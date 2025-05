Mitos y fantasía: el festival medieval gratuito que llega al Parque Araucano

Batallon Draconia 1 ok

Este fin de semana el Parque Araucano se transformará en una especie de aldea de la Edad Media gracias a Mitos y fantasía.

El festival con temática medieval que aterriza en este pulmón verde de Las Condes y que organizan la municipalidad junto a la misma productora detrás de eventos como la Expo Vintage.

Ahora apuesta con un encuentro mágico y que llevará a un viaje en el tiempo, hacia el medievo.

Y es que es la temática de Mitos y fantasía, el festival que se realizará este sábado 18 y el domingo 19 de mayo en el Parque Araucano.

Exactamente la encontrarás en el sector de los platanos, con entrada por Av. Presidente Riesco, donde estará de 10 AM a 6 PM y con entrada gratis.

De esa manera podrás disfrutar sin costo de sus distintas actividades, como cuentacuentos, danza, música en vivo y hasta demostraciones de combate medieval.

Un encuentro mágico y gratuito

Diferentes leyendas y mitologías serán parte del Festival Mitos y fantasía y que conocerás a través de sus actividades.

Como las que contará Urso Mal Pensante, el personaje que será el anfitrión del evento y que contará historias y contextualizará a los visitantes sobre la temática.

Además del Brujo del Árbol, un cuentacuentos que mezcla mitología clásica con historia y que de seguro cautivará a públicos de todas las edades.

Por supuesto que no faltará la música propia de esa época, la que recrearán grupos como los gaiteros Chilean Higland Pipes y Drums y que quizás has visto antes en evento como Saint Patricks' Beerfest.

También verás presentaciones de bailes celtas, a cargo de la Escuala de Danza Carla Alfaro.

Además, ambos días de Mitos y fantasía habrá demostraciones de softcombat, deporte medieval de batalla con indumentaria blanda para evitar accidentes.

Y no dejes de recorrer su mercado temático, con productos como hidromiel, la bebida favorita de los vikingos, y los food trucks que ofrecerán preparaciones diversas.

