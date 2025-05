Lunatics en Netflix: Una serie de comedia mezquina con las risas

LUNATICS OK

El comediante australiano Chris Lilley es el creador y protagonista de Lunatics, una serie de 10 episodios cortos que debutó en Netflix y que no hace reír demasiado, para poca fortuna de quienes buscan diversión en la plataforma de streaming.

En tono de falso documental, la producción presenta a varios personajes raros, lunáticos, todos interpretados por Lilley, quienes cuentan sus historias. Hay desde un diseñador de ropa que se enamora de aparatos como lavadoras, hasta una síquica que lee los pensamientos de los animales, pasando por una universitaria que mide más de dos metros.

Algunos de ellos han causado polémica en Australia, siendo la serie acusada de burlarse de gente con problemas y de racista.

Una risa por aquí, una sonrisa irónica por allá, pero ninguna carcajada. Eso es lo que va dejando la creación de este actor famoso en otras latitudes, aunque poco conocido por acá.

La verdad es que no sabemos bien hacia dónde va Lunatics. Si bien mantiene el interés y de cierto modo puede entretener, los personajes no se conectan y sus historias no dan para una serie de 10 episodios, como ésta.

Quiere ser irreverente y audaz al mostrar a estos bichos raros y al presentarlos todos interpretados por un solo actor, en un alarde de creatividad que, eso sí, demuestra que el actor es imaginativo y tiene oficio.

Sumando y restando, Lunatics es un ejercicio extravagante que queda en deuda.

