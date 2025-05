Noches de Jazz & Blues

Este viernes 26 y sábado 27 la noche el Teatro Municipal de Las Condes revivirá el "Espíritu del Jazz & Blues” con un concierto con artistas nacionales e internacionales.

El turno de viernes, estará en manos de Lorenzo Thompson, una leyenda norteamericano que llega desde chicago a encantar con lo mejor del blues y Soul de Chicago.

Desde pequeño cantó junto a su madre en una iglesia Gospel, y en esta ocasión hará vibrar al público traspasando toda su historia junto a estos ritmos, acompañado por la banda nacional Blues Band, agrupación de importantes músicos del circuito local.

La noche siguiente será dedicada a Chet Baker. El trompetista nacional Cristián Cuturrufo junto a Pancho Molina(batería), Christian Gálvez (bajo),Jasper Huisentruit (piano) y el cantante de Jazz Rodrigo González, harán tributo a este destacado jazzista de la década del 50’.

Si quiere disfrutar de clásicos como, “When i fall in love”, “My funny Valentine” o “Well you need it”, no dude en asistir a esta intensa velada musical. El Teatro Municipal de Las Condes está ubicado en Avenida Apoquindo 3300. Las entradas varían desde los $9.000 a $14.000 diarios, o de $14.00 a $24.000 por ambas funciones.