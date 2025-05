Noche en el paraíso: el violento drama criminal surcoreano que llega a Netflix

Noh Juhan for Netflix

Night in Paradise

Aunque su carrera fílmica la comenzó siendo treintañero y suma solo ocho títulos, entre su rol de director y guionista, Park Hoon‑jung se ha ganado un destacado lugar entre los realizadores surcoreanos del último tiempo. Posición que confirma con Noche en el paraíso.

Su primera película para Netflix, escrita y dirigida por él, donde expone una vez más su violenta, pero efectiva y elegante mirada al drama criminal, como ya lo hizo en la aplaudida New world (2013) con la historia de un policía infiltrado en el crimen organizado.

Una cinta que debutó en el pasado Festival de Cine de Venecia y que hoy se estrena de manera mundial a través de la plataforma de streaming, aumentando su abultado catálogo de producciones surcoreanas con la historia de Park Tae-gu (Eom Tae-goo).

Noche-en-el-Paraíso-4.jpg Noh Juhan for Netflix

Noche en el paraíso | Netflix

Un joven criminal que trabaja en Seúl para el grupo mafioso liderado por el Yang Do-soo (Park Ho-san), cuyo gran rival es el clan Bukseong, encabezado por el Presidente Doh. Una vida de violencia que encuentra alivio en compañía de su hermana y su pequeña sobrina.

Pero la tragedia se hace presente cuando estas últimas mueren en un accidente organizado por la banda Bukseong. Ante esto, y apoyado por su jefe, Tae-gu logra atacar mortalmente a Doh en un sauna, tras lo cual debe escapar y esconderse en la isla de Jeju.

Aquí, antes de viajar a Rusia, vivirá por unos días junto al granjero Kuto (Lee Ho-san), quien es realmente un contrabandista de armas, y la sobrina de este, Jae-yeon (Jeon Yeo-been), una desilusionada muchacha que sufre de una enfermedad terminal.

El drama se une a la violencia más extrema

Noche-en-el-Paraíso-3.jpg Noh Juhan for Netflix

Noche en el paraíso | Netflix

Pero en tierra firme, con la intervención de un corrupto policía, el Jefe Ma (Cha Seung-won), de Bukseong, y Yang llegan a un acuerdo para “olvidar” el ataque a Doh -que continúa con vida-, y que involucra la desaparición de Tae-gu a manos de su propia banda.

Una sentencia de muerte que llega a la isla y provoca la muerte de Kuto y la posterior huida de una traumatizada Jae-yeon y el deprimido criminal. Así, con la muerte literalmente pisándoles los talones, buscan refugio en el hotel de unos conocidos de la chica.

Noche-en-el-Paraíso.jpg Noh Juhan for Netflix

Noche en el paraíso | Netflix

Lugar en que la pareja en fuga comenzará a compartir sus respectivos dramas, pérdidas e incluso la comida que les gusta. Revelaciones de dos sentenciados a desaparecer -por una enfermedad y un ajuste criminal- que salen a la luz mientras la mafia los persigue.

En una cinta que combina estos pasajes dramáticos y contemplativos -de varias escenas sin diálogos y marcadas por un bello entorno natural-, con la violencia desmedida y sangrienta que los colegas de Tae-gu van dejando en su avasallador paso.

Una realización no apta para todo público que ejemplifica la singular y atractiva mirada fílmica de Park Hoon‑jung, que acá se une a la destacada fotografía de Kim Young-ho y las actuaciones de Jeon Yeo-been (Vincenzo) y Eom Tae-goo (The age of shadows).

Lo que hace de Noche en el paraíso una muy buena película, que reafirma el nivel de la cinematografía coreana actual en un género como el drama criminal, que Park Hoon‑jung ha hecho suyo uniendo elegancia visual con cine negro y el más sanguinario gore.

Ver Noche en el paraíso en Netflix