Noches Off: Tocatas, fiestas y performances

Al igual que Santiago a Mil, el veraniego festival de teatro Santiago Off también tiene un lado musical. Noches Off le pusieron al ciclo que, durante ocho noches, se tomará el Club Subterráneo, ese que está en el Pasaje Orrego Luco. Lo entretenido es que cada jornada -que dura hasta el viernes 26- incluye performances, conciertos y una fiesta hasta las 5 AM.

¿Con qué se encontrará este sábado? Primero, a las 10 PM, con una performance de Bayku, una compañía teatral del Valle de Elqui. Luego, escuchará a De Kiruza, la banda liderada por Pedro Foncea, pionera de la escena rap y funk en Chile y que aquí tocará sus clásicos como Bakán y Algo está pasando, además de algunas canciones nuevas.

Pasada la 1 PM será el turno de la fiesta, que estará a cargo de dos Dj que saben bien cómo prender al público: Boogie Mike y Wagner Do Santos.

Ojo que es un evento solo para mayores de 18 años.

ESTACIONAMIENTO: En Av. Providencia 1971, $ 1.600 la hora