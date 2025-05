Los parques Aguas de Ramón y La plaza sur abrirán en la franja horaria deportiva

Cada vez son más los pulmones verdes de la región Metropolitana que se están sumando a la franja horaria deportiva de Elige Vivir Sano.

Al Parque Metropolitano, Mirador Viejo e Inés de Suárez, ahora se sumó la Asociación Parque Cordillera, aquella que administra San Carlos de Apoquindo, Puente Ñilhue, entre otras áreas naturales de la precordillera santiaguina.

Esta institución anunció a través de sus Redes Sociales que, a partir de este sábado 17, dos de sus parques, el Aguas de Ramón y La plaza sur, abrirán entre las 6 AM y 9 AM (ingreso solo hasta las 8 AM), de lunes a domingo.

Senderos habilitados en Parque Cordillera

Aguas-de-Ramón-10.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Tal como especifica esta banda horaria, todos los que asistan a los parques tendrán que llegar sin vehículo motorizados. Por lo tanto, esta experiencia está planeada para quienes vivan cerca de los recintos.

Asimismo, se habilitarán sólo dos rutas para el trekking. En el caso de Aguas de Ramón estará disponible el sendero Los Peumos, aquel en que tardarás cerca de dos horas en llegar a un tupido y sombreado bosque de puemos que está muy cerca del estero.

En tanto, en parque La plaza sur solo podrás caminar por el sendero Morro las papas, ese de dificultad media que se caracteriza por tramos con poca pendiente, perfectos para ir en familia. Si tienes buen estado físico, alcanzarás a llegar a la cima, desde donde tendrás lindas vistas a Santiago.

Ojo, siempre tienes que usar mascarilla si te cruzas con otros visitantes, alcohol gel y mantener el distanciamiento físico. Además, la entrada al estos parques cuestan $ 3.000 (adulto general) y $ 2.000 (mayores de 60 años y niños hasta los 12).

Más detalles lo encuentras en la plataforma del parque.