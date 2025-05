Love, el musical online que enamora con los lentos de los 80 y 90

¿Te gustan los musicales? Sí la respuesta es sí, entonces de seguro querrás ver Love, un concierto de amor, lo nuevo de Cultura Capital.

Esta última es la productora detrás de éxitas obras que combinan teatro y música, como Las Madonnas, John, el último día de Lennon, Conexión Musical y Morir de amor.

Precisamente uno de los acotres de Morir de amor, Gabriel Cañas, se repite el plato en este musical cargado de romanticismo, que protagoniza junto a Daniela Benítez.

Se transmitirá en tiempo real este sábado 24 de octubre, a las 8 PM, desde el Teatro Nescafé de las Artes y la puedes ver comodamente en tu casa por streaming.

Love-2.jpg Nacho Severin

Foto: Teatro Nescafé de las Artes

El Love, un concierto de amor verás a una pareja, un reportero de guerra y una voluntaria de enfermería, que en un cine vacío fantasea con películas románticas.

Su relación irá pasando por distintas etapas y estados de ánimo, de las frustraciones a la euforia, y ambos se irán moldeando y flexibilizando para amar.

La gracia es que estos sentimientos los irán expresando a través de canciones, que en este musical son recordados clásicos del pop anglo de los 80 y 90.

Así, te terminarás enamorando al escuchar lentos inolvidables como Hopelessly devoted to you, de Olivia Newton-John, All by myself, de Celine Dion, o Lately, de Stevie Wonder.

A cargo de su interpreatación estará una banda que integran los músicos Martín Benavides, Marcelo Wilson, Gabriel Rammsy y Diego Fuchslocher.

En tanto, la dirección de Love, un concierto de amor está a cargo de la reconocida actriz y cantante Elvira López.

La entrada general cuesta $ 6.000 y la puedes comprar a través de Ticketek.