Mi Nombre es Dolemite: El gran retorno de Eddie Murphy en un tributo al padrino del rap

Ninguneado y rechazado por varias firmas Rudy Ray Moore (Eddie Murphy), en esta película tributo es un comediante perseverante, quien es capaz de embarcar a un grupo de amigos en una producción cinematográfica experimental, para dar a conocer al emergente y popular “Dolemite”.

En un contexto donde las personas afroamericanas eran víctimas de la discriminación de la supremacía blanca, y sin alguien que las representara, el alter ego de Moore, “Dolemite”, recogió todos esos mitos e historias de las calles y los suburbios, y las convirtió en un hilarante espectáculo.

Para los más conservadores, un show bizarro, pero para las masas y las personas comunes y corrientes, una de las mejores comedias de su época.

Mi nombre es Dolemite la-tercera

Foto: Netflix.

A lo sucio y clandestino que se presume que ocurre en los barrios negros, Mi Nombre es Dolemite, revindica todos esos mitos con humor de calle.

El kung fu y el sexo son el acompañamiento perfecto, puesto que su parodización es de tal forma que nadie los puede catalogar de violento o porno. Si bien se ven un par de senos y unas nalgas al aire, no es nada de lo que no has visto frente a tu espejo.

Que esta película experimental sea un éxito o no dependerá de que tan open mind son quienes administran las carteleras de cine. Pero con perseverancia, Rudy Ray les dará una gran enseñanza a quienes lo miraban en menos. La mejor película de la película que se ha visto en los últimos tiempos.

El retorno en gloria y majestad de Eddie Murphy, precisamente en esta potente historia de resistencia del humor negro, es un gran acierto porque su personaje y su vida personal tienen varias similitudes, partiendo que ambos tienen sus orígenes en el stand up suburbano.

Sin duda que eligió la película y el momento perfecto para volver, y ojalá no sea momentáneo.

Grandes del humor

La gran estrella y activista LGBTIQ Tituss Burgess, a quien debes recordar por Titus, el cómico personaje de Unbreakable Kimmy Schimdt, será parte del grupo que acompañará a Rudy Ray en su emprendimiento cinematográfico.

Si bien Theodore Toney será un poco más sumiso de lo que ya estamos acostumbrados a ver en este actor, es un fiel retrato de un Titus Adromedon de los años 70.

Quien también está presente en esta producción, quizás no tan conocida para el público latino, es Da'Vine Joy Randolph, interpretando a Lady Reed, una gran artista que pudo atreverse a mostrar su arte contenido en sí gracias a Rudy Ray.

Reconocida por su talento en la actuación y gran capacidad vocal, esta actriz tiene su merecido lugar al lado de un grande como Eddie Murphy porque tiene agallas.

Ver aquí