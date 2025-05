Mercury, la leyenda: el musical tributo a Queen que ahora puedes ver gratis y online

Si gozaste con la película Bohemian Rhapsody, entonces lo pasarás en grande también viendo el musical Mercury, la leyenda.

Es la exitosa obra que debutó en 2014 y que tiene como protagonista el legendario líder de Queen, Freddie Mercury.

Desde su estreno se paseó por distintos escenarios, entre ellos el Teatro Municipal de Las Condes, donde se presentó con tres temporadas y varias funciones a tablero vuelto.

De ese recinto es la presentación que ahora podrás revivir desde la comodidad de tu casa, porque Mercury, la leyendase transmitirá de manera gratuita por streaming este domingo 21 de junio.

Además, será justo en el Día del Padre, así que si tu papá es fanático del rock y de las canciones de Queen, invítalo a cantar con esta función online.

Los años más intensos de Mercury

Natalia Grez dirige Mercury, la leyenda, obra que retrata la etapa más intensa del carismático cantante y líder de Queen, que aquí es interpretado por el actor Gabriel Cañas.

El musical desentraña la alocada vida de Mercury, tomando como punto de partida el multitudinario concierto que Queen dio en el estadio Wembley, Londres, en 1986, donde apareció con capa de rey.

Desde ahí se va mostrados su dualidad, entre su condición de estrella de rock extravagente y la fragilidad de su vida personal.

Mientras se va contando su turbulenta vida, van sonando las inmortales canciones de la banda británica, clásicos que hoy aun resuenan, como Love of my life, Another one bites the dust, Don't stop me now y, por supuesto, el infaltable Bohemian Rhapsody.

María Gracia Omegna, Camila Hirane, Dayana Amigo y José Tomás Guzmán también son parte del elenco de esta obra, que podrás el domingo, las 8 PM, desde la web del Teatro Municipal de Las Condes.