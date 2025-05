No más calcetines: guía con regalos originales para impresionar en el Día del Padre

Sidra pehuenia 1 ok

Foto: Promocional

¿Buscas regalos Día del Padre para un fanático de la música? Entonces de seguro quedará feliz con esta novedad.

Es que los melómanos quieren tener sus discos favoritos en todos los formatos, incluido el casete, que está de moda nuevamente, tal como lo demuestra la más reciente apuesta de los sellos Fusión, San Miguel y M&E Discos.

Los tres se unieron para reeditar en formato casete varias joyitas de la música nacional, entre ellos algunos discos de Los Prisioneros.

Como su álbum debut, La voz de los 80 ($ 21.900), que ahora puedes regalar en este formato, que tiene audio remasterizado y su diseño original, además del registro en vivo Los Prisioneros: Estadio Nacional, en doble casete ($ 39.990).

También puedes encontrar en ese formato álbumes de Aparato Raro, Los Tres, Los Bunkers, Los Miserables y Los Pettinellis, la banda solista de Álvaro Henríquez.

Los puedes comprar con despacho a domicilio en la tienda de Planetaprisionero.

Una cata de vinos en 360°

Winderlust-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Winederlust

Winederlust X es el novedoso emprendimiento de Giorgio Vecchiola, Nicolás Nazar y Gabriel Buguñá, quien crearon una cata de vinos en formato de realidad virtual.

Sí, tal como lees. Tú elijes uno de los valles viñateros disponibles, como Maipo, Casablanca, Colchagua, Malleco o Maule, por ejemplo, y luego llega a la casa vía delivery un Maletín Winederlust que, además de dos vinos del valle escogido y un maridaje ad hoc, contiene lentes de realidad virtual.

La gracia es que con un código QR que abres en tu teléfono, los lentes te “llevan” a recorrer en 360° ese valle, como si estuvieras ahí.

Se trata de una experiencia que dura entre siete y 12 minutos, factible de ver cuando quieras y cuántas veces quieras y en la que, además, Nazar, ingeniero agrónomo, explica las características del valle elegido, las variedades de suelo por ejemplo, mientras lo recorres visualmente.

Luego, el sommelier cuenta más sobre la cata, es decir, cuáles son las cualidades del vino que vas a degustar, el estilo y qué es lo que el valle le aporta a ese vino.

¿Cuánto cuesta? Depende del Valle. Puedes elegir el de Maipo ($ 33.000), por ejemplo, que viene con un vino representativo de la zona; o el Maule ($ 32.000), con un Carignan de ese valle.

Pídelo a través de su página web.

La Biblia del panadero

La-popular-libro-listo-.jpg la-tercera

Foto: La Popular Pizza y Pan

Seguro conoces La Popular Pizza y Pan, el templo del pan con locales en Av. Bilbao y en Infante.

El mismo a cargo de Tadeo Castelvero, argentino y experto en estas hogazas de pan, de corteza crujiente y miga alveolada, además unas pizzas adictivas, donde la masa madre es la protagonista.

También autor de un libro, La Popular Pan ($ 17.990) que es uno de esos regalos Día del Padre perfectos si le gusta el mundo de la panadería y la masa madre.

Una verdadera Biblia del pan, que invita es a ser parte de la revolución que significa elaborar masa madre en casa y con tus propias manos.

Es fácil de seguir y se divide en seis partes, en las que encontrarás la historia de La Popular Pizza y Pan, el por qué hacer pan en casa, recetas, tips de fermentación natural y todo sobre la materia prima.

Lo puedes comprar con despacho a domicilio en librerías como Contrapunto.

En vivo con un clásico de los 80

Billy-Idol-Steven-Sebring-ok.jpg PAUL PARK

Foto: Steven Sebring

Los papás ochenteros de seguro se saben de memoria clásicos de la década como Dancing with myself y Eyes without a face, dos de los grandes éxitos del músico y pianista de Nueva York Billy Idol.

El mismo que partió como líder de la banda Generation X y que luego como solista se convirtió en una estrella de la música.

En toda su carrera nunca en ha tocado en Chile, por eso es toda una noticia el reciente anuncio de su primer concierto en el país, el que se realizará en el Teatro Caupolicán el 1 de septiembre de 2022.

Los papas fans de su música de seguro serían felices con una entrada para su show, las que cuestan desde $ 57.500 y que se comenzarán a vender el viernes 10 de junio a través de Puntoticket.

Un desayuno para el campeón

Cafe-diario-listo-.jpg la-tercera

Foto: Café Diario

¿Y si lo celebras desde muy temprao con un desayuno a domicilio? Sorpréndelo con el de Café Diario, cafetería de especialidad con buenas opciones que llegan a la casa.

Todo es totalmente casero, con jugo exprimido en el día, palta recién molida o huevitos de campo revueltos.

Puedes elegir versiones como el desayuno tradicional ($ 36.000), con dos cafés de grano; dos jugos de naranja recién exprimido; dos yogures naturales con granola y miel frutas; tostadas de masa madre o baguette con mantequilla; mermelada, huevos de campo revueltos y palta. más pastelería a elección.

Además, prepararon uno desayuno especial para elDía del Padre ($ 35.000), que llega el mismo 19 de junio.

Incluye café de grano, jugo de naranja recién exprimido, fruta, panera con tostadas de masa madre, croissants, ciabatta provenzal, mantequilla, jamón de pavo, queso, palta.

Además de una pasta capresse de queso crema, pesto y tomates cherry asados, un blondie y brownie.

Se piden a través de su página web.

Un gin con medalla de oro

Gin-Provincia-2-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Gin Provincia

En los últimos años en Chile se puso de moda producir ginebra y hoy hay varias nuevas destilerías nacionales para probar.

Pero te puedes ir a la segura con Gin Provincia, el que con su última variedad, Patagonia, obtuvo Medalla de Oro y 97 puntos en la London Spirits Competition, una de las competencias más importantes del mundo, situándolo entre los dos mejores de todos los participantes.

Un gran reconocimiento para esta marca de tres amigos que en 2017, en la cordillera de Alto Colchagua, en la Región de O´Higgins, decidieron darle a las hierbas locales un uso distinto al medicinal y comenzaron con el proceso de destilación.

Así nacieron Botánica, Andes Dry y el premiado Patagonia ($ 29.990), que tiene botánicos como pimienta negra y rosada, grosella blanca, paramela, chaura, ruibarbo, cardamomo, albahaca y romero.

Un buen regalo para los papás amantes del gin y que pudes comprar con despacho a domicilio en la web de Gin Provincia.

Además, ahí encuentras una caja especial para el Día del Padre ($ 44.900), con una experiencia que junto una botella de Andes Dry incluye cuatro tónicas Fentimans, dos vasos de la marca, un jigger y una cuchara para bartender.

Novedades literarias para regalar

Gente-comun-libro-ok.jpg la-tercera

Foto: Editorial Catalonia

La editorial chilena Catalonia tiene varias novedades literarias que son perfectas como regalos Día del Padre.

Entre ellas Gente común, libro recién editado, escrito por el periodista Rodrigo Fluxá y que cuenta la historia de la Blondie, la discoteca alternativa más emblemática de Santiago.

A través de sus casi 200 páginas lleva al lector a las noches de este clásico bohemio mediante un relato oral, donde decenas de personas, entre protagonistas y público, cuentan sus testimonios en primera persona sobre lo origenes del local, sus fiestas, conciertos y secretos.

Lo pudes comprar a $ 16.600 en la página web de la editorial.

Además, ahí encuentras otros títulos para obsequiar, como la nueva edición de El último deseo ($ 24.900), del polaco Andrzej Sapkowski, que es parte de la saga sobre el brujo Geralt de Rivia y que inspiró la exitosa serie de Netflix The Witcher.

La sidra argentina de moda

Sidra-pehuenia-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Villa Pehuenia

Si ya te has repetido mucho con el vino, este año puedes regalar sidra, la bebida elaborada de jugo de manzana y con baja graduación alcohólica que hoy es tendencia.

Como las de Villa Pehuenia, marca argentina que llegó a Chile hace tres años, que se fabrica de manera artesanal y en base a un blend de manzanas patagónicas y que no supera los 5,5° de alcohol.

La encuentras en dos variedades, Sweet Cider y Cardamom & Cucumber, ambas disponible con despacho a domicilio en la tienda online La Barra y en pack de tres botellas ($ 13.390).