Madam C. J. Walker lleva a la pantalla la historia de un ícono afrodescendiente

Madam C.J. Walker fue la primera mujer afrodescendiente en hacerse multimillonaria por mérito propio en Estados Unidos.

Su historia llega ahora a Netflix convertida en una miniserie de cuatro capítulos -de 40 minutos cada uno- y con la ganadora al Oscar 2011 a Mejor Actriz de Reparto, Octavia Spencer, en el rol principal.

Una producción en la que predominan las mujeres afrodescendientes, que es el caso de su creadora, Nicole Jefferson Asher, y de las directorasKasi Lemmons y DeMane Davis.

La serie, inspirada en el libro On Her Own Ground de la tataranieta de Walker, A’Lelia Bundles, nos cuenta cómo Madam C.J. Walker hizo su fortuna por ella misma, con su empresa que fue pionera en el cuidado capilar pensado en las afroamericanas.

Pero no fue un camino fácil, porque enfrentó desde el machismo y el racismo, hasta traciones y rivalidades.

A pesar de todo, con su empresa no solo revolucionó a la industria, sino que también impulsó un cambio social, ya que fomentó el trabajo y las oportunidades laborales para las mujeres negras.

El "I have a dream" femenino

Madam C.J. Walker: una mujer hecha a sí misma es una de las historias más interesantes de este 2020 que encuentras en Netflix.

Para muchas resultará inspiradora este historia de superación y esfuerzo, en la que se nota la mano del equipo femenino a la hora de llevar a al pantalla a este ícono cultural.

Es el ejemplo de una mujer que lucha contra el machismo, no solo de la industria, sino también familar, ya que a ratos su esposo no se siente cómodo con su éxito.

Además, la miniserie tiene personajes e historias que son muy entretenidas. Como la de Walker Addie Monroe, su rival en el cuidado capilar.

Y si bien tiene algunos problemas en la fotografía y la banda sonora -la música moderna se siente fuera de lugar-, la historia y las actuaciones de Spencer y del resto del elenco la convierten en una producción imperdible.

