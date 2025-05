Ocho brunch que no te puedes perder

Estró

Si no quiere quedarse debajo de la mesa, llegue temprano a este brunch que sirven en el restaurante Estró del hotel Ritz.

Ahí, desde la 12.30 PM (hasta las 4 PM) y por $ 30.000, podrá disfrutar de un buffet que incluye vinos, espumantes, cocteles y una nutrida lista de jugos prensados en frío. Como el “detox”, con kiwi, espinaca limón y apio.

Aunque siempre cambian, para comer hay buenas opciones, como la pierna de cerdo asada —de corteza crocante—, ceviche que preparan con pescado del día, y salmón asado en salsa de mantequilla y alcaparras. Eso, además de guarniciones como ensaladas, verduras grilladas y pastas. ¿Un imperdible? Los ñoquis con salsa de nueces y espinacas.

También tienen huevos que sirve en variadas formas, comolos "benedictinos" —hechos en el momento y servidos a la mesa—, que preparan con espinacas o centolla.

Ahora, si lo suyo son los postres, dése una vuelta por el buffet donde podrá regodearse. Ahí tienen desde fruta natural hasta un exquisito cheesecake de zapallo cubierto de berries. Si lo prefiere, puede pedir waffles, que le llevarán calientitos a la mesa, cubiertos de chocolate, nutella o manjar, más frutas frescas.

HORARIO: Domingo, 12.30 PM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: Subterráneo, entre El Regidor y Reyes Lavalle, $ 1.400 la hora.

Margó

Margó-6.jpg la-tercera

En el subterráneo del hotel W, ahí donde estuvo el restaurante de Coquinaria hasta fines de diciembre pasado, se instaló Margó, un local de cocina de autor y bien casera.

Partió en 2013 en La Dehesa y que, ahora, puso su tercera sucursal en este espacio (Coquinaria quedó como emporio al lado de éste).

Ahí, de lunes a domingo, ofrecen un brunch a la carta, es decir, cada uno elige qué poner sobre su mesa.

Hay tres versiones de huevo pochado, entre ellos el de “salmón” ($ 6.200), que explota al más mínimo contacto con el tenedor, un “yogur con granola” muy natural ($ 3.100) y un “pie de nuez tibio” ($ 2.850), que no hay en ningún lado más.

HORARIO: Lu. a vi., 8.30 AM a 12 PM. Sá., y do., 9 AM a 12 PM. ESTACIONAMIENTO: Subt., Isidora Goyenechea 3051, $ 1.000

Catae

Catae-RenBrunch2.jpg la-tercera

Si le gusta la idea de desayunar tarde los domingos, vaya este brunch de Catae, el restaurante ubicado en el Renaissance Santiago Hotel, donde sólo los domingos hay “Rebrunch”, como le llaman al “brunch”, la típica alternativa norteamericana que mezcla la hora del desayuno con el almuerzo.

Ahí, por $ 24.990, podrá pedir a la mesa algunas especialidades de la carta como el shot de camarones y gravlax salmón, el lomo de cerdo a la mostaza o los ñoquis en salsa de hongos. También tienen muy buenas versiones de huevos en la preparación que elija (pochados o revueltos), además de una gran variedad de bollería.

Pase por las estaciones de espumantes y vinos donde, además, podrá sacar jugo natural de naranjas para preparar mimosa. No se pierda el buffet de postres, porque entre sus delicias encontrará suspiro limeño, cheesecake de maracuyá y minibrownies.

Ojo que los niños menores de seis años no pagan.

HORARIO: Do., 12.30 PM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: Subt., $ 1.000 las tres horas.

Craving Bakery and Café

2Craving-2.jpg la-tercera

Si es o está de paso por Viña del Mar, vaya a probar el brunch deCraving Bakery and Cafe, que es uno de los pocos lugares en la ciudad que encontrará abierto desde temprano.

Se trata de un pequeño café ubicado en un strip center, con menos de un año de rodaje y con la particularidad de que todo, desde el pan hasta el último pastelito, es casero. De hecho se hace en la pastelería Ánima que queda a pocas cuadras del café.

Parta con alguna de las tres opciones de brunch, como el “veggie” ($ 6.990) que es un pan de campo con hummus, vegetales asados, huevo pochado, salsa holandesa y lechuga, que se acompaña de jugo, yogurt con granola, la opción de dulce que elija como un delicioso brownie, te o café.

Otra opción es el de “salmón” ($ 8.990) que sólo cambia en los ingredientes que tiene el pan de campo, en este caso con palta y salmón ahumado, más todo lo demás.

Otra de las preparaciones que no puede dejar de probar, es el “croque madame” ($ 2.990), que es un esponjoso pan de molde casero, relleno con jamón y queso caliente, salsa bechamel y un huevo pochado arriba, tan rico que es de seguro querrá volver por él.

HORARIO: Lu. a sá., 9.30 AM a 7.30 PM. Do., 9.30 AM a 4 PM. ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Don Bono

Don-Bono-9.jpg la-tercera

En el primer piso de un nuevo edificio de Av. Los Leones, casi al llegar a Traiguén, abrió hace unos meses la cafetería Don Bono, con sabores colombianos, porque sus dueños lo son.

Y se nota, sobre todo en la factura de las masas, como el “pan de bono” ($ 900), hecho con harina de yuca, relleno con queso blanco y que llega calientito a la mesa.

En este local donde todo es hecho ahí mismo —desde el yogur hasta la bollería— hay brunch a partir de las 10.30 PM, de martes a domingo.

Por $ 13.000 llega a su mesa café a su gusto (americano, capuccino, latte), jugo de naranja recién exprimido, brownies o galletones, y huevos benedictinos sobre un pan de canela que le da un delicioso toque.

HORARIO: Ma. a do. 10.30 AM a 2.30 PM. ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.

Wenger Haus

Wenger-18.jpg la-tercera

Probablemente conoce Wenger Haus como una pastelería que se hizo famosa hace un par de años por sus opciones de pasteles sin azúcar. Hace un año que sumaron café en un nuevo espacio, en el que, además, ahora ofrecen brunch.

Para probar está el “mix brunch” ($ 9.500), con yogur, mix de frutas, granola y miel, además de tostadas caseras que pueden ser con palta o huevo revuelto- y un brownie húmedo o queque de zanahoria.

Ojo, que en el patio terminaron de acondicionar un rincón para que jueguen los niños mientras los demás comen.

HORARIO: Lu. a sá., 9 AM a 8.30 PM. Do., 10 AM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Mestiere

Mestiere-7.jpg la-tercera

Si busca en un solo lugar café de especialidad, panadería y pastelería hecha en casa, Mestiere es una buena opción.

Amplia y luminosa —y con una pequeña terraza techada—, esta cafetería tiene varios tipos de brunch en su carta: uno, por ejemplo, es “benedictinos” ($ 8.900), con la opción de café que quiera, dos huevos benedictinos (sobre un pan con palta o pan con salmón), más un jugo natural y la pastelería del día.

Si tiene suerte, le tocará la torta de “snickers”, en la que se siente el sabor a maní, manjar y los trozos de chocolate.

Pregunte por el nuevo “brunch del día” ($ 9.900), con huevos benedictinos en croissant de tinta de calamar, acompañados de salmón y queso crema. Eso, más jugo y postre.

HORARIO: Lu. a vi., 8 AM a 8 PM. Sá., 9 AM a 8 PM. Do., 9 AM a 3 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Le Pain Quotidien

Le-Pain-Quotidien-6.jpg la-tercera

Le Pain Quotidien es una famosa panadería especializada en comida saludable, que partió como un pequeño local en Bélgica en los años 90 y que aterrizó en Chile hace seis meses con un par de locales.

El del barrio El Golf está a pasos de la Plaza Perú y, ahí, sirven un brunch de lunes a domingo, y este último día con horario extendido, de 9 AM a 3 PM.

Pida el “brunch para dos” ($ 19.500), con dos cafés, dos jugos naturales y una gran tabla con panes hechos en el lugar, que vienen con mermelada, dulce de leche y miel para untar.

Además de eso, se le suman dos vasos de granola casera con yogur y miel, dos huevos de campo, y una opción a elegir, que puede ser de quesos -como mimolette, brie y sbrinz-, y jamón, o salmón con langostinos y guacamole.

HORARIO: Lu. a Vi., 8 AM a 12 PM. Sá y do., 9 AM a 3 PM ESTACIONAMIENTO: Subt., Isidora Goyenechea 3051, $ 1.000 la hora.