Noche pop en el Caupolican

Esta noche podrá ver bandas emergentes y otras consagradas en el Teatro Caupolicán. Es la final de Escudo Masters 2014, un concurso anual que esta marca de cervezas organiza para que músicos que están recién partiendo se den a conocer. A las 9 PM se subirán al escenario los tres grupos finalistas: Hojas de Sol, Cries of death y The Power of Pudu.

Cada uno tocará cerca de 20 minutos. Luego, darán paso al plato de fondo de la noche, uno contundente y muy pop. A las 10 PM partirá Camila Moreno con sus canciones experimentales. Una hora después será el turno de Astro, que mostrára su siempre cautivante pop sicodélico y hits como Manglares, Colombo y Maestro distorsión.

El evento lo cerrará Gepe, quien se presentará pasada la medianoche. Prepárese para corear los mejores éxitos de este cantautor chileno, que en 45 minutos tocará un variado repertorio: desde lo más acústico hasta esas canciones con base electrónica que dan muchas ganas de bailar.