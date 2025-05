Only murders in the building: una nueva temporada con más misterios y comedia

Only Murders In The Building

Con carreras artísticas de 55 y 40 años, respectivamente, Steve Martin y Martin Short no son unos desconocidos. Pero con Only murders in the buildingsu biografía profesional se revitalizó.

Ya que gracias a la serie de Star+, la dupla de películas como Tres amigos y El padre de la novia, volvió a la pantalla -vía streaming- ante nuevas generaciones.

Renovados espectadores que se sumaron a quienes ya conocían a los actores y su talento para la comedia, gracias a un espacio que reúne a este último género con el suspenso y Selena Gomez.

Only-Murders-in-the-Building-3.jpg Craig Blankenhorn

Only murders in the building | Star+

La que se convirtió en la tercera pieza clave de un primer y aplaudido ciclo, que presentó al trío protagónico unido gracias a su fanatismo por el podcast de crímenes All is not OK in Oklahoma.

El punto de encuentro de los disímiles Charles-Haden Savage (Martin), un ex actor famoso por la serie Brazzos; el director teatral Oliver Putnam (Short) y la artista Mabel Mora (Gomez).

Sospechosos de asesinato

Only-Murders-in-the-Building-6.jpg la-tercera

Only murders in the building | Star+

Los que se unieron tras la muerte de uno de los residentes de su edificio, el Arconia, tratando de hallar al asesino con su podcast Only murders in the building como bitácora de su investigación.

Pero de ser héroes, encontrando al culpable del asesinato de Tim Kono (Julian Cihi), ellos se transformaron en sospechosos de la desaparición de Bunny Folger (Jayne Houdyshell).

La presidenta de la junta de propietarios del Arconia que en el cierre de la temporada anterior apareció muerta en el departamento de Mabel, haciendo que a ella junto a Charles y Oliver los arrestaran.

Only-Murders-in-the-Building-2.jpg Craig Blankenhorn

Only murders in the building | Star+

Y es precisamente horas después de esa detención que se inicia la segunda entrega de la serie, cuando ellos los interrogan y luego ponen en libertad como “personas de interés” para la policía.

Lo que ocurre antes de que diferentes sucesos le den nuevo empuje a sus caminos profesionales, donde Charles lo contactan para estar en una renovada Brazzos, encarnando al tío de la protagonista.

Nuevos personajes y misterios

Only-Murders-in-the-Building-8.jpeg la-tercera

Only murders in the building | Star+

Al mismo tiempo que Amy Schumer, que vive en el departamento que era de Sting, le ofrece a Oliver llevar a la pantalla su podcast y Mabel es contactada por la galerista Alice Banks (Cara Delevingne).

Distintas propuestas que implican limpiar pronto sus nombres, buscando al asesino de Bunny con pistas como sus últimas palabras -“14” y “savage”-, y una pintura relacionada con el padre de Charles.

Only-Murders-in-the-Building-4.jpeg la-tercera

Only murders in the building | Star+

Lo que embarca al trío protagónico en otra investigación criminal, que también es la esencia de un podcast y tiene como escenario el Arconia. Al mismo tiempo que se suman otros personajes y cameos.

Como las mencionadas Schumer, en una versión exagerada de sí misma, y Alice, como objeto amoroso de Mabel, además de la anciana madre de Bunny, Leonora (la legendaria Shirley MacLaine).

Sin olvidar la aparición de viejos antagonistas que complementan una segunda temporada que revitaliza su mezcla de suspenso y comedia, con el encanto y química de su trío protagónico como esencia.

Ver en Star+