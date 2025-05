Mujercitas: Corajuda y original

Mujercitas, de Louisa May Alcott, es un longseller duro de matar: un libro de 1868 que no deja de reeditarse (por más que en castellano su título pueda hoy resultar inadecuado) y que cuenta no pocas adaptaciones al cine, entre las que despuntan la versión de George Cukor (1933) y la de la australiana Gillian Armstrong (1994), protagonizadas por Katharine Hepburn y Winona Ryder, respectivamente.

La última en asumir el desafío fue Greta Gerwig (Lady Bird), quien filma una adaptación corajuda y original. Nominada a seis estatuillas, incluyendo Mejor película, la película se toma variadas licencias, sin pedir permiso y sin pedir perdón.

Una vez más, nos encontramos con las cuatro hermanas March, que viven en Concord, Massachusetts, durante la Guerra de Secesión: Jo (Saoirse Ronan), Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) y Beth (Eliza Scanlen).

Con el padre en el frente de batalla, la madre (Laura Dern) hace lo que puede para que la vida sea vivible, mientras Jo cultiva sus dotes de escritora y “Laurie”, vecino fachoso y acaudalado (Timothée Chalamet), llega a ser uno más de la familia.

Sin embargo, es otra la mirada que acá se impone: por ejemplo, los saltos temporales se hacen costumbre, frente a la linealidad cronológica de la novela. Y si el empoderamiento femenino era un tema en la novela y en las pasadas adaptaciones, ahora el punto se marca con más fuerza.

Jo, joven creativa y testaruda, quiere abrirse un lugar del mundo por sus méritos literarios, más que por su corazón, su belleza u otros rasgos “femeninos”. Y la película la acompaña.

Por esas y otras razones, esta versión personal y arrojada deja a un lado los estándares de la “película familiar”, proponiendo emociones de otro tenor, emociones que van calando en el espectador. De ahí la originalidad de una película que bebe de la tradición, pero sabe también buscarle la vuelta.

DIRECCIÓN: Greta Gerwig

PROTAGONISTAS: Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet

GÉNERO: Drama/Historia

EDAD: Todo espectador

