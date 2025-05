Madonna60: Sus mejores canciones según los fans

El 16 de agosto no pararás de ver en todos lados el hasthag Madonna60, porque ese día la Reina del Pop cumple 60 años.

Lejos de pasar de moda, la artista sigue viguente y, como prueba de eso, antes de fin de año lanzará un nuevo disco.

Mientras tanto, acá en Chile músicos y críticos, todos fans de la cantante, hicieron para Finde una selección con las mejores canciones de Madonna en sus 35 años de carrera y que vale la pena volver a oírlas en este Madonna60.

Aquí, cuáles eligieron y por qué.

Oscar Contardo, periodista y escritor

"Mis favoritas varían, según el estado de ánimo, pero si se trata de bailar: Vogue (del disco de 1990, I'm breathless). Considero que es, más que una canción, una arenga. Es la celebración de una cultura marginal -la de las competencias de voguing- que en medio de la violencia y la pobreza reivindicaban el ensueño de los desfiles de moda elegantes y las poses de modelos celestiales de revistas de moda".

"Es una arenga, porque eleva un baile extraño a un lugar de privilegio, un llamado al orgullo. Madonna promete que todos alcanzaremos la fama en medio de la libertad que sólo se encuentra en medio de la pista de baile".

Sofía Oportot, música y DJ

"Para mi la canción Erotica marca un antes y un después. Fue el momento en que tomó las riendas de su liberación sexual"

"Ahí es donde la vemos totalmente empoderada de su concepto artístico, llevándolo a un plano global con la provocadora trilogía: álbum, libro y videoclip. Y musicalmente es un tema que no envejece".

Ronald Feeley, dueño de la disquería Funtracks

"Mi canción favorita también es Vogue, que fue numero 1 en la lista Hot 100 de la revista Billboard. Recordada es la presentación que hizo Madonna de este tema en los MTV Video Awards de 1990, donde sus bailarines aparecen vestidos con trajes de la Francia Pre-revolucionaria y la cantante, como María Antonieta, con la ropa interior a la vista, una enorme peluca y vestido de gala".

"Es un tema disco que sonaba muy moderno en la época, mezclado por Shep Pettibone, un célebre productor de esos años."

Pía Sotomayor, Dj y socia de Fauna

"Soy demasiado fan de Madonna, me gusta todo su trabajo hasta Ray Of Light, y todos los años me obsesiono con alguna canción distinta".

"Si tengo que elegir una hoy, pienso fuerte en Open Your Heart, porque es simplemente fabulosa. Me he visto cantándola y bailándola sola desde chica frente al espejo, simplemente porque quién no ha pensado alguna vez en suplicarle a alguien que abra su corazón".

"Independiente de lo sólida que es la producción musical, creo que lo más importante de Madonna es la identificación que genera, y para mi generación haber crecido con ella, fue una inspiración para liberarse. Su influencia es infinita".

Fakuta, cantautora

"Son muchas mis canciones favoritas de Madonna, por diferentes motivos, algunos más emocionales, por épocas en las que me ha acompañado. Pero hoy creo que mi preferida sería Holiday, que automáticamente me sube a un estado de felicidad".

"Es una canción fiestera y veraniega, según yo. No la relaciono tanto a una época de mi vida, porque era muy chica cuando salió y fue de las primeras, por lo que aún no se convertía en la diva absoluta del planeta, aunque creo que fue la que la hizo dar el primer salto gigante y entrar a los rankings. A mí me gusta la producción, que viene del house y el funk. Esa época de Madonna la estudio mucho ahora".

Denisse Malebrán, vocalista de Saiko

"Por supuesto que soy fan de ella, marcó a mi generación. Y si tengo que elegir una canción, me quedó con Don't tell me, del disco Musicdel año 2000. Es música electrónica mezclada con una onda vaquera, algo muy entretenido y que me llamó mucho la atención. Es de una época mía más reposada, más adulta, en que escuché el disco tranquila. Antes había bailado mucho con su música, con canciones como Vogue".

Ariel Nuñez, Dj y productor general de Blondie

"Mi canción favorita es Bedtime Story, del disco del mismo nombre (1994)"

"Nos encontramos con Madonna de 36 años, que decidía en un 100% cómo enfocar sus trabajos discográficos y como la gran artista que es, siempre con una oreja puesta con lo que ocurre en la música underground, hasta el día de hoy"

"Para esta ocasión, le pide una canción a Bjork, quien el año anterior habia firmado el increíble disco Debut. La islandesa le envía de vuelta Bedtime Story, y Madonna le propone cantarla juntas, a lo cual Bjork dice que no. Los creditos de la canción los comparte con el productor de Bristol Nellee Hooper.

"El video completa la joya: una historia futurista con muchos simbolismo y guiños a Frida Khalo hasta Tarkovsky dirigido por Mark Romanek".

Nico Castro, periodista, músico y Dj

"Elegir sólo una canción de Madonna es tan difícil como hacerlo con Michael Jackson o David Bowie. Muchas veces paso por etapas, pero siempre he admirado de ella la capacidad de oler lo que viene y elegir a la perfección con quién trabajarlo. Sin embargo, esta vez escojo Deeper and deeper".

"A fines de los '80 tenía la misión de reinventarse después de varios hits al hilo, y eligió hacerlo arriesgando, inspirada en una escena que llevaba unos años desarrollándose en el underground y entre las minorías: el house".

"Junto a uno de los genios del género, Shep Pettibone, la descosieron en el single Vogue y siguieron trabajando juntos para ese gran álbum llamado Erotica, en el que Madonna no sólo provocó anticipándose al nuevo género de moda, sino que además incomodó tanto con las temáticas que su siguiente disco fue una respuesta a las críticas conservadoras. Un verdadero ejemplo de cómo hacer rebelión desde adentro".

Fernando Mujica, periodista

"Por lejos, Think of me es la canción que mejor globaliza su apuesta de baile y pop. Un tema en el que es fundamental el productor Reggie Lucas -quien falleció en mayo de este año- y que logró subrayar la producciones de himnos como Luckystar o Borderline".

"En esta canción, además, se anticipa en casi 30 años al nu disco y al formato electrónico pop de muchos proyectos actuales. Teclados y saxo con equlibrio perfecto que narran los albores de la década de los 80 en Nueva York. Quizás, la mejor época para experimentar en la música de baile".

Foto: Archivo Copesa