Madonna60: Dónde encontrar sus mejores discos

En cada disquería del planeta debe haber al menos un disco de Madonna a la venta. Las tiendas chilenas no son la excepción y aquí destacamos tres lugares en que puedes encontrar joyas del amplio catálogo de la Reina del Pop.

Qué Leo

Sí, es una librería, pero ahí también hay un espacio importante para los vinilos. De Madonna, ahí hay al menos cinco long plays interesantes como Like a prayer, el álbum de 1989 que salió hace poco reeditado para la colección Back to the 80's, en una edición de lujo de color blanco ($ 21.900).

Ojo, que en ese disco vienen joyas como la que da nombre a la producción y Express yourself.

También está la reedición doble en vinilo de lujo de Confessions on a dance floor, disco de 2005 que trae hits como Hung up y Jump ($ 26.900).

Kind of blue

En esta clásica disquería del barrio Lastarria hay varias gemas de Madonna.

Se pueden destacar los vinilos dobles de dos de sus discos más venerados: primero, Erotica, con el que marcó tendencia y causó polémica en 1992 por su contenido sexual ($ 29.990).

También, Ray of light, álbum que la lanzó de lleno al mundo de la electrónica con canciones imborrables, como Frozen y la que le da nombre al disco ($ 29.990).

Billboard

Aquí, en esta tienda del Drugstore (Av. Providencia 2124, local C 09), también hay varias joyas de la Reina del Pop y lo mejor de todo es que por estos días están en oferta. Como el disco Celebration, un compilado en CD doble que trae sus mayores éxitos, como Like a virgin, Vogue y La isla bonita ($ 7.900).

Otra opción es el CD + BlueRay de su gira de 2008-2009 Sticky and sweet tour, en que interpretaba frescas versiones para hits como Into the groove y Dress you up ($12.900).