacional en 2010 es retroceder más de 100 años en la historia de la astronomía, por eso todos los que quieran visitarlo tendrán que esperar hasta el Día del Patrimonio que se realiza todos los años -desde 1999- en mayo.

Prepárate para ir a conocer este espacio que dejó de funcionar definitivamente en 1995, porque conocerás los instrumentos científicos que lo formaron y que fueron fabricados a fines del s. XIX. De hecho, el espejo primario del enorme telescopio que está en el centro del lugar tiene un diámetro de 93 centímetros y pesa 252 k.

9. Observatorio Cielos Chilenos

Observatorio-Cielos-Chilenos.jpg la-tercera

Foto: Facebook Observatorio Astronómico Cielos Chilenos.

A este espacio que está en Colina tienes que reservar, sí o sí, antes de ir y, para eso, puedes elegir entre dos horarios: entre las 8 AM y el mediodía, o en las tardes (20 minutos antes de la puesta de sol).

El Observatorio Astronómico Cielos Chilenos fue inaugurado por Dámaso García de la Maza en 2010 y es uno de los pocos en que puedes ver las estrellas y planetas incluso durante el día, porque tiene dos cúpulas y 11 telescopios para lograrlo.

Ahí, durante más de dos horas podrás observar diferentes astros y probar los aumentos que tiene cada uno de estos aparatos para entender el movimiento de la Tierra y la galaxia.

Si prefieres ir en la noche, debes saber que en este centro hay ocho telescopios nocturnos, en los que podrás mirar la luna, planetas y estrellas, siempre bajo la experta mirada de un guía. Bueno es que lleves abrigo, porque en las noches baja la temperatura.

Del hambre ni te preocupes, porque tendrán café, jugos, bebidas, chocolate caliente y tapaditos de queso derretido Huentelauquén para que consumas mientras miras el cielo.

¿Los precios? Adultos, $ 50.000, y niños hasta 15 años, $42.000.