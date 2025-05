Hace un año, en julio de 2017, llegó a las salas locales Perfectos Desconocidos, la cinta dirigida y escrita por Paolo Genovese, que se convirtió en un fenómeno de taquilla en Italia con un relato centrado en un grupo de amigos que se juntan en una cena, donde realizan un arriesgado juego en que deben compartir los mensajes y llamadas de sus celulares.

Ahora, Genovese retorna a los cines chilenos con Los Oportunistas, cinta dramática basada en la serie estadounidense The Booth at the End.

En su largometraje número 11, el director romano ubica la acción en el restaurante The Place, lugar donde habitualmente, en la misma mesa, un extraño hombre (Valerio Mastandrea) recibe la visita de varios desconocidos que vienen a pedirle su ayuda en la concreción de distintos deseos.

Pero a cambio de la realización de esos anhelos, ellos deben estar dispuestos a llevar a cabo las inusuales tareas que él les asigna.

DIRECTOR: Paolo Genovese PROTAGONISTAS: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años