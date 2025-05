Navegado: 4 barras donde encontrarlo en Santiago

Hotel Sommelier

navegado-Hotel-Somelier-28.jpg la-tercera

Ojo que este no es un navegado tradicional.

Lo que encuentras en la azotea del hotel Sommelier Boutique, ubicadocasien la esquinade Merced con José Miguel de la Barra, es una reinvención de navegado.

De hecho se llama "navegado sky" ($ 6.200).

Se trata de un gran copón hecho con cepa syrah, canela, clavo de olor y una goma casera, que llega calentito y humeante a su mesa.

Acompáñalo con una de las tablas, como la "antaño" ($ 15.000), que trae 9 sándwiches clásicos en formato más pequeño: 3 barros luco, 3 chacareros y 3 de merluza con ensalada chilena.

La terraza es abierta, pero calefaccionada, con vista al edificio Barco y el cerro Santa Lucía.

HORARIO: Lu. a sa., 12.30 PM a 12.30 AM ESTACIONAMIENTO: En Merced 317, $ 2.100 la hora.

Bocacalle

navegado-bocacalle.jpg la-tercera

Bocacalle es un estiloso bar ubicado en la calle Dr Manuel Barros Borgoño, cerca de Manuel Montt, ahí el navegado está pensado para compartirse.

De hecho se llama "navegado generoso" ($ 9.000)y viene en una jarra metálica con tres tachos para servir.

Son 1.3 litros de vino tinto, hervido con canela, naranjas y clavo de olor.

Ojo que aquí de lunes a sábado entre 4 PM y 12 PM hay happy hour, la misma jarra metálica cuesta ($7.200).

HORARIO: Lu. a ma., 11 AM a 12.30 PM. Mi. a sá., 11 AM a 2 AM. ESTACIONAMIENTO: Subt. por Av. Nva. Providencia 1.360, $ 2.100 la hora.

Las Lanzas

las-lanzas.jpg la-tercera

Esta maravilla de fuente de soda, es uno de los primeros locales que se puso frente a la plaza Ñuñoa.

De hecho el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino le dio el premio a la trayectoria en 2017.

Lo que ahí encuentras es cocina casera, sabrosa y a buen precio, como el "sándwich a la gallega" que es una marraqueta con merluza frita, mayonesa casera y pimentón rojo frito, que no supera los $ 5.000.

Y por supuesto, hay navegado ($ 2.500), se trata de un vaso largo de vino tibio hecho con naranja y canela.

Acompáñalo con unas "sopaipillas pasadas" ($ 2.700), perfectas para el frío.

HORARIO: Lu. a vi., 1 PM a 12 AM. Sá. 1 PM a 8 PM. ESTACIONAMIENTO: Subt. por Jorge Washington 111, $2.220 la hora.

Ciudad Vieja

Navegado-Ciudad-Vieja-3.jpg la-tercera

En esta clásica sanguchería de barrio Bellavista, que acaba de abrir una segunda sucursal en Vitacura.

También encuentras navegado ($1.900 el vaso).

Se trata de la receta especial de José Luis Merino, el mismo chef detrás de éxitos como el Ciudadano y Mamboleta, y que lleva vino caliente con vainilla, clavo de olor, nuez moscada, un toque de limón, naranja y laurel.

Acompáñalo de un sándwich típico del local, el "gran pilón" ($ 7.500) una hamburguesa casera, con queso azul, mermelada de cebolla y panceta ahumada, más lechuga y pepinillos.

HORARIO: Ma. 12.30 PM a 1 AM. Mi. 12.30 PM a 1 AM. Ju. a sá., 12.30 PM a 2 AM. Do., 1 PM a 5 PM. ESTACIONAMIENTO: Subt. por 052 $ 35 el minuto.