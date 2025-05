My First First Love: Comedia, amigos, amor y estrellas del K-Pop

My first first love

Hace rato que las producciones surcoreanas están dando que hablar y My First First Love (traducida al castellano como Mi Primer Amor de Verdad) no es la excepción. Una serie del director Oh Jin Seok, reconocido por sus grandes éxitos en la televisión de ese país, esta vez trae un guion cargado de comedia, amistad y el infaltable romance asiático.

Si bien su temática es sobre chicos y chicas de 20 años, no es nada aburrida para el público en general. Pero si eres fanático del K-Pop, te encantará saber que dos grandes ídolos de ese género musical actúan en este contenido exclusivo de Netflix.

Celebridades como Jung Chae-yeon de DIA y Jung Jin-young de B1A4 están presentes en esta primera temporada. Es ahí una de las razones del por qué millones de surcoreanos esperaban con ansías esta serie. Una excelente banda sonora que cumple con creces las expectativas.

My First First Love trata sobre un grupo de cinco amigos veinteañeros, quienes debido a varias razones personales se deben mudar a la casa de su amigo Yoon Tae-o (Ji Soo). Una de las chicas recién llegadas a la casa, Han Song Yi (Jung Chae-yeon), es especial para el anfitrión.

MFFL-OK.jpg la-tercera

My First First Love | Netflix

Los protagonistas son la pareja perfecta, pero aún están en la friendzone. Lo único que querrás es que estos dos se enamoren. Pero se entiende que les cueste mirarse con otros ojos, porque prácticamente se conocen de toda la vida. Y obviamente habrá un tercero que no hará tan fácil que Tae-o y Song Yi estén juntos.

Con una refrescante imagen audiovisual y una edición digna de las producciones asiáticas, con una temporada no basta. Cada capítulo de aproximadamente 50 minutos se hace corto.

Pero tranquilos, la segunda temporada ya está lista. Pronto la plataforma de streaming contará sobre las novedades. Por ahora, a disfrutar los primeros ocho capítulos.

¡Cuidado con este contenido! Fácilmente un maratón de Netflix te atrapará, porque, aunque no seas de la generación K-Pop, con esta serie recordarás a ese entrañable primer amor.

Ver aquí My First First Love.