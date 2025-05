Mubi Fest aterriza en Chile con funciones de premiadas películas en la Cineteca Nacional

Estrenos destacados recientes, como Afetrsun y Crímenes de futuro, pasaron directo de la pantalla grande al streaming, más precisamente a Mubi, la plataforma que se especializa en el cine más selecto y que ahora aterriza en Latinoamérica con su Mubi Fest.

El que ahora, a través de su propio festival, busca ofrecer la experiencia de disfrutar en salas de una selección de películas de su catálogo.

Un evento inédito que debuta este año con versiones en Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago.

Drive-my-Car.jpeg la-tercera

Drive my Car | Mubi

De hecho, en esta última ciudad se dará el puntapié inicial de Mubi Fest en Latinoamérica.

Así, entre el viernes 9 y el domingo 11 de junio, tendrás tres días para ir a disfrutar de proyecciones de destacadas películas de la cinemotografía reciente.

¿Y dónde? En la Cineteca Nacional, donde Mubi Fest Santiago se desplegará con una interesante programación y actividades como charlas y encuentros con realizadores.

Asegura tus entradas desde ya, que llega con una selección que incluye varios títulos premiados en certámenes como los Oscar, Cannes y Bafta.

De Nick Cave a Cronenberg

This-muh-i-know-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si no alcanzaste a verlas en pantalla grande, ahora tienes las posibilidad de disfrutar en salas de largometrajes aplaudidos, como Aftersun, la nostálgica ópera prima de la realizadora británica Charlotte Wells.

Además de la japonesa Drive my car, dirigida Ryusuke Hamaguchi y que en 2022 ganó el Oscar a Mejor Película Internacional.

Imperdible también es el documental This much I know be true, de Andrew Dominik, que protagonizan el músico Nick Cave y su inseparable partner Warren Ellis.

Los-Huesos-corto-ok.jpg la-tercera

Imagen: Los Huesos

Cintas de Wong Kar-wai, David Cronenberg, Ira Sachs y Lukas Dhont también son parte de Mubi Fest Santiago.

Además la programación incluye dos títulos chilenos, Los huesos, de Cristóbal León y Joaquín Cociña, y Proyecto fantasma, de Roberto Doveris, realizadores que participarán en encuentros con el público.

Las entradas cuestan $ 2.500 y ya están en venta en la web de la Cineteca.