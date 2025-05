Margó: Cocina de autor en el subsuelo del hotel W

En el subterráneo del hotel W, ahí donde estuvo el restaurante de Coquinaria hasta fines de diciembre pasado, se instaló Margó, un local de cocina de autor y bien casera.

Partió en 2013 en La Dehesa y que, ahora, puso su tercera sucursal en este espacio (Coquinaria quedó como emporio al lado de éste).

Ahí, de lunes a domingo, ofrecen un brunch a la carta, es decir, cada uno elige qué poner sobre su mesa.

Margó-15.jpg la-tercera

Hay tres versiones de huevo pochado, entre ellos el de “salmón” ($ 6.200), que explota al más mínimo contacto con el tenedor, un “yogur con granola” muy natural ($ 3.100) y un “pie de nuez tibio” ($ 2.850), que no hay en ningún lado más.

HORARIO: Lu. a vi., 8.30 AM a 12 PM. Sá., y do., 9 AM a 12 PM. ESTACIONAMIENTO: Subt., Isidora Goyenechea 3051, $ 1.000