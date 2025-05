Marzo se llena de conciertos

James Blunt

Esta semana James Blunt, uno de los cantantes más vendedores de las últimas dos décadas, aterriza en Chile para presentar dos conciertos.

El primero será este jueves 1, en el Gran Arena Monticello. Si lo irá a ver ahí y quiere repetirse el plato, puede hacerlo, porque el británico tocará también la noche de este viernes, a las 9 PM, en el Teatro Caupolicán.

Vaya a verlo si le gusta el pop melódico y las baladas, que esa es la especialidad de este músico que antes de ponerse a cantar fue parte del Ejército Británico. Fue en 2005 que se hizo conocido en todo el mundo, luego de que You’re beautiful, uno de los singles de su álbum debut, se convirtiera en un hit global. Tanto, que Blunt pasó de tocar en pequeños escenarios a telonear a Elton John.

¿Qué lo trae de regreso a Chile? The Afterlove, el disco que publicó el año pasado y en el que vuelve a lucirse con su versátil registro de voz.

Ojo que el concierto es apto para todas las edades y las entradas van desde los $ 35.000. Puede comprarlas en este enlace.

ESTACIONAMIENTO: En Copiapó 1039, $ 3.000 la noche.

Primal Scream

No importa que hayan tocado varias veces en Chile, porque siempre valdrá la pena ir a ver a Primal Scream, una de las bandas de rock más importantes del Reino Unido. Ahora están de regreso en Santiago para tocar este viernes 2, a las 10 PM, en la Explanada de Matucana 100.

No traen disco nuevo ni nada parecido, porque les basta con la larga lista de hits que tienen, canciones de rock desprejuiciado y bailable, como Swastika eyes y Loaded. Eso, más el carisma de su líder, el rebelde Bobby Gillespie.

Ojo, que si está en Concepción, este domingo podrá disfrutarlos gratis en REC (Parque Bicentenario), el festival donde también estarán Fito Páez, Javiera Mena y Camila Moreno, entre otros.

El concierto en Matucana 100 es apto para todas las edades, y las entradas van desde los $ 35.200.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Diego El Cigala

Entre tanto pop y rock, el toque latino a la cartelera de marzo lo pondrá un gitano de tomo y lomo, Diego El Cigala, uno de los cantaores españoles más aplaudidos.

Aunque se formó en el flamenco, tiene la gracia de haber incursionado también en géneros como el tango y los boleros. De hecho, lo que presentará el domingo 4 de marzo, en el Teatro Teletón, es un homenaje a la salsa, el ritmo que lo tiene cautivado hoy y al que dedicó su último trabajo, Indestructible.

Será un show imperdible, porque para interpretar canciones como Juanito Alimaña y Moreno Soy trae una banda como las clásicas orquestas de salsa, con pianos, congas y trompetas incluidas.

Ojo que es un concierto apto para todas las edades, y las entradas van desde $ 36.800.

ESTACIONAMIENTO: En calle San Martín, con propina.

Katy Perry

En el show de entretiempo del Super Bowl de 2015, Katy Perry entró al escenario montada sobre un gran tigre robótico dorado. En otro concierto, apareció en medio de una escenografía que recreaba el antiguo Egipto. Su última gira, Witness: The Tour, tampoco pasó inadvertida y fue calificada como “rápido y divertido” por The Boston Globe.

Para alegría de los fans de esta estrella del pop, ese mismo show es el que traerá el 8 de marzo a la Pista Atlética del Estadio Nacional. De seguro será explosivo, por su espectacularidad y por canciones frescas y radiantes, que tanto les gustan a los veinteañeros, pero también a los que sobrepasan los 30.

Fácil será enganchar con el ritmo house noventero de Swish swish y con el pegajoso estribillo de Chained to the rhythm, de su último álbum, Witness.

Ojo que es un concierto apto para todas las edades y las entradas van desde los $ 36.800.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Lollapalooza

Este 2018, Lollapalooza se movió de abril a marzo y abultó más la oferta musical del tercer mes del año. Fuera de eso, pasó de dos a tres días su duración (viernes 16 al domingo 18), lo que amplió, además, la variedad del cartel. En la misma ubicación de siempre, en medio del Parque O’Higgins, hasta allá podrá llegar a disfrutar de más de 100 shows en siete escenarios distintos.

¿Lo que no hay que dejar pasar? A uno de los cabezas de cartel, la banda de Seattle, de las pocas que sobreviven de la era del grunge, Pearl Jam. Se sorprenderá con la energía que aún tiene el quinteto liderado por Eddie Vedder, y por la vigencia de canciones como Jeremy, Do the evolution y Daughter, que siguen emocionando como si los 90 no se hubieran ido nunca.

Otro es David Byrne, sobre todo para los mayores de 30 años, que gozarán escuchando la voz del que fuera el líder de los legendarios Talking Heads. Y los adolescentes, en tanto, serán de los primeros en apuntarse a los shows de Lana del Rey, The Killers y Camila Cabello, la nueva ídola del pop mainstream.

Ojo que es un festival apto para todas las edades y las entradas van desde los $ 112.000.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Phil Collins + The Pretenders

La primera y única vez que Phil Collins tocó en Chile fue en abril de 1995, cuando debutó con tres conciertos en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Más de dos décadas después, el legendario cantante británico vuelve a subirse a un escenario local gracias al tour que lo tiene girando por Latinoamérica desde febrero.

¿La fecha y el lugar? El jueves 15 de marzo en el Estadio Nacional, donde el ex Genesis repasará sus éxitos, desde Against all odds hasta In the air tonight.

Ojo con los teloneros que trae Collins, que son todo un lujo: The Pretenders, la banda que a fines de los 70 refrescó el rock con clásicos guitarreros como Back on the chain gang y Don’t get me wrong.

El concierto es apto para todas las edades, y las entradas van desde los $ 36.800.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Gorillaz

Uno de los grupos más esperados en Chile no es ni siquiera de carne y hueso. Gorillaz es una banda virtual formada por cuatro personajes animados, salidos de la mente del líder de Blur, Damon Albarn, y del diseñador británico Jamie Hewlett.

Convertido en uno de los proyectos británicos más exitosos del siglo XXI, ya tienen fecha para su debut en Chile: el 20 de marzo, en Movistar Arena, dos días después de Lollapalooza.

Asegúrese pronto una entrada, porque lo que verá es un espectáculo único: una gran pantalla donde se proyectan estas “estrellas virtuales” haciendo lo suyo, mientras los músicos reales tocan en las sombras (Albarn incluido).

Pasará un buen rato si le gustan el pop, el hip hop, el soul, la electrónica y el dub.

El concierto es apto para todas las edades y las entradas van desde los $ 43.700.

ESTACIONAMIENTO: Junto al recinto, $ 4.000 la noche.

Depeche Mode

Dos veces ha tocado Depeche Mode en Chile: en 1994, en el Velódromo del Estadio Nacional, y después, en 2009, en el Club Hípico. Si no los vio en esas ocasiones, el miércoles 21 de marzo tendrá una tercera oportunidad para disfrutar en vivo de esta banda histórica y que ha marcado a varias generaciones.

El Estadio Nacional fue el escenario que escogieron David Gahan y los suyos para presentar aquí su Global Spirit Tour, la gira que montaron para mostrar su último trabajo, Spirit.

Si aún no compra la suya, todavía quedan algunas entradas para ir a disfrutar de himnos del pop electrónico como Personal Jesus, In your room y Never let me down again.

Aproveche de ver al telonero, que es un chileno exitoso, Matías Aguayo, quien tocará con su nuevo grupo, The Desdemonas.

Es un concierto para todas las edades y las entradas van desde los $ 36.800.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Morcheeba

Todavía suenan con frecuencia en la radio las canciones de Morcheeba, el dúo británico que en los 90 se hizo conocido por un sonido influenciado por el trip hop y la electrónica más relajada.

Aquí, aún los recuerdan y, por eso, se están agotando las entradas para su regreso a Santiago, que será el martes 20 de marzo, en el Club Chocolate. Se trata de un recinto más íntimo que donde acostumbran a tocar y en el que apreciará de manera inmejorable la voz suave y elegante de Skye Edwards.

Tienen hartos buenos temas para entretener un par de horas, desde los más antiguos, como The Sea y Part of the Process, hasta los más nuevos, como Hypnotized, en el que rapea Ana Tijoux.

El concierto es solo para mayores de 18 años, y las entradas van desde los $ 39.000.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Bonobo

Olvídese de los conciertos de electrónica donde sólo hay un Dj con sus máquinas sobre el escenario.

Lo del productor y músico británico Bonobo (que se bautizó como un tipo de chimpancé) es bien diferente, con una puesta en escena que incluye toda una banda y un par de vocalistas rotando. Así es el show que mostrará el próximo viernes 23 de marzo, en el Teatro La Cúpula, en el que será su debut en el país.

Si aún no lo escucha, búsquelo en Spotify: ahí oirá una electrónica rítmica, con toques africanos y asiáticos, que emociona y hace bailar a la vez. Viene a mostrar su último álbum, Migration (2017), que recibió dos nominaciones a los premios Grammy.

El concierto será apto para todas las edades, y las entradas van desde los $ 30.800.

ESTACIONAMIENTO: Junto al teatro, con propina.

Jean-Michel Jarre

Para noviembre pasado se esperaba el debut en Chile de Jean-Michel Jarre, uno de los pioneros de la música electrónica. Sin embargo, el concierto se canceló y fue reprogramado para el próximo martes 27 de marzo, en Movistar Arena.

Esa noche, sus seguidores podrán escuchar por fin en vivo a este francés que, a mediados de los 70, se convirtió en un superventas con canciones 100% sintetizadas, como Oxygene, pt. 2, lo que era toda una rareza para esa época.

A este escenario llevará esas composiciones que hoy suenan vintage, pero también las nuevas, las de sus discos Electrónica 1 y 2, donde invitó a cantar a Air, Pet Shop Boys, Laurie Anderson, Primal Scream y Julia Holter.

El concierto es apto para todas las edades, y las entradas van desde los $ 36.800.

ESTACIONAMIENTO: Junto al recinto, $ 4.000 la noche.