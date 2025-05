Monet by the water: la nueva experiencia inmersiva que llegó al Parque Bicentenario

Monet by the water 4

Atento si eres amante del arte, que una nueva experiencia inmersiva llegó a Chile y de seguro no te la querrás perder, Monet by the water.

Una exposición que te sumerge en el mundo del renombrado artista francés Claude Monet, que combina arte, tecnología y narrativa.

Ya ya abrió sus puertas en el Parque Bicentenario de Vitacura, recinto donde antes se hicieron eventos similares, como Meet Vicentent Van Goh.

Ahora el protagonista es Monet, célebre pintor, conocido por los hermosos paisajes impresionistas que pintó y a los que de seguro te vas a transportar con esta muestra inédita en el país.

Un recorrido por Monet by the water

Monet-by-the-water-2.jpg la-tercera

Foto: Promocional

La exposición Monet by the water la encuentras en el corazón del Parque Bicentenario, muy cerca de la Municipalidad de Vitacura.

Podrás localizarla fácilmente gracias a la gran carpa que la alberga.

Al ingresar, encontrarás un hall donde hay una tienda de snacks en la que puedes comprar bebidas o algo para comer durante la función.

Además, encontrarás un set con el diseño de la muestra en el que puedes posar y sacar fotos o videos para tus redes sociales, así como una tienda de souvenirs inspirados en Monet.

Avanzando hacia el salón de proyecciones, te encontrarás con un pasillo con pantallas donde se exhiben los cuadros que podrás ver durante el espectáculo.

El salón donde se proyectan las obras de Monet es un espacio de tonos blancos. Las paredes presentan diversas formas y profundidades, creando un ambiente visualmente interesante.

En el lugar hay bancas en las que puedes sentarte y disfrutar cómodamente del espectáculo.

También encuentras unas especies de fuentes o espejos de agua dondepuedes tomar asiento y así sumergirte completamente en la experiencia.

Cuando comienza la función

Monet-5.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Cuando las luces se apagan, comienza el espectáculo. Ahí se prenden los proyectores y las blancas paredes se llenan de colores, todo eso acompañado de música envolvente.

Las animaciones te transportan a los jardines de Giverny y a las orillas del Sena, sumergiéndote en el universo único del maestro impresionista durante aproximadamente una hora.

Mientras todo eso ocurre, puedes interactuar con algunos elementos decorativos. Destacan los faroles, que no sólo contribuyen a la ambientación del lugar, sino que también son ideales para tomar fotografías para tu recuerdo o para compartir en redes sociales.

Monet-by-the-water-3.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Uno de los puntos destacados del salón es un puente que te hace pensar en el famoso Puente Japonés pintado por Monet en 1899.

Y ahí te puedes subir y obtener una perspectiva única desde las alturas de la muestra.

Desde su altura, se obtiene un punto de vista único, ideal para apreciar cada detalle de las más de 285 obras animadas en 2D y 3D que dan vida al legado del pintor francés.

Por supuesto, este lugar también es un escenario perfecto para capturar fotografías.

Entradas, precios y recomendaciones

Monet-by-the-water.jpg BEATRIZ GIMENES

Foto: Promocional

Las entradas para Monet by the water las puedes comper en la página web de Fever. Los precios varían desde $5.100 para niños y niñas hasta $11.200 para la entrada general.

Es importante tener en cuenta que los precios están sujetos a cambios según el horario. Entre la 1 PM y las 3 PM, la entrada general tiene un valor de $10.000.

Además, existe la opción de entrada grupal para grupos de al menos cuatro personas, con un precio de $9.900 por persona.

El horario de funcionamiento es de martes a domingo, de 10 AM a 9 PM.

Ojo, que dada la alta demanda de público te recomendamos ir con tiempo, paciencia y ser puntual respecto a la hora en la que sacaste tu ticket.