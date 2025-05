M3gan: una nueva muñeca llega a los cines para atemorizar a la audiencia

Billy de El juego del miedo, Annabelle de El conjuro y Chucky, en su propia saga fílmica, son muñecos que se hicieron sinónimo de horror y peligro. Una escalofriante lista a la que hoy se suma M3gan.

El nombre simplificado del prototipo bautizado como Model 3 Generative Android, que se convierte en la figura central de la cinta que llegó a salas locales bajo el sello de Blumhouse.

La productora símbolo del horror cinematográfico contemporáneo, con cintas como Huye, Fragmentado y El Hombre Invisible, que lleva a la pantalla una historia creada y producida por James Wan.

M3gan-6.jpeg la-tercera

M3gan | Andes Films

El mismo cineasta detrás de las mencionadas El conjuro y El juego del miedo, que retorna al género del terror y a la “muñeca/o mortal”, pero con un elemento adicional: inteligencia artificial.

Aunque ya no desde la silla del director, que es ocupada por Gerard Johnstone, sino que como artífice de un relato predecible, pero interesante, que tiene como uno de sus ejes a Gemma (Allison Williams).

Una experta en robótica que trabaja para una gran empresa de juguetes, cuya rutina cambia intempestivamente cuando su hermana y su marido mueren en un grave accidente automovilístico.

La obsesión de M3Gan con Cady

M3gan-3.jpeg la-tercera

M3gan | Andes Films

Lo que la lleva a hacerse cargo de su sobrina huérfana de ocho años, Cady (Violet McGraw), con cero conocimiento de cómo cuidar una niña ni tampoco con mucho tiempo para intentarlo.

Por lo que no lo piensa dos veces cuando encuentra quien puede acompañar a la afligida Cady: M3gan, la muñeca interactiva que creó junto a dos colegas a escondidas de su jefe, David (Ronny Chieng).

Una solución que, como el público ya lo presiente, se convertirá en su peor pesadilla, ya que el “juguete” hace de la sobrina de Gemma su obsesión y empieza a tomar sus propias decisiones.

M3gan-5.jpeg la-tercera

M3gan | Andes Films

Como el hacer desaparecer al perro de la vecina y confrontar no muy gentilmente a un niño que trata mal a Cady, no empujada por un espíritu maligno si no por su inquietante inteligencia robótica.

Con lo que esta nueva “criatura del mal” conjuga el miedo a las muñecas con el temor a los robots asesinos, figuras del cine de terror y ciencia ficción que ya son parte del inconsciente colectivo.

El elemento diferenciador de una cinta con toques clásicos del horror -sustos imprevistos, ataques violentos-, que le ofrece algo de singularidad al género, visitando por momentos el humor más negro.

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Gerard Johnstone

PROTAGONISTAS: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Stephane Garneau-Monten, Arlo Green

GÉNERO: Terror, Ciencia Ficción, Drama

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años