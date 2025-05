Novedades gastronómicas: El Danés llega a Las Condes

Por Loreto Gatica.

¿Hay algo más rico, fácil y demostrativo de la cocina popular que un buen sánguche? Si de sólo pensar en este tesoro gastronómico entre panes ya le da hambre, entonces vaya al nuevo local que esta sanguchería instaló en Las Condes.

Ahí encontrará buenos exponentes del placer sanguchero chileno, como los de arrollado premium, con un buen trozo de esta carne -jugosa y sabrosa-, que en la versión italiana tiene tomate, palta y mayonesa casera ($ 6.200). Otra opción imperdible es el completo Danés, con queso mantecoso, cebolla salteada, champiñones salteados, tocino bien crocante y mayonesa ($ 2.900). Un placer para golosos.

HORARIOS: Lu. a sá., 11.30 AM a 12.30 AM. Do., 11.30 AM a 10.30 PM