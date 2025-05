Mundial Rusia 2018: dónde probar los sabores goleadores

1. Brasil: Muqueca

OK-Muqueca-2-1.jpg la-tercera

(Foto: Valentina Miranda)

Son de los máximos aspirantes a quedarse con la copa en este Mundial de Rusia 2018, pero pocos locales rescatan la comida brasileña en Chile. De lo poco bueno -como dice el dicho-, porque Muqueca, el restaurante que estuvo años en la Plaza Sucre y que acaba de estrenar nueva sede en Av. Manuel Montt (al lado de La Vinoteca), trajo lo más rico del país de la samba.

Partamos por el plato brasileño por naturaleza, la "feijoada" ($ 13.900), el guiso de porotos negros y carne que aquí cocinan enjundioso. Lleva mucha carne, en trozos generosos, sobre todo de unas sabrosas costillas que se llegan a deshilachar de blandas que están.

La farofa (harina de mandioca), que viene en un pocillo aparte, le entrega su toque especial a la preparación, lo mismo que el arroz blanco, que también llega aparte a la mesa.

También pida "torresmo", chicharrones con una dosis más alta de "crunch", acompañado de couve, una verdura verde parecida a la acelga que se sirve salteada con ajo ($ 4.200).

Para tomar, infaltable es la "caipirinha", refrescante y no tan dulce como en otros lados ($ 3.900).

Y de postre, no se pierda un "brigadeiro", una crema espesa hecha con mucho cacao, leche condensada y mantequilla ($ 3.200). Manjar de los dioses.

Si quieres ver los partidos del Mundial de Rusia 2018 en un ambiente carnavalesco, anda a Muqueca cuando juegue Brasil. Te contagiarás de pura alegría (siempre que ganen).

HORARIO: Martes a viernes, 1 PM a 4 PM y 7 PM a 12 AM; sábado, 1 PM a 5 PM y 7.30 PM a 1 AM; domingo, 1 PM a 5 PM. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, con propina.

2. Uruguay: Café Palermo

Mundial Rusia 2018 la-tercera

(Foto: Gentileza Café Palermo)

El Café Palermo no puede ser más uruguayo.

De partida más que uno chileno, es de esos cafés a la uruguaya donde te puedes tomar un capuchino, pero también un mate y probar un sándwich de milanesa mientras disfrutas de un espectáculo de tango.

En las paredes abundan las patentes y banderas de ese país y sobre las mesas los sobres de azúcar y endulzante tienen la cara y frases de ídolos de allá, como el ex presidente Pepe Mujica y el escritor Mario Benedetti.

Todo eso porque sus dueños, Eliana Palermo y su hijo Emilio Fernández, llegaron desde Montevideo para abrir, hace cinco años, este lugar que es un trozo de Uruguay en pleno Providencia.

Si no lo conoces, aprovecha el Mundial Rusia 2018 para ver ahí los partidos y disfrutar de sus clásicas preparaciones uruguayas, como el famoso chivito, una carne de vacuno a la plancha que se sirve con papas fritas y ensalada ($ 6.500).

A la hora del postre, pide la torta que es popular en el país de Mujica, la "chajá", un irresistible bizcocho de vainilla, con durazno, crema pastelera y merengue ($ 3.200).

HORARIO: Lunes a viernes, 9 AM a 1 AM. Sábado, 9 AM a 2 AM. Domingo, 9 AM a 12 PM. ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

3. Francia: Le Bistrot

Mundial Rusia 2018 la-tercera

(Foto: Instagram Le Bistrot)

Nada más representativo del espíritu culinario francés que un bistrot, esos encantadores locales de barrio en que se encuentra comida casera de alta factura y a precios que no hacen refunfuñar a la billetera.

En Santiago no abundan, pero hay un local que hace un par de décadas nunca defrauda a sus fieles comensales con platos galos tradicionales, en un lugar céntrico y a un precio alcanzable. Es Le Bistrot, un lugar al que hay que llamar para reservar si quieres asegurar una mesa.

Ahí hay que dejarse seducir por lo que suelen comer los franceses, como los "caracoles grand-mère", que van con crema y queso, ambos en su justa medida ($ 5.400).

El "pato a la naranja" es un plato que hay que probar sí o sí; lo hacen tal como en París, con un buen trozo de pato y una salsa riquísima encima. Al lado, papas saltadas tan ricas que dan gusto ($ 9.500).

¿Otro imperdible? El "conejo a la mostaza", bien contundente y con sus zanahorias y champiñones que nadan abundantes en una salsa de mostaza muy sabrosa. Pídalo con papas fritas. Un deleite ($ 9.900).

Para finalizar, no puede faltar la "tarte tatin" (tarta de manzanas), otro clásico francés que aquí hacen con las manzanas bien dulces y doradas ($ 3.300).

Ojo, que para acompañar la comida hay vinos a muy buen precio, incluidos algunos traídos desde Francia.

HORARIO: Lunes a sábado, 12.30 PM a 11.30 PM. ESTACIONAMIENTO: En Av. Providencia 2189, $ 47 el minuto.

4. España: La Bodeguilla de Cristóbal

Mundial Rusia 2018 la-tercera

(Foto: María Ignacia Concha)

Si buscas sentirte en España sin salir de Chile, este es el lugar.

No sólo por la decoración, cálida y hogareña, sino además por Cristóbal, el dueño que, de seguro, lo encontrarás en la barra.

Eso si no hay partido, por que en ese caso, lo encuentras en la terraza, donde se pone pantalla y se grita fuerte cada gol del Mundial Rusia 2018.

Pide la "jarra de sangría" ($ 9.200), perfectamente equilibrada, y acompáñala de una tortilla de papas ($ 6.600), de consistencia perfecta, húmeda por dentro.

Otra alternativa es el "cabrito al horno" ($ 11.300) que se sirve acompañado de papitas doradas.

HORARIO: Martes a sábado, 1 PM a 4 PM. Domingo, 1 PM a 4 PM. ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.

5. Argentina: La Argentina Pizzería

Pizzería-Argentina-2.jpg la-tercera

(Foto por María Ignacia Concha)

Ni para Messi, ni Sampaoli... Ni para Maradona ha sido un buen campeonato el que la Selección de Fútbol de Argentina ha tenido hasta ahora en el Mundial de Rusia 2018.

Un tobogán de emociones que el pueblo argentino ha vivido como solo ellos saben hacerlo: con mucha pasión.

En Chile, específicamente en La Argentina Pizzería, ese sentimiento se ha hecho presente porque, a pesar de que no tiene pantalla gigante para ver los encuentros, la comunidad trasandina hace vibrar a este pequeño local de barrio Italia en cada partido que juega la albiceleste.

Ahí, como su nombre lo dice, la pizza que prepara el chef Juan Manuel Pena Passaro está hecha al estilo argentino: de masa gruesa y crocante, y con más de un kilo de mozzarella encima. Tal como la hacían sus abuelos italianos —Giovanni y Laureta— cuando llegaron a Buenos Aires en 1949.

Prueba un trozo de “muzza” ($ 1.200), que lleva mozzarella, chimichurri y aceitunas verdes. Ojo que por $ 500 extra, te darán un trozo de fainá, esta irresistible masa de harina de garbanzo que se pone arriba de la pizza.

HORARIO: Martes a sábado, 12 PM a 11 PM. Domingo, 1 PM a 6 PM. ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

6. Inglaterra: Hook’s Fish & Chips

Mundial Rusia 2018 la-tercera

(Foto: Valentina Miranda Vega)

Ubicado en Av. El Bosque, casi al llegar a Av. Apoquindo, Hook’s Fish & Chips es un pequeño local con mesas compartidas, donde encuentras el clásico plato callejero inglés: Fish & Chips.

Está hecho con un batido más liviano, crocante y preparado con cerveza artesanal, cosa de que quede aún más crocante.

¿Una cosa buena? Es que tu elijes el pescado, que puede ser, por ejemplo, reineta, lenguado, congrio, merluza o pejerrey.

Ni dudes ni un segundo y pide el “pejerrey” ($ 7.950), que queda sabrosísimo con papas fritas, más aun si le agregas una de las salsas que puede ser al curry o de mostaza dulce.

HORARIO: Lunes a viernes, 12.30 PM a 11 PM. Sábado, 12.30 PM a 5 PM.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

7. Japón: Restaurant Japón

Mundial Rusia 2018 la-tercera

(Foto: María Ignacia Concha)

Es el restaurante japonés más antiguo de Santiago.

De hecho, este año cumple 40 en el mismo lugar, casi escondido en la calle Barón Pierre de Coubertin, muy cerca de Plaza Italia.

Probar uno de sus cortes de pescado perfectos, de manos de uno de sus maestros de la cocina japonesa, es toda una experiencia.

¿Qué pedir? Alguno de sus "niguiris", como el de atún ($ 4.300) o el de salmón ($ 5.200).

Otro simplemente glorioso es el de erizos ($ 4.300). Una delicia.

HORARIO: Lunes a sábado, 12 PM a 11.15 PM.

ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

8. México: Plaza Garibaldi

Mundial Rusia 2018 la-tercera

(Foto: María Ignacia Concha)

Es un restaurante tradicional del barrio Yugay. Lo abrió ahí Jane Holmes, una chilena que vivió un largo tiempo en México y trajo las receta para inaugurar este local que ocupa el título del más antiguo de comida mexicana en el país, tiene 25 años.

Plaza Garibaldi está en calle Moneda casi al llegar a Av. Cumming, en una casona típica de la zona: de fachada continua.

Ahí podrás comer puras delicias de ese país, como el “alambre de gringa”, que son seis tortillas que puedes rellenar, entre otros, con carne, pimentón, cebolla y tocino ($ 13.800).

¿Otra opción? Las enchiladas rojas, rellenas de pollo deshilachado, en salsa roja, queso y porotos ($ 6.900).

Acompaña todo lo anterior con un "margarita", que ahí preparan con una generosa dosis de tequila, limón de Pica, hielo frappé para suavizarlo un poco y la medida justa de sal ($ 3.800).

Ojo con sus redes sociales (acáel Facebook de Plaza Garibaldi), porque anuncian promociones para los días que juega México en el Mundial Rusia 2018.

HORARIO: Lu. a ju., 12.30 PM a 4 PM y 7 PM a 12 AM. Vi. y sá., 1 PM a 4 PM y 7 PM a 1 AM.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

9. Suiza: Suizandina Lodge

Mundial Rusia 2018 la-tercera

(Foto: Facebook Suizandina Lodge)

Si vives en Temuco o Lonquimay prueba la comida que hace el matrimonio chileno suizo de Sergio Pérez e Ivana Franz, en Suizandina, el lodge que está en Malalcahuello, el pueblo ubicado en la cordillera de la Región de la Araucanía.

Hace ocho años compraron este chalet a otros suizos, quienes lo habían inaugurado hace más de una década, para hacer ahí un lugar donde hospedarse en medio de la montaña.

Queda a casi dos horas de Temuco y está situado en un lugar de ensueño: entre el Parque Nacional Conguillío, el Parque Nacional Tolhuaca y la Reserva Nacional Malalcahuello.

¿Lo mejor? Ahí puedes probar la comida típica de allá, como el “raclette” que se hace con un queso de leche cruda y un toque de vino blanco, y se acompaña de papas y pickles ($ 9.000) o un “fondue” de carnes o quesos ($ 9.000).

Ojo, hay televisores para ver los partidos del Mundial Rusia 2018.

ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

10. Bélgica: Vía Vía Café

View-hotel-and-terrace.jpg la-tercera

(Foto: web hotel Vía Vía)

En este restaurante ubicado en una casa de estilo art-decó puedes ir a probar los sabores belgas.

Abrió hace siete años, de la mano de sus dueños Wilson Guevara y Ewoud Desmet, ambos de allá, quienes inauguraron este hotel y restaurante ubicado en pleno cerro Alegre.

La Carta de Vía Vía (ver aquí su web) incluye platos tradicionales, como el "estofado borracho", que se hace con carne cocinada a fuego lento y con cerveza. Se acompaña con papas fritas cortadas a mano y fritas dos veces, para que queden ultra crujientes ($ 8.900).

¿Otra opción? Las deliciosas croquetas de queso gouda, gruyere y parmesano, y rebozados en panko ($ 3.900).

Degusta esos platos mientras ves el Mundial Rusia 2018 con una refrescante cerveza belga, como una de frutos rojos, increíble.

Ojo, que para esta ocasión pondrán televisores en el restaurante y así celebrar o sufrir con el próximo partido de Bélgica (lunes 2 contra Japón).

HORARIO: Jueves a sábado, 1 PM a 11 PM. Domingo, 1 PM a 6 PM.

ESTACIONAMIENTO: Calles aledañas, gratis.

11. Colombia: Miss Arepa

Mundial Rusia 2018 la-tercera

(Foto: María Ignacia Concha)

Está en Las Condes, exactamente en avenida Los Militares, y ahí puedes degustar sabores colombianos y, también venezolanos.

Las arepas -son propias de ambos países- son la especialidad de la casa(revisa acá su web).

Tienen 21 tipos, todas bien contundentes, como la “berraca” ($ 4.100), con carne mechada, lechuga, tomate, queso costeño -típico de la costa colombiana y parecido al fresco, pero un poco más salado- y hogao, la salsa de tomates y cebolla.

Para tomar, jugo natural de guanábana, una fruta parecida a la chirimoya, pero más ácida ($ 2.200).

HORARIO: Lu. a sá., 12 PM a 10 PM. Do., 11 AM a 6 PM.

ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.