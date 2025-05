Marianne, nueva serie de terror de Netflix: ¿Podrás dormir después de verla?

Para los amantes de las buenas historias de terror, les contamos que en Netflix está disponible Marianne. Esta serie francesa de ocho capítulos de no más de 50 minutos será una adicción que no les dejará dormir de noche. No por estar “maratoneando”, sino que literalmente no lo podrán hacer de puro susto.

Quien tampoco ha dormido muy bien es la protagonista de la trama, Emma Larsimon (Victoire Du Bois), una de las autoras de novelas de terror más famosas en su país. Inspirada en las pesadillas que tiene desde que es niña, ella comenzó a escribir una saga sobre una maléfica bruja llamada Marianne.

Marianne-1-OK.jpg la-tercera

Marianne | Netflix

Tras exitosos años con su creación entre los más vendidos en librerías, Emma decide publicar el último capítulo de Marianne, dejando un final abierto y el descontento entre sus lectores. Pero al parecer alguien más allá de las fronteras de la racionalidad también estaría indignada con la drástica y determinante decisión.

Sus tenebrosas narraciones no eran solo producto de su imaginación. Tras recibir la inesperada visita de una vieja amiga, esta escritora se da cuenta de que sus libros están yendo más allá de la ficción. ¿Marianne se hizo realidad?

En busca de respuestas, la escritora decide volver a sus recuerdos de infancia. Por ello tendrá que desempolvar viejos recuerdos en su ciudad natal. Allí se reencontrará con ese demoníaco personaje que invade el alma de sus víctimas a través de sus sueños. Marianne aún no quiere que esta historia acabe.

Previas infartantes

Marianne-3-OK.jpg la-tercera

Marianne | Netflix

Algo que llama mucho la atención en esta serie es que tiene elementos de películas de antaño no muy presentes en las innovaciones que se han presentado en las últimas producciones de terror.

La previa de situaciones horripilantes en donde la incertidumbre reina, es algo que se ha ido perdiendo en el género. Con largos silencios y escenas en que vamos siguiendo el minuto a minuto de lo que está ocurriendo, la sensación de angustia y adrenalina que produce en quienes la ven evoca recuerdos de filmes de la vieja escuela.

Si bien no hay mayores reparos en el contenido y con un look and fell atractivo y adecuado a la temática, la banda sonora es algo molesta porque en algunas situaciones la música se apodera de la escena.

