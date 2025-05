Maratón de películas con las ganadoras del Oscar

La Forma del Agua, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, fue la gran ganadora en la última entrega de los premios Oscar. ¿Qué otras películas lograron llevarse la estatuilla? Aquí le contamos cómo son las que triunfaron y si continúan en las carteleras nacionales. Ojo que hay algunas que ya están disponible para ver en internet.

La Forma del Agua

Ganadora de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Música Original y Mejor Diseño de Producción.

El imaginario de la obra del realizador mexicano Guillermo del Toro siempre ha sido pródigo en fantasía y singulares personajes, como la criatura de El laberinto del fauno (2006) o los monstruosos kaijus de Titanes del Pacífico (2013).

Una inquietante y, a la vez, fascinante galería a la cual se suma La forma del agua, su más reciente realización —nominada a 13 premios Oscar y por la cual Del Toro obtuvo un Globo de Oro como Mejor Director—, donde una muchacha muda se enamora de un hombre anfibio.

Su trama se ambienta a principios de los 60, cuando hasta unas instalaciones secretas del gobierno estadounidense en Baltimore llega el Coronel Strickland (Michael Shannon) con la criatura que descubrió en un río de Sudamérica. El ser llama de inmediato la atención de una de las encargadas del aseo del lugar, Elisa Esposito (Sally Hawkins), quien perdió la voz en su infancia y divide sus días entre su trabajo y las “conversaciones” con su colega Zelda (Octavia Spencer) y su vecino Giles (Richard Jenkins).

TÍTULO ORIGINAL:The Shape of WaterGÉNERO: Drama/Fantasía PAÍS: EE.UU. DIRECTOR: Guillermo del Toro CON: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon EDAD: Mayores de 14 años

Tres Anuncios por un Crimen

Ganadora de Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto.

En Ebbing, Missouri, vive Mildred Hayes (Frances McDormand), cuya hija adolescente murió tras ser violada y quemada. A siete meses de los hechos, no hay detenidos ni sospechosos y Mildred, divorciada de armas tomar, paga por tres carteles publicitarios, en un camino poco transitado, para transmitir su frustración y su deseo de justicia.

Ahora, no es que ella distinga mucho entre justicia y venganza, o que se compadezca de alguien que no sea ella misma. Por eso se va a convertir en un ser odioso e insufrible para varios, aunque no tanto como ciertos personajes del cuartel de la policía, que la tendrán entre ceja y ceja por buenas razones y también por las otras.

Así se va construyendo esta comedia negra del guionista y director británico Martin McDonagh (Siete psicópatas), que se llevó el premio gordo en los Globos de Oro, poniéndose de forma más o menos sorpresiva en la carrera del Oscar. Tensa, fluida y hábilmente montada, funciona cual reloj. Nada que decir. Ahora, que los personajes tengan vida propia es más dudoso en esta intriga sicótica y autocontenida.

TÍTULO ORIGINAL:Three Billboards Outside Ebbing, MissouriGÉNERO: Drama/Comedia/Policial PAÍS: EEUU DIRECTOR: Martin McDonagh CON: Martin McDonagh EDAD: Mayores de 14 años

Coco

Ganadora de Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original

A sus 12 años, Miguel tiene muy claras las dos reglas básicas de su familia: el principal trabajo de sus integrantes es hacer zapatos y la música, en todas sus formas, está vetada de su hogar. Sin embargo, Miguel sueña con ser cantante y guitarrista, al igual que su ídolo, el desaparecido Ernesto de la Cruz.

Todo empeora cuando es descubierto y su abuela rompe la guitarra que había hecho con sus propias manos, llevándolo a decidir tomar prestado el instrumento que adorna el mausoleo de De la Cruz, en plena celebración de El Día de los Muertos. Una decisión que llevará al niño a reencontrarse con sus parientes ya fallecidos y a realizar un sorprendente viaje a un vivaz Más Allá.

Luego de estrenar Cars 3 en junio pasado, los estudios Pixar retornan a la cartelera con una cinta inspirada en la cultura mexicana, donde una vez más demuestra su maestría en la animación digital y en relatos marcados por los sentimientos, y, en este caso, el respeto por las tradiciones familiares.

TÍTULO ORIGINAL: Coco GÉNERO: Animacion PAÍS: Estados unidos DIRECTOR: Lee Unkrich VOCES: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal EDAD: Todo espectador

Llámame por tu Nombre

Ganadora de Mejor Guión Adaptado.

Entre los títulos que se destacan para la próxima entrega de los premios Oscar se cuenta esta realización del italiano Luca Guadagnino, que logró cuatro nominaciones —entre ellas para Mejor Película, Mejor Actor Principal y Mejor Guión— al llevar a la pantalla la novela homónima de André Aciman.

Su relato se ambienta en 1983, en la villa campestre italiana donde el joven Elio (Timothée Chalamet) pasa el verano junto a sus padres, un profesor de arqueología y una traductora. Lugar donde el muchacho iniciará una relación amorosa con el estudiante de posgrado Oliver (Armie Hammer).

DIRECTOR: Luca Guadagnino CON: Timothée Chalamet EDAD: Mayores de 14 años

El Hilo Fantasma

Ganadora de Mejor Diseño de Vestuario.

Corre la década de los 50 y el modisto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) se encuentra en el pináculo de su carrera, vistiendo a las más encumbradas representantes de la sociedad británica y europea.

Un lugar al que ha llegado gracias a su meticuloso profesionalismo, pero del que escapa de tanto en tanto yendo a su casa en la campiña, lejos de Londres. Y es en uno de estos viajes que conoce a Alma (Vicky Krieps), una joven mesera que rápidamente se convierte en su musa y compañera, y más tarde en la pieza que desestabilizará su autoimpuesta y algo petulante perfección.

Con El hilo fantasma, Paul Thomas Anderson (Vicio propio) retoma su lugar como uno de los destacados directores estadounidenses de las últimas décadas y permite al actor inglés Daniel Day-Lewis —con quien ya trabajó en Petróleo sangriento (2007)— desplegar su talento para construir personajes tan complejos como inolvidables. Y que, en el caso de Woodcock, Day-Lewis logra con un despliegue preciso de pausas, irascibilidad y sutiles miradas.

TÍTULO ORIGINAL:Phantom ThreadGÉNERO: Drama/Romance PAÍS: Estados unidos DIRECTOR: Paul Thomas Anderson CON: Daniel Day-Lewis EDAD: Mayores de siete años

Una Mujer Fantástica

Ganadora de Mejor Película Extranjera.

Dónde ver Una Mujer Fantástica esta semana (Click acá).

Tras su exitoso paso por el Festival de Cine de Berlín, donde obtuvo una mención especial del Premio del Jurado Ecuménico y el premio a Mejor Guión, la cinta dirigida por Sebastián Lelio (Gloria) llegó a salas locales con la historia de Marina Vidal (Daniela Vega). Ella es una joven transgénero que trabaja como mesera y mantiene un romance con un hombre mayor, Orlando (Francisco Reyes), y que enfrenta una verdadera pesadilla después de la repentina muerte de este último.

DIRECTOR: Sebastián Lelio CON: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco GÉNERO: Drama EDAD: Mayores de 14 años

Ícaro

Ganadora de Mejor Documental.

Este documental estrenado en agosto del 2017 generó gran revuelo sobre las acusaciones de dopaje en Rusia.

Bryan Fogel, es un director debutante, actor y ciclista amateur que buscó develar las facilidades que era conseguirse estimulantes y alterantes para tener un mejor rendimiento en las competencias, asegurando que en Rusia nunca se hicieron pruebas de antidopaje.

Esta producción de Netflix (donde ya está disponible, link abajo) fue premiada en la última edición del Festival de Sundance, y salpicó de culpabilidad hasta el mismísimo presidente Putin, lo que terminó por cambiar las reglas del juego en el deporte de ese país.

Lea acá la entrevista al director de este documental hecha por Culto.

LINK:Ícaro

Heaven is a traffic jam on the 405

Ganadora de Mejor Corto Documental.

Este corto documental dirigido por Frank Stiefel narra la historia de Mindy Alper, una artista de 56 años afectada por problemas psiquiátricos —como ansiedad y depresión— que vive en Los Ángeles quién, a pesar de todos los contratiempos, logra salir adelante haciendo lo que le gusta.

Lo mejor es que puede verlo ya mismo, porque está disponible en Youtube.

Dear Basketball

Ganadora de Mejor Corto Animado.

El ganador de cinco anillos de campeón de la NBA, Kobe Bryant, ganó el Oscar a Mejor Corto Animado por Dear Basketball, con el que llevó a un video de poco más de cinco minutos el poema que publicó en noviembre del 2015 en el sitio The Players Tribune antes de retirarse.

Puede verlo ahora mismo porque está disponible en Vimeo y subtitulado al español.