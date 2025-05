Muñeca Rusa: la fascinante nueva serie de Netflix que juega entre el humor y la muerte

Netflix comenzó febrero con entretenidas novedades, entre las que destaca Muñeca Rusa.

Se trata de una serie atrapante que sin duda te mantendrá pegado a la pantalla hasta completar sus 8 capítulos (cada uno de 25 minutos).

Natasha Lyonne (que encarnó a Nicky en Orange is the New Black) es la encargada de darle vida al personaje de Nadia, una chica independiente, amante de las fiestas, el alcohol y las drogas, que de un segundo a otro se ve envuelta en un carrusel que la lleva siempre a la muerte.

Es la noche de su cumpleaños y, entre líos y situaciones que a simple vista parecen absurdas, muere varias veces y revive siempre en el baño de su amiga Maxine (Greta Lee).

Ahí comienza un ciclo que parece no tener fin, en que la protagonista intenta averiguar qué le está pasando, buscando ayuda en varias personas e intentando cambiar su destino una y otra vez.

Es una producción que mezcla el horror de la muerte con un humor negro en que Natasha Lyonne (quien además es una de las creadoras de la serie) encaja perfectamente, logrando provocar desde terror a carcajadas en los espectadores.

Mujeres al mando

Muñeca-Rusa-Netflix-2.jpg la-tercera

Muñeca Rusa | Netflix

La serie está producida por un equipo completo de mujeres. A Natasha Lyonne se le unen Leslye Headland y Jamie Babbit, las tres encargadas de dirigir Muñeca Rusa.

En ocho capítulos fascinantes, las directoras logran finales precisos y perfectos que te envolverán en una historia oscura aunque reflexiva.

En el proceso, Nadia termina cuestionándose las formas de la vida y el tiempo, en una aventura existencial que sin duda te invitará a recorrer junto a ella su viaje retorcido y creativo.

Una joyita que llegó a Netflix este verano y que no te puedes perder.

Mírala en Netflix.