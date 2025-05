Netflix refuerza su catálogo coreano con el estreno de más de 30 nuevas producciones en 2023

La hallyu u ola coreana continúa la conquista del mundo, específicamente a través de su apartado audiovisual, con la llegada a Netflix de 34 nuevos títulos durante este año, entre series, películas y realities.

Lo que reafirma a la plataforma de streaming como una de las principales vitrinas para las producciones nacidas en Corea del Sur, que ya han conquistado al público de diferentes rincones del mundo.

Entre ellos los chilenos y chilenas que se han convertido en fanáticos de su heterogéneo catálogo, que va desde el romance, pasando por la comedia, el drama y la historia surcoreana, hasta el suspenso.

Boksoon.jpg la-tercera

Boksoon | Netflix

Un fanatismo que en Latinoamérica surgió en 2017 y fue aumentando año a año, llevando a que en 2022 el 85% de los suscriptores de este rincón del mundo pusieran entre los más vistos a 13 de estos títulos.

Que en el caso de Chile incluyó los espacios Woo, una abogada extraordinaria, Estamos muertos, Mar de la tranquilidad, Propuesta laboral y el ya clásico Los chicos son mejores que las flores.

Series coreanas para todos los gustos

El-monstruo-de-la-vieja-Seúl.jpg la-tercera

El monstruo de la vieja Seúl | Netflix

Por eso no es de extrañar que el servicio de streaming refuerce su catálogo coreano con diferentes tipos de producciones, que se estrenarán a lo largo de 2023.

Comenzando con series de los más diversos géneros y ambientaciones, entre las que se cuentan El monstruo de la vieja Seúl, que mezcla el suspenso con monstruos; Black Knight y su ciencia ficción distópica, junto al drama de época de La canción de los bandidos.

Dulce-hogar-2.jpg la-tercera

Dulce hogar | Netflix

Además de las segundas temporadas de las ya favoritas del público, como Dulce hogar, con más criaturas amenazantes, y D. P.: El cazadesertores, donde Jun-ho y Ho-yeol irán tras nuevos desertores militares.

Sin olvidar la nueva entrega de La gloria, el espacio que conquistó con la historia de venganza de Dong-eun, llegando a encabezar la lista del Top 10 de TV de habla no inglesa en la semana del 2 de enero.

Los títulos que lideran la lista de series coreanas que también incluirá el romance de Tu tiempo llama y ¡Doona!, junto a la crítica social de La chica enmascarada, el drama de Queenmakery el relato apocalíptico de Adiós, Tierra.

Películas, realities y documentales

JUNG_E.jpg Cho Wonjin/Netflix

Jung_E | Netflix

En tanto, en el apartado de películas, Netflix sumará seis largometrajes a lo largo del año, comenzando con la ciencia ficción y el suspenso de Jung_E, cinta de Yeon Sang-ho que debuta este mes.

A la cual luego se sumarán Boksoon debe morir, donde Jeon Do-yeon es una madre y asesina a sueldo; Creyente 2, con sus pandilleros narcos, y Bailarina, donde una ex guardaespaldas busca revancha.

La lista la completan La partida de go, donde un maestro y su ex alumno se enfrentan en un campeonato de go, e Identidad desbloqueada, el thriller sobre una mujer que ve amenazada su vida tras perder su celular.

Yellow-Door.jpg la-tercera

Yellow door | Netflix

Pero eso no es todo, ya que las novedades incluyen realities de resistencia como Habilidad física y Siren: survive the Island, junto a la supervivencia de Zombieversey los juegos mentales de El plan del diablo.

Una oferta que se cierra con los documentales En el nombre de Dios: sagrada traición y Yellow door: looking for director Bong’s unreleased short film, centrado en la primera cinta de Bong Joon-ho (Parásitos).

Y si te quieres poner al día, acá tienes una guía con las series coreanas imperdibles del catálogo de Netflix.