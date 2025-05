Mundial a la peruana: Tres sandwicherías con sabor a Perú

Sangucheria La Fusión Gourmet

La-Fusión-lista.jpg la-tercera

Es una de las últimas novedades gastronómicas del barrio Yungay.

Un local de dos pisos que abrió hace tres semanas con sabor peruano pero un toque de autor, detalles que los hacen distinto.

Como el "lomo saltado" ($ 5.500) por ejemplo, que se hace en filete, cosa que la carne quede jugosa y no cueste cortarla con los dientes, en pan ciabatta.

Otro muy bueno es el de "pulpo olivo" ($ 5.500) que viene con una buena cantidad de pulpo buenísimo, lechuga y papas hilo en un esponjoso pan francés.

Ojo que todavía no tiene patente de alcoholes, pero si unos smoothie de adictiva textura cremosa como el de "maracuyá, mango" ($ 2.490) que puede ser con yogurt natural o leche descremada.

HORARIO: Ma. a sá., 12 PM a 11 PM. Do., 12 PM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.

D'leite

Deleite-lista.jpg la-tercera

¿Lo conoces? Se trata de uno de los hits de Santiago Centro. Un local de dos pisos con televisores para ver el mundial, y donde la mayoría de su público es peruano. El que sabe sabe.

De hecho es uno de los pocos lugares con sabores "chifa" como se le llama a la mezcla de sabores peruanos y chinos. Una maravilla.

Prueba el de "pejerrey" ($ 5.290) que viene con una buena cantidad pejerrey arrebozado, es decir frito, con lechuga, camote, palta y salsa acevichada, hecha con cebolla morada, cilantro, limón y vinagreta.

Otro muy bueno es el de "chicharrón clásico" ($ 5.290) con chancho al horno, camote frito y salsa criolla.

HORARIO: Lu. a do., 8 AM a 10.45 PM ESTACIONAMIENTO: Subt. por Compañía de Jesús 1.230 $40 el minuto.

Zambo

Zambo-listo.jpg la-tercera

Esta sandwichería peruana ubicada en la esquina de Mallinkrodt con Dardignac, con sabores que incluyen los sabores de otras escuelas sangucheras, como la gringa y la chilenaes otro lugar donde puedes ver los partidos del Mundial.

De hecho hay dos por uno el los schops artesanales (desde $ 3.290) sólo cuando hay partido.

Pruebe el de "chicharrón" (7.990) con suave carne de chancho y el toque crocante de los camotes fritos hechos al estilo de las papas hilo, lechuga, mayonesa y zarza criolla.

Otro imperdible "club zambo" ($9.900), el clásico de varias capas de pan de molde, con queso, pollo deshilachado, jamón acaramelado, tomate, lechuga y salsa golf.

Tan contundente que no podrás comértelo solo.

HORARIO: Lu. a mi., 12.30 PM a 12 AM. Ju. a sá., 12.30 PM a 1 AM. Do., 12.30 a 5 PM ESTACIONAMIENTO: Subt. por Compañía de Jesús 1.230 $40 el minuto.