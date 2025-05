Marie Kondo: la gurú japonesa del orden que llegó a Netflix

¡A ordenar con Marie Kondo OK

¡A ordenar la casa con Marie Kondo! es la serie que Netflix estrenó el 1 de enero, justo a tiempo para dejar cada cosa en su lugar, organizar la casa y comenzar el año nuevo de buena manera.

Su protagonista es una celebridad en YouTube. Ahí, los videos en que esta japonesa enseña a ordenar el clóset y las maletas, entre otras cosas, son de los más vistos en la red social. También ha escrito cuatro libros al respecto y en 2015, la revista Time la ubicó entre las 100 personas más influyentes del mundo.

La serie, que consta de ocho capítulos, es una especie de reality en que Kondo visita las casas de varias personas a quienes ayuda a deshacerse de lo que ya no usan y a mejorar en un 100% sus casas, lo que se traduce en bienestar personal.

Entre esas personas está una viuda a quien ayudará a desprenderse de los objetos personales de su esposo recién fallecido.

El método Kondo

El método que la japonesa inventó, teniendo en cuenta conceptos de la filosofía oriental y del feng shui, tiene varias etapas. La primera es botar todo lo que no nos hace felices, conservar sólo lo que aporta alegría a la vida.

Luego, enseña a ordenar por categoría, no por lugar. Por ejemplo, organizar la ropa (toda la que hay casa) y no solamente una habitación. Su sugerencia es partir siempre por el vestuario, porque es más fácil desechar una prenda si ya no se usa.

¿Otros tips de la experta? Hacer la limpieza solos, porque si hay alguien más te pueden persuadir de no botar algo. También, no comprar muebles nuevos para almacenar. Los muebles que ya hay en casa deben ser suficientes.