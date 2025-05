Michael Stipe confiesa en la nueva docuserie de Netflix que Losing my religion fue un error

Song exploder 1 ok

Puede que los fanáticos de la música ya conozcan Song Exploder, el podcast que en 2014 creó el músico Hrishikesh Hirway con una premisa simple: desmenuzar junto a sus mismos creadores una de sus canciones.

Eso lo que hace en cada uno de sus episodios, dedicado a un tema en particular y por donde han pasado desde Bjork hasta Metallica, pasando por Lorde, Iggy Pop, The Postal Service, Solange, U2, Wilco, Carly Rae Jepsen y una larga lista más.

Pronto adquirió fama y la web Vulture llegó a asegurar que "es probablemente el mejor uso que se haya hecho nunca del formato de podcast".

Tanto popular es, que ahora se convirtió en una serie documental de Netflix, que tiene el mismo nombre del podcast, Song Exploder.

En esta primera temporada, la docuserie debuta con cuatro capítulos, cada uno dedicado a una canción particular, que no es precisamente la más conocida ni la más emblemática de sus autores, salvo la de R.E.M., que revela acá el proceso creativo del himno noventero Losing my religion.

Song Exploder, donde la música importa

Song-exploder-3-ok.jpg la-tercera

Song Exploder | Netflix

En Netflix puedes encontrar una serie documentales sobre música donde de lo menos que se habla es de música.

Se abordan los triunfos, los fracasos, los conflictos y hasta los romances, pero rara vez las canciones tiene el protagonismo que merecen.

Pero en Song Exploder pasa lo contrario y por eso es todo un placer ver una serie documental donde la música importa.

Quizás por eso los músicos invitados acá se muestran tan relajados hablando con Hirway acerca de la creación de una de sus composiciones en particular.

Impagable es poder ver la emoción y el nivel de intimidad que transmiten Alicia Keys y el británico Sampha al contar la historia de cómo nació 3 hours drive, el tema en que colaboran.

O la simpatía y el buen humor del creador y dramaturgo estadounidense Lin-Manuel Miranda al relatar la trastienda de la creación de Wait for it, una de las canciones de su musical Hamilton, el mismo que rompió records de audiencia en Browadway y que ahora es parte del catálogo de Disney+.

R.E.M. y un clásico

Aunque lo mejor de Song Exploder se reserva para el tercera capítulo, donde R.E.M. por completo desmenuzan su mayor hit, Losing my religion.

Para sorpresa, hablan todos sus integrantes originales: Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills y el baterista Bill Berry, quien dejó la banda en 1997.

Eso sí, hay que aclarar que los entrevistan por separados, porque si se hubieran ruenido sería un hito y noticia destacada en las web musicales.

Cada una de sus palabras vale su peso en oro, sobre todo cuando Stipe confiesa que Losing my religion fue un error, un single que en plena era grunge tenía las mandolinas como base, con palmas y sin un estribillo definido. A pesar de eso, se transformó en su mayor éxito y en un clásico de los 90.

Grandes y emotivos momentos que va dejando Song Exploder y que van evidenciando su principal problema: la duración de la serie, porque cuatro capítulos son muy pocos para los fascinantes que son.

Como consuelo están los 177 episodios que tiene el podcast hasta ahora y que están disponibles en las distintas plataformas de streaming.

Ver en Netflix